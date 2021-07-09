Новости

IBDH объявила о получении горного отвода на обширные площади алмазного рудника Эллендейл

Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) объявила на своем веб-сайте, что ей были предоставлены дополнительные участки на территории заброшенного бывшего горного отвода в районе алмазного рудника...

Сегодня

АЛРОСА представила результаты продаж за июнь 2021 года

АЛРОСА сообщила предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за июнь 2021 года. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в июне составил $410 млн, в том числе алмазного сырья – $374 млн, бриллиантов − $36 млн с учетом...

Сегодня

Мариинский прииск выставил на аукцион уникальные изумруды и александриты на 2 млн долларов

АО «Мариинский прииск», находящееся под управлением ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, выставило на открытый аукцион 34 кг изумрудов и александритов высшего сорта и лучшего цвета.

Сегодня

Зимбабве обдумывает план по регистрации золотодобытчиков, чтобы сократить контрабанду

Зимбабве планирует заставить мелких золотодобытчиков регистрировать свои предприятия, чтобы сократить контрабанду, сообщают СМИ со ссылкой на управляющего центральным банком Джона Мангудью (John Mangudya).

Сегодня

Lucapa Diamond прогнозирует рост денежной выручки и прибыли от производственной деятельности

Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что рассчитывает достичь максимальной выручки и прогнозируемой на 2021 год денежной прибыли от производственной деятельности.

09 июля 2021

Норникель поддержал фотовыставку о коренных народах в ЮНЕСКО

09 июля 2021
Экспертиза

expert_09072021.png
Фото: PhilArty Photography

(eco-tourism.expert) - Выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника Александра Химушина открылась накануне в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. На торжественной церемонии автор представил коллекцию из более чем 170 фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах проживания. Проект приурочен к Международному дню коренных народов мира, ежегодно отмечаемому 9 августа. Выставка продлится до конца августа 2021 года.

Цель проекта — рассказать миру о коренных малочисленных народах, привлечь внимание к их проблемам и способствовать их разрешению. Проект посвящен сохранению природы, традиций и культуры коренных народов, поддержке и созданию новых возможностей для развития исконных видов деятельности.

В торжественном открытии выставки приняли участие официальные представители ЮНЕСКО, МИД России, компании «Норникель», а также герои работ Александра Химушина. Проект организован в партнерстве с компанией «Норникель».

О проекте «Мир в лицах»

Идея проекта «Мир в лицах» родилась в 2014 году. В коллекцию авторского фотопроекта Александра Химушина на сегодняшний день входят портреты представителей более 100 народов. Последние годы Александр работает над проектом в Сибири. Его проект во многом способствует росту интереса к коренным народам Сибирского региона по всему миру.

В 2018 г. Александр Химушин при поддержке «Норникеля» посетил Таймыр, где сделал серию фотопортретов коренных жителей региона — долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. В 2018 году Александр Химушин был приглашен сотрудничать с Комиссией Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека. В 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Александр Химушин был приглашен провести выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выставка была приурочена к Постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов (UNPFII), на котором присутствовали представители многих народов мира, а также официальные лица и представители разных государств.

Виктория Кири

Версия для печати