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Раскрыта франко-израильская сеть мошенничества с бриллиантами

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Sotheby’s продал алмаз весом 101 карат за криптовалюту

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Решение Sotheby’s продать бриллиант «без изъяна» весом 101,38 карата, огранки «груша», цвета D на аукционе, на котором представлен один лот и на котором разрешено использовать криптовалюту, было странной и смелой игрой, которая, похоже, окупилась.

9 июля бриллиант, получивший название Key 10138, был продан за $12,3 млн анонимному частному покупателю, который заплатил криптовалютой. На торгах в Гонконге был установлен мировой рекорд аукциона для любых драгоценных камней или ювелирных изделий, приобретенных с помощью цифровой валюты, и следует отметить, что пока это является довольно ограниченным пулом.

«Мы очень рады стать свидетелями исторического момента, когда одно из старейших и редчайших сокровищ Земли было куплено за новейшую универсальную валюту человечества, - сказал Вэньхао Ю (Wenhao Yu), заместитель председателя Sotheby’s Jewellery в Азии. - Сегодня мы стали свидетелями активного участия коллекционеров со всего мира, а также интереса со стороны новых клиентов, выходящих далеко за рамки традиционного круга коллекционеров. Внедряя этот инновационный способ оплаты в наши торги предметами роскоши, мы открываем новые возможности и расширяем охват, включая совершенно новую клиентуру, многие из которых принадлежат к поколению, разбирающемуся в цифровых технологиях».

Key 10138, ограненный Diacore, является одним из 10 бриллиантов весом более 100 каратов, которые когда-либо выставлялись на аукционе. Это второй по величине бриллиант грушевидной формы из когда-либо проданных на аукционе.

Цена продажи оказалась в середине первоначальной оценки драгоценного камня в размере от $10 млн до $15 млн.

Sotheby’s отмечает, что в последнее время на его аукционах наблюдается высокий спрос на высококачественные белые бриллианты: 80% белых бриллиантов, выставленных на аукционах «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels), проводимых Sotheby’s в этом году, нашли покупателей. Аукционный дом добавил, что 30% покупателей на его торгах изделий класса «люкс» Luxury Edit в этом году были новичками на аукционах Sotheby’s.

В июне круглый бриллиант весом 50,03 карата был продан за $2,7 млн на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, установив новый рекорд для драгоценного камня, проданного на онлайн-аукционе.

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