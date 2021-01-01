АО «АГД ДАЙМОНДС» – участник международного алмазного форума

9-10 июня АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в работе международной конференции «Алмазы – ресурсы для использования-2021», организованной Южно-Африканским Институтом Металлургии и Горного Дела (SAIMM). Об этом сообщает издание «Алмазы Поморья».

В составе участников форума – ведущие специалисты алмазной промышленности из ЮАР, Австралии, Великобритании, США, Ботсваны и России. Участие АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялось благодаря специальному приглашению доктора Тани Маршалл (Tania Marshall), члена Оргкомитета конференции и одного из крупнейших в мире экспертов по поискам и разработке месторождений алмазов.

В ходе работы конференции, проходившей на электронных площадках в режиме онлайн, АО «АГД ДАЙМОНДС» представило развернутый доклад генерального директора Общества Сергея Неручева и советника генерального директора Виктора Устинова «Поиски и разработка месторождений алмазов в России: исторический обзор и перспективы».

В докладе выполнен ретроспективный анализ открытия месторождений алмазов в России, рассмотрены методы, которые привели к открытию месторождений. Также продемонстрировано современное состояние геологоразведочных работ на алмазы и представлены разрабатываемые в настоящее время алмазные месторождения, при этом особое внимание уделено месторождению им. В. Гриба. Презентация вызвала большой интерес у специалистов.