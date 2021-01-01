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De Beers обдумывает вопрос о продаже рудника в Ботсване

Сегодня
Экспертиза

Автор: Лия Меирович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) – Компания Debswana, являющаяся совместным предприятием De Beers и Ботсваны, рассматривает возможность продажи рудника Дамтшаа (Damtshaa) после того, как в ноябре прошлого года он приостановил добычу из-за сложных рыночных условий.

Компания перевела рудник - один из ее самых низкопроизводительных активов - на техническое обслуживание, потому что его эксплуатационные расходы перевешивали генерируемый им предельный денежный поток во время пандемии коронавируса. Избавление от рудника - лишь один из вариантов, которые рассматривает Debswana.

«Debswana продолжает искать способы трансформации и оптимизации своей деятельности с целью увеличения акционерной стоимости, - заявил на прошлой неделе изданию Rapaport News представитель De Beers. - В рамках этого Debswana рассматривает будущую стратегию в отношении Дамтшаа и оценивает различные варианты, но пока не принято никакого решения относительно того, какой будет эта стратегия».

Рудник Дамтшаа впервые открылся в 2003 году как партнерство в равных долях (50 : 50) между De Beers и правительством Ботсваны. Горнодобывающая компания остановила добычу на месторождении в 2015 году во время спада на рынке алмазного сырья и возобновила добычу в 2017 году. Однако месторождение остается относительно незначительным источником алмазов, давая около 1% от общей добычи компании Debswana, и в настоящее время добыча там ведется из производственных отвалов.

Несмотря на это, Debswana хотела бы сохранить рудник, если он окажется экономически выгодным.

«Хотя возможная продажа является одним из рассматриваемых вариантов ... в настоящее время это не самый предпочтительный вариант, - добавил представитель De Beers. - Окончательное решение, однако, будет основано на результатах текущего анализа».

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