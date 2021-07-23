Подержанные часы: не упустили ли производители часов момент?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Продажа подержанных часов - это большой бизнес. И он скоро станет намного больше. К 2025 году мировой рынок подержанных часов класса «люкс» может достичь $32 млрд. По оценкам ежегодного отчета State of Fashion (Состояние отрасли модных товаров), подготовленного веб-сайтом Business of Fashion и консультационной фирмой по менеджменту McKinsey, это более половины общего объема рынка новых люксовых часов, составляющего $59 млрд.

Подержанные часы больше не являются достоянием коллекционеров, охотников за скидками и теневых дилеров. Интернет в значительной степени устранил традиционные барьеры для совершения покупок - страх подделок, краденых товаров, мошенничества и тому подобное.

Специализированные онлайн-платформы, такие как Chrono24, Watchfinder и Chronext, предлагают выбор, прозрачность и надежность, которых так жаждали потребители. Chrono24, основанная в 2003 году, является крупным игроком, на ней выставлено более 500 000 часов. Они варьируются от Bulgari BB 30 GSD из нержавеющей стали и 18-каратного желтого золота за $2 200 до самого дорогого экземпляра - Patek Philippe Rare 3970/002 Grand Complications Perpetual Calendar Chronograph за $248 500. Компания берет с продавцов фиксированную комиссию в размере 6,5%. Платформа Watchfinder была первым британским веб-сайтом, предназначенным для онлайн-продажи подержанных часов, когда она была запущена годом ранее, в 2002 году. На ней сообщалось о продажах в объеме Â£123 млн за год до марта 2020 года, при этом запас часов оценивается в Â£55 млн. Когда я сегодня заглянул на сайт, на нем было выставлено 2 350 часов более чем 70 брендов. На Chronext, другой часовой платформе, сообщается, что у нее на складе 7 000 моделей. Crown and Caliber насчитывает 1 473 экземпляра.

Но это только начало. По оценкам Watchfinder, только в США есть часы, которые не носили, на сумму $60 млрд, пылящиеся в ящиках и шкафах. Они опросили 26 000 владельцев часов по всему миру и обнаружили, что почти половина (42%) не знают, сколько стоят их часы. В эпоху, когда мы учимся повторно использовать и перерабатывать все, начиная от пластиковых пакетов до свадебных платьев, уместно применять те же принципы к расходам на предметы роскоши.

Клеймо, которое когда-то ассоциировалось с покупкой подержанных вещей, уступает место более практичному подходу, экономии денег и расширению выбора. Существует старомодное мнение, которое вдохновило появление культового рекламного слогана: «На самом деле вы никогда не обладали Patek Philippe. Вы просто заботитесь о нем для следующего поколения». Но те дни прошли. Сегодняшние покупатели не слишком беспокоятся о том, кто унаследует их драгоценные часы. Мы живем в эпоху, когда собственность недолговечна. Я уже писал раньше о растущих рынках аренды ювелирных изделий, часов или сумок, вместо того, чтобы брать на себя долгосрочное и обязывающее владение ими. Я избавился от коробок с компакт-дисками и кассетами, когда в последний раз переезжал, и теперь использую Spotify. Цифровой мир означает, что мы больше не чувствуем обязанности владеть вещами. Или владеть им навсегда.

Продавцы подержанных часов в Интернете признают это и, кажется, оставили позади настоящих производителей. Так как они ответят? Не упустили ли они случай, позволив третьим сторонам задействовать подержанные товары, которые они изначально производили? И обнаружат ли они, что их собственные продажи новых часов снизились из-за столь активного рынка подержанных товаров? Покупатели новых часов класса «люкс» по-прежнему предпочитают традиционно лично совершать покупки. Только пять процентов продаж осуществляется через Интернет по сравнению с 30 процентами подержанных автомобилей. Richemont, материнская компания Cartier, Vacheron-Constantin, IWC и других, приобрела Watchfinder в июне 2018 года. Другие производители часов могут создавать платформы для продвижения подержанных экземпляров своих собственных брендов, но рискуют конкурировать с самими собой, так как их собственные новые часы напрямую соперничают с более дешевыми подержанными изделиями. Когда дело доходит до продажи новых часов, они выбирают подход «напрямую к потребителю» (direct to consumer, DTC), исключая посредников и имея дело с потребителями. Но не упустили ли они момент, когда дело касается подержанных часов?