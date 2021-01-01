Находимся ли мы на пути к «пузырю» цен на бриллианты?

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Почти год длится ралли цен на бриллианты, они поднялись более чем на 18% с июля прошлого года, когда достигли рекордно низкого уровня. Это отличная новость для вялой торговли бриллиантами, в которой уже десять лет не наблюдалось продолжительного роста цен. Однако начинают появляться опасения по поводу того, что этот рывок достигает своего апогея и что мы столкнемся с «пузырем» цен на бриллианты.

Цены растут не только на бриллианты. Цены на алмазное сырье выросли на высокую однозначную цифру только за последний месяц на фоне высокого спроса. Основной причиной роста цен на алмазы и бриллианты является стремительный рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами в ювелирных магазинах США и Китая, обусловленный, в свою очередь, растущим потребительским спросом.

Вид из кассы

Много было сказано о том, что побуждает потребителей тратить деньги на ювелирные изделия с бриллиантами, но как все это выглядело в реальном времени? Анализ розничных продаж показывает, что за первые пять месяцев года общие продажи ювелирных изделий выросли на 75%, до $32 млрд, по сравнению с прошлым годом.

Согласно нашему анализу, продажи ювелирных изделий в США в мае составили $8,57 млрд - это рекордный показатель для мая. Продажи выросли на 109,3% в годовом выражении и на 52% по сравнению с маем 2019 года. С начала года до настоящего времени продажи ювелирных изделий в США выросли на 41% по сравнению с 2019 годом.

Ювелирные изделия с бриллиантами также демонстрируют исключительные успехи с мая 2020 года. Аналитика продаж наших специализированных ювелирных компаний показывает, что за последние два месяца средний размер бриллиантов в ювелирных изделиях вырос с 1,06 карата до 1,22 карата. Ясно, что потребители хотят больше бриллиантов, большего размера и даже по более высокой цене.

Первые признаки «пузыря» цен на бриллианты

Несмотря на хорошие новости, мы наблюдаем первые признаки замедления потребительского спроса. Хотя общий объем продаж ювелирных изделий во всех торговых точках остается уверенно положительным, у специализированных ювелиров картина немного иная.

Общий объем продаж всех ювелирных изделий в мае снизился на низкую однозначную цифру в основном из-за снижения расходов на единицу изделия.

Кроме того, общий объем продаж ювелирных изделий с бриллиантами, похоже, упал на низкую двузначную цифру. Это уже тревожный знак. Если спрос на все ювелирные изделия начинает снижаться и, в частности, на ювелирные изделия с бриллиантами, мы знаем, что происходит нечто более глубокое.

Является ли это пресловутым ружьем в первом акте?

Перспективы оптовой торговли

Оптовые цены на бриллианты повсеместно выросли. Кажется, что всякое беспокойство, бросавшее тень на мидстрим - среднюю часть алмазопровода, исчезло под ярким солнцем. Распространение выращенных в лаборатории бриллиантов, сокращение банковского финансирования, неблагоприятные налоговые режимы, большие складские запасы, плохо управляемые товарные запасы, ограниченная рыночная информация, медленная реакция на изменение вкусов потребителей - все исчезло, как исчезает чрезмерно закредитованный трейдер с растущими задолженностями и без источника дохода. Вот это да!

Это позитивное чувство подпитывается средним ростом оптовых цен на бриллианты на 14,7%. Сочетание стабильного денежного потока, уменьшения банковского долга и доступа ко всем алмазам, которые могут им понадобиться, усиливает это настроение.

По сравнению с 2019 годом цены выросли незначительно - всего примерно на 1,4% в мае 2021 года по сравнению с маем 2019 года. Тем не менее, любой трейдер согласится на устойчивый рост цен на бриллианты на 1,4% в год.

В более широком смысле, в мидстриме не наблюдалось продолжительных скачков цен с первого полугодия 2011 года. Последнее десятилетие было трудным для алмазной отрасли. Во многих отношениях это было потерянное десятилетие. Для того, чтобы это увидеть, не нужны особые аналитики алмазной отрасли.

Алмазные трейдеры, производители бриллиантов и оптовые торговцы сообщают о высоком спросе на бриллианты в даунстриме - сегменте переработки и сбыта. Отличные новости, правда? Дождитесь третьего акта.

Что будет, когда розничные продажи остынут?

Сегодня потребители спешат в магазины, но будут ли они это делать завтра? В настоящее время они не только тратят то, что накопили в прошлом году, находясь дома. Американские потребители также снова накапливают долги, чтобы отпраздновать возвращение к нормальной жизни.

Расчет на кредиты - это проверенная временем традиция американского потребительства, но у нее есть свои недостатки. Например, зависимость от кредита приводит к раздуванию цен. Покупка по высокой цене приводит к конкуренции за предложение и к дефициту, что приводит к росту цен. А как поется в песне, все, что поднимается, должно падать.

Цикличность экономики диктует, что сегодняшний высокий спрос сменится завтрашним падением спроса.

Есть ли пузырь цен на бриллианты?

Пузырь - это быстрый рост цен с последующим быстрым их снижением, вызванный «бурным поведением рынка». Звучит знакомо?

Подведем итоги. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами подскочил до рекордных высот примерно год назад. С тех пор предложение алмазов выросло, цены на бриллианты поднялись до рекордного уровня за 33 месяца, а розничные торговцы ювелирными изделиями запаслись товарами в ответ на исключительный потребительский спрос.

В последние пару месяцев ритейлеры почувствовали, что их складские запасы были низкими. Таким образом, они делали закупки с особым рвением. Это сделало возможным «пузырь» цен на бриллианты.

Однако в мае продажи ювелирных изделий с бриллиантами снизились, особенно у ювелиров, занимающихся фирменными товарами. Если потребители охладеют к ювелирным изделиям с бриллиантами, приведет ли сочетание высоких цен на бриллианты и переполнение складских запасов к падению цен на бриллианты? Этот сценарий вполне вероятен.

Если ситуация начинает меняться, то рассчитываются ходы в таком порядке:

Выборочная покупка алмазного сырья,

Регулируемые темпы производства,

Постоянный расчет на самофинансирование, а не на расходы за счет заемных средств, и

Тщательное управление складскими запасами.

Итог

Колебания цен неизбежны на любом рынке. После продолжительного спада приятно наблюдать подъем. Это свидетельство жизненной силы и непреходящей эмоциональной, а также эстетической ценности бриллиантов в глазах потребителей.

В настоящее время от отрасли зависит поддержание устойчивого положения алмазов и продолжение стимулирования роста. Мы надеемся, что постоянное тщательное управление предотвратит образование «пузыря» цен на бриллианты.