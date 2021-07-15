АО «АГД ДАЙМОНДС» отметило 90-летие своей производственной деятельности

(dvinanews.ru) - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей поездки на горно-обогатительный комбинат на базе месторождения алмазов им. В. Гриба поздравил коллектив предприятия с юбилеем и предстоящим профессиональным праздником – Днем алмазодобытчика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. В ходе посещения горно-обогатительного комбината Александр Цыбульский осмотрел производственные мощности комплекса по добыче и переработке алмазной руды, а также вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам.
АО «АГД ДАЙМОНДС» является правопреемником производственного геологического объединения «Архангельскгеология», а также крупнейшим на Северо-Западе геологическим предприятием, основанным в 1931 году. За весь период работы предприятием открыто более 400 месторождений полезных ископаемых, в том числе успешно разрабатываемые на сегодняшний день нефтяные и газовые месторождения Тимано-Печоры, включая Варандейскую группу месторождений. Геологоразведочной деятельностью предприятия были охвачены площади от Калининграда до архипелага Новая Земля, одним из результатов которой стало открытие Архангельской алмазоносной провинции.
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15 июля 2021
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(dvinanews.ru) - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей поездки на горно-обогатительный комбинат на базе месторождения алмазов им. В. Гриба поздравил коллектив предприятия с юбилеем и предстоящим профессиональным праздником – Днем алмазодобытчика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. В ходе посещения горно-обогатительного комбината Александр Цыбульский осмотрел производственные мощности комплекса по добыче и переработке алмазной руды, а также вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам.