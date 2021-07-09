Напряжение растет из-за определения конфликтных алмазов

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Недавняя международная встреча Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР) закончилась разногласиями, поскольку китайские делегаты предположительно столкнулись с представителем некоммерческих организаций по вопросу о конфликтных алмазах.

Участники из Китая прервали заключительное заявление Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатора Коалиции гражданского общества (Civil Society Coalition), после того, как он раскритиковал подход страны к этому вопросу, заявил на этой неделе Мтиси. По словам другого участника, часть китайской делегации покинула встречу, организованную через Zoom, в знак протеста.

Выступая на межсессионном заседании в прошлом месяце, Мтиси выделил Китай, Индию и Анголу за то, что они не смогли добиться прогресса в определении КP, которое является центральным предметом дебатов внутри КP.

Предложения по обновлению определения обсуждались в течение многих лет. Нынешняя формулировка ограничивает этот термин алмазами, используемыми повстанческими группами для финансирования конфликта, но исключает насилие со стороны правящих властей.

Эта тема была в повестке дня межсессионного совещания с 21 по 25 июня, которое впервые прошло онлайн из-за пандемии, вызванной Covid-19.

Однако Китай, Индия, Ангола и другие страны утверждали, что КР не является форумом для обсуждения прав человека, потому что организация занимается «вопросами торговли», сообщил Мтиси. Некоторые правительства также указали, что КР не имеет полномочий на внесение изменений, сказал он. Согласно правилам КР, изменение формулировки может произойти только тогда, когда все участвующие правительства дадут свое согласие на это.

Возможные мотивы

Причины возражения этих трех стран неясны, что позволяет предположить возможные факторы.

Китай сделал инвестиции в добычу алмазов в Зимбабве, стране-производителе со спорной историей насилия на своих месторождениях, объяснил Мтиси изданию Rapaport News. Он также утверждал, что Индия - крупнейший в мире импортер алмазного сырья - извлекает выгоду из дешевых алмазов, происходящих из стран, пострадавших от нарушений прав человека. По его словам, непонятно, почему Ангола, алмазодобывающая страна, возражает против обновленного определения, учитывая ее историю конфликтов.

Как заявил на прошлой неделе представитель министерства минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы, вопрос об определении алмазов из зон конфликтов «является деликатным вопросом, требующим консенсуса на уровне всех участников и наблюдателей». «Роль участников и наблюдателей [КР] заключается в обсуждении и достижении консенсуса относительно того, когда следует изменить определение конфликтных алмазов», - сказал он.

Мтиси также утверждал, что власти ангольской алмазодобывающей провинции Лунда Норте «жестоко» подавляли протесты населения против «разрушения деревень и источников средств к существованию». Правительство Анголы это отрицало.

На момент публикации правительства Китая и Индии не дали ответы на запросы прислать комментарии. Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), главный торговый орган Индии в этом секторе, заявил, что никогда не выступал против изменения ключевого определения, если это поможет создать более устойчивую отрасль, свободную от нарушений прав человека.

Протест через Zoom

В одном из моментов своего виртуального выступления Мтиси - заместитель директора Зимбабвийской ассоциации по экологическому законодательству (Zimbabwe Environmental Law Association), координатор Коалиции гражданского общества, - назвал три страны, которые, по его утверждению, работали, спустя рукава, в течение многих лет.

«[Китайские делегаты] включили микрофон, и начали кричать, - заявил он в интервью Rapaport News. - Я не слышал точно, против чего они протестовали, но они протестовали против моей речи и упоминания Китая как блокировавшего любые обсуждения определений «конфликтных» алмазов».

Россия как председатель предложила протестующим правительствам возможность ответить в конце выступления, сказал Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), который представляет торговлю в КP. США, Канада, Европейский Союз и WDC высказали свои взгляды.

«Мы указали на важность соблюдения свободы слова, и встречи КР не должны быть исключением», - заявил Ашер.

По словам Ашера, хотя в межсессионный период наблюдался прогресс, широкого согласия все еще не было достигнуто. Он признал, что некоторые правительства хотели отложить обсуждение на более позднее время.

«Несмотря на то, что консенсуса достичь не удалось, обсуждения позволили участникам - правительствам, гражданскому обществу и отрасли - высказать свои позиции, - продолжил президент. - Только через обсуждение и выслушивание всех озабоченностей мы сможем продвинуться в направлении более широкого определения».

Это не первый инцидент подобного рода. На церемонии открытия межсессионного совещания 2017 года китайские делегаты, как сообщается, выступали в знак протеста против участия Тайваня, который Китай не считал государством, имеющим право принимать участие в таких мероприятиях.

«Все делегации на встречах КР имеют как право быть услышанными, так и право отвечать на любые сделанные заявления, что является абсолютно фундаментальным, - заявил на этой неделе представитель российской операции КР. - Да, иногда прислушиваться друг к другу и пытаться достичь консенсуса является непростой задачей, требующей приверженности и участия всех сторон за очень большим и разнообразным столом КР, и, конечно, иногда люди действительно становятся эмоциональными. Но мы уверены, что это не может служить оправданием беспорядка».