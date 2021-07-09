Норникель поддержал фотовыставку о коренных народах в ЮНЕСКО



Фото: PhilArty Photography



(eco-tourism.expert) - Выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника Александра Химушина открылась накануне в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. На торжественной церемонии автор представил коллекцию из более чем 170 фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах проживания. Проект приурочен к Международному дню коренных народов мира, ежегодно отмечаемому 9 августа. Выставка продлится до конца августа 2021 года.

Цель проекта — рассказать миру о коренных малочисленных народах, привлечь внимание к их проблемам и способствовать их разрешению. Проект посвящен сохранению природы, традиций и культуры коренных народов, поддержке и созданию новых возможностей для развития исконных видов деятельности.

В торжественном открытии выставки приняли участие официальные представители ЮНЕСКО, МИД России, компании «Норникель», а также герои работ Александра Химушина. Проект организован в партнерстве с компанией «Норникель».





О проекте «Мир в лицах»

Идея проекта «Мир в лицах» родилась в 2014 году. В коллекцию авторского фотопроекта Александра Химушина на сегодняшний день входят портреты представителей более 100 народов. Последние годы Александр работает над проектом в Сибири. Его проект во многом способствует росту интереса к коренным народам Сибирского региона по всему миру.

В 2018 г. Александр Химушин при поддержке «Норникеля» посетил Таймыр, где сделал серию фотопортретов коренных жителей региона — долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. В 2018 году Александр Химушин был приглашен сотрудничать с Комиссией Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека. В 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Александр Химушин был приглашен провести выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выставка была приурочена к Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов (UNPFII), на котором присутствовали представители многих народов мира, а также официальные лица и представители разных государств.

Виктория Кири