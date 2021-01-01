Новости

Устойчивое развитие, воздействие на окружающую среду и этичность источников будут влиять на ювелирный сектор в будущем

Журнал Business of Fashion и консалтинговая компания McKinsey & Company выпустили свой первый специальный выпуск доклада, посвященный часам и ювелирным изделиям, в котором говорится, что ювелирный сектор в будущем окажется под влиянием необходимости...

Сегодня

Northam Platinum обеспечила себе дополнительное финансирование

Northam Platinum увеличила объем доступного банковского финансирования на 1 млрд рандов - с 4 млрд рандов до 5 млрд рандов.

Сегодня

Lucara Diamond инвестировала 18,7 млн долларов в расширение подземного рудника Карове в 2020 году

Lucara Diamond инвестировала 18,7 млн долларов в реализацию проекта подземного расширения полностью принадлежащего ей рудника Карове (Karowe) в Ботсване, говорится в отчете компании об устойчивом развитии за 2020 год.

Вчера

Коалиция гражданского общества КП обратится в ООН по поводу тупика, возникшего с пересмотром определения что такое «конфликтные алмазы»

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (КП) планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе о пересмотре содержания термина «конфликтные алмазы» и принципов получения поставок из ответственных...

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Ювелирный дом Âme вновь открыл свой флагманский дизайнерский магазин и шоурум в Нижнем Манхэттене. Концептуальный бутик, который был первоначально открыт в начале 2020 года, специализируется на   сенсорной розничной торговле для клиентов, ищущих...

Вчера

АО «АГД ДАЙМОНДС» – участник международного алмазного форума

Сегодня
Экспертиза

9-10 июня АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в работе международной конференции «Алмазы – ресурсы для использования-2021», организованной Южно-Африканским Институтом Металлургии и Горного Дела (SAIMM). Об этом сообщает издание «Алмазы Поморья».

В составе участников форума – ведущие специалисты алмазной промышленности из ЮАР, Австралии, Великобритании, США, Ботсваны и России. Участие АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялось благодаря специальному приглашению доктора Тани Маршалл (Tania Marshall), члена Оргкомитета конференции и одного из крупнейших в мире экспертов по поискам и разработке месторождений алмазов.

В ходе работы конференции, проходившей на электронных площадках в режиме онлайн, АО «АГД ДАЙМОНДС» представило развернутый доклад генерального директора Общества Сергея Неручева и советника генерального директора Виктора Устинова «Поиски и разработка месторождений алмазов в России: исторический обзор и перспективы».

В докладе выполнен ретроспективный анализ открытия месторождений алмазов в России, рассмотрены методы, которые привели к открытию месторождений. Также продемонстрировано современное состояние геологоразведочных работ на алмазы и представлены разрабатываемые в настоящее время алмазные месторождения, при этом особое внимание уделено месторождению им. В. Гриба. Презентация вызвала большой интерес у специалистов.

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