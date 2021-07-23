Signet с одухотворением совершает финансовое оздоровление

Ювелирная компания отметила все в своем трехлетнем плане восстановления, выйдя из пандемии финансово сильной и завоевав долю рынка.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) – Избегая корпоративного жаргона, который типичен для ее отчетов о прибылях и стратегических планах, Signet Jewelers - под руководством генерального директора Джины Дросос (Gina Drosos) - имеет четкое видение своих целей и той роли, которую она играет в этом секторе.

«Мы хотим быть - и возглавить - изменения, которые мы хотим видеть в нашей отрасли и в мире», - написала Дросос в годовом отчете компании за 2021 финансовый год, опубликованном в мае.

В этом отчете не только описываются результаты работы ювелирной компании во время пандемии, но и обобщаются успехи только что завершившейся программы «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), а также цели ее последующего плана «Вдохновляя великолепие» (Inspiring Brilliance). Совсем недавно она дополнила свое представление, опубликовав цели компании в области устойчивого развития до 2030 года и сосредоточив внимание на своей любви к людям, своей команде, своим продуктам и планете.

Ювелирная компания успешно продвинула свою идею и отложила любые репутационные проблемы, которые, возможно, омрачали ее деятельность в последнее десятилетие. В 2020-х годах Signet славится своей инклюзивностью и разнообразием. Женщины составляют 58% совета директоров, а также 75% помощников управляющего и руководителей высшего звена. Кроме того, протоколы компании об ответственном выборе поставщиков сыграли важную роль в улучшении раскрытия информации о происхождении материалов в торговле. Signet - достаточно крупный покупатель бриллиантов и других ресурсов, чтобы оказывать такое влияние.

Но после кризиса, вызванного коронавирусом, для торговли наиболее примечательны именно стратегии роста компании. Signet завоевывает долю рынка и устанавливает для ювелирных компаний планку в освоении потребительского ландшафта после пандемии.

Первый из трех основополагающих элементов программы «Путь к великолепию» был направлен на понимание потребительских привычек и обеспечение того, чтобы каждый из ведущих брендов Signet предлагал уникальное ценностное предложение. Второй заключается в укреплении показателей балансового отчета и повышении эффективности организации за счет сокращения затрат. В-третьих, ритейлер хотел стать многоканальным, чтобы продавать ювелирные изделия в любое время, в любом месте и в зависимости от требований покупателей.

Отчет о прибылях и убытках Signet за первый квартал, сделанный 10 июня, стал ярким моментом, который продемонстрировал плоды этой стратегии. Помимо хороших финансовых показателей, позволивших компании восстановить квартальные дивиденды и улучшить прогноз на год, компания также объявила о проекте «Вдохновляя великолепие», цель которого - увеличение годового дохода за счет дальнейшего улучшения предложений компании.

Следующий этап роста потребует от Signet укрепления своих флагманских брендов и основных категорий продуктов, в которых они преуспевают, а именно свадебных украшений, самостоятельных покупок для себя и подарков. Она также расширит свои существующие услуги, такие как ремонт, и изучит новые, например, подписку на аренду, благодаря своему последнему приобретению, Rocksbox. Кроме того, в качестве ключевых областей роста ювелирная компания определила рынок предметов роскоши среднего уровня и сегмент с более низкой стоимостью. И, конечно же, она продолжит инвестировать в цифровые и многоканальные технологии.

Signet бросает вызов остальной отрасли. Компания хочет «увеличить пирог и получить кусок пирога побольше», считает Дросос, у которой есть амбициозная цель - увеличить выручку более чем на 70%, с $5,23 млрд в 2021 финансовом году до $9 млрд через ближайшие пару лет.

Примечательно, что у ювелирной компании есть возможности для реализации этого плана.

Мы подробнее рассмотрим стратегии Signet в июльском отчете Rapaport Research Report. Торговля должна знать, как Signet подходит к рынку, учитывая ее положение в качестве крупнейшего ювелира в США, если не в мире.

Алмазная и ювелирная отрасли могут использовать успех компании и извлекать из него уроки. Независимые ювелиры - и диамантеры, если на то пошло, - должны разработать свои собственные стратегии, чтобы иметь свое особое место на рынке. У них есть сильные стороны, которых нет у крупных сетей, и они могут конкурировать с более сильной Signet. Это гарантирует, что действительно есть более крупный пирог, который можно ухватить.