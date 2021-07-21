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Что стоит за покупкой компании Delvaux, принадлежащей Richemont

21 июля 2021
Экспертиза

Автор: Адина-Лаура Ахим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) - Что произошло: Швейцарский конгломерат предметов роскоши Richemont продолжит расширять свою империю изделий из кожи, приобретя бельгийскую компанию люксовых изделий из кожи Delvaux.

Бельгийская компания ранее принадлежала проживающим в Гонконге братьям-миллиардерам Виктору (Victor)и Уильяму Фунам (William Fung) в партнерстве с сингапурской государственной инвестиционной компанией Temasek.

Delvaux, известный ценителям моды как старейший в мире магазин кожаных изделий класса «люкс», является настоящей жемчужиной. Согласно пресс-релизу компании Richemont: «Delvaux первой подала заявку на оформление официального патента на кожаную сумочку, и поэтому ее можно назвать изобретателем современной сумки класса «люкс»».

Richemont считает, что благодаря этому приобретению Delvaux получит лучшие возможности для следующего этапа развития.

Мнение Jing: Это приобретение является беспроигрышным, и мы считаем, что обе стороны участвовали в этом, намереваясь построить долгосрочное партнерство.

Расширяя свой портфель изделий из кожи, Richemont сделала стратегический шаг, который предоставит швейцарскому конгломерату возможность противостоять конкуренции со стороны LVMH. Учитывая, что империя Бернара Арно (Bernard Arnault) занимает более доминирующее положение в производстве высококачественных кожаных изделий и аксессуаров, шаг Richemont показывает, что она серьезно относится к консолидации бизнеса.

Эта покупка последовала за созданием совместного предприятия с Alibaba для инвестирования $1,1 млрд в Farfetch и свидетельствует о том, что Richemont рассматривает возможность расширения на китайском рынке. Учитывая, что китайцы любят тратить деньги на ювелирные украшения, сумки и небольшие кожаные аксессуары, это приобретение Delvaux кажется им удачным.

Между тем, Delvaux может еще больше укрепить свои позиции на рынке, получив доступ к молодой глобальной демографической группе, которая ценит наследие и качество изготовления бренда. Мы прогнозируем, что это слияние улучшит общие показатели бренда за счет расширения ассортимента продукции компании Delvaux.

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