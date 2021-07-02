Кредитные судьбы: как ювелиры справились с кризисом

Государственное финансирование и разумное управление деньгами помогают многим ювелирам выйти из прошлого года в хорошей форме.

Автор: Лара Ивен (Lara Ewen)

(diamonds.net) – Несмотря на локдауны, обязательное ношение масок, экономическую тревогу и напряженную политическую обстановку, 2020 год был неплохим годом для ювелирных компаний.

«Очень многие ритейлеры оказались в лучшем положении с наличностью за последние годы, если не за всю свою историю», - говорит Эйб Шерман (Abe Sherman), генеральный директор консалтинговой фирмы Buyers Intelligence Group.

Об этом свидетельствуют данные о продажах ювелирных изделий в США за март 2021 года: по данным Mastercard SpendingPulse, они выросли более чем вдвое в годовом выражении, увеличившись на 106%. Одна из причин резкого роста - сравнение солидной базы с мартом 2020 года, отмечает служба аналитики, поскольку именно тогда пандемия впервые начала затрагивать розничную торговлю. Однако Mastercard также указывает на то, что у потребителей есть дополнительные деньги на ювелирные изделия благодаря государственным стимулирующим выплатам.

Чистые прибыли независимых ювелирных компаний также получили широкую государственную помощь. В январе министерство финансов США сообщило, что его Программа защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP) уже «успешно предоставила малым компаниям Америки 5,2 млн кредитов на сумму $525 млрд, поддержав свыше 51 млн рабочих мест».

По словам Шермана, чья компания специализируется на работе в этом секторе, такое сочетание факторов чрезвычайно благоприятно сказалось на финансовом благополучии ювелирной отрасли. «Насколько мы можем судить, почти все наши клиенты либо значительно сократили свою задолженность, либо полностью погасили все долги. Это произошло по трем основным причинам. Во-первых, конечно же, это поддержка со стороны правительства в рамках программ PPP и Ссуды на покрытие экономических убытков (Economic Injury Disaster Loan EIDL). Вторая программа связана со значительным сокращением складских запасов. Наконец, розничные торговцы работали над сокращением своих расходов, в том числе рабочих часов, и, следовательно, заработной платы, а также сокращали расходы на рекламу и поездки, не посещая ни одной или большинство торговых выставок».

Использование того, что доступно

Финансирование по Программе защиты зарплат, безусловно, помогло перенести ограничения, связанные с пандемией, признает Рик Хаманн (Rick Hamann), исполнительный вице-президент Sartor Hamann, у которой есть три магазина в Небраске. По его словам, несмотря на то, что его бизнес не имеет долгов и никогда не имел, он воспользовался ссудами по РРР, когда появилась такая возможность. «У нас здесь был банк, который их предоставлял».

Пандемия вынудила его полностью закрыть два из своих магазинов, а третий работал только по предварительной записи, так что дополнительные деньги пригодились. «В течение этого периода у нас наблюдался большой спад, но мы смогли платить своим сотрудникам и бизнес расходы, используя ссуду по РРР и свои собственные денежные резервы, - говорит он. - И поскольку деньги предоставлялись, мы их взяли».

Так же поступил и Ричард Ли Матис (Richard Lee Mathis), владелец компании Symmetry Jewelers в Новом Орлеане, штат Луизиана. «Мы выплачивали заработную плату из нашей кредитной линии, а затем мы получили деньги по РРР», - говорит он, добавляя, что он был одним из первых в своем районе, кто получил их, потому что его команда «сразу же начала заполнять документы для РРР».

Как только его бизнес снова открылся, Матис обратился в свой банк, чтобы обсудить варианты финансирования.

«Мы собрали наши бухгалтерские книги, а когда вернулись в банк, мы сказали, что хотим объединить нашу кредитную линию и свою ссуду под залог недвижимости в одну ссуду, - говорит он. - Мы смогли получить новую ссуду с оплатой, которая ниже, чем предыдущий общий платеж по ссуде под залог недвижимости и проценты по нашей кредитной линии. Таким образом, мы смогли объединить оба кредита и погасить свою кредитную линию».

Результат: его бизнес сейчас в хорошей форме, несмотря на беспокойный год. «На самом деле у нас все хорошо, - говорит он.

Преодоление препятствий

Конечно, получение кредита в банке сопряжено с определенными проблемами, отмечают ритейлеры.

Хаманн не чувствует себя комфортно с финансированием в целом, объясняя это тем, что его семейный бизнес никогда не хотел работать с банками.

«Когда мой отец основал магазин, они заняли уже существующий, - вспоминает он. - Они заплатили $50 000 и забрали его у моего деда. Они не доверяли банковским кредитам. Существует эмоциональный настрой людей старой школы - они не хотят быть должными кому-либо».

По словам Хаманна, банки недостаточно хорошо разбираются в ювелирной отрасли, чтобы должным образом удовлетворять ее потребности. «В работе с автосалонами у них используется программа целевого кредитования под залог продаваемых товаров, по которой все финансируется через продавца или банк. Банк может определить: «Это Camaro, и я знаю, сколько он стоит». Но банки не знают, сколько стоит бриллиант. И что им делать с бриллиантом, если он будет им принадлежать? Они не знают, что с ним делать».

Матис говорит, что самая большая проблема с любым финансированием - это получить на него право.

«Это безумие, что нужно быть прибыльным, чтобы иметь возможность занимать деньги, - отмечает он. - Они должны сделать это более доступным. Если вы выставляете свои складские запасы в качестве залога, вы должны иметь право на получение финансирования. Но банки не хотят сидеть на складских запасах».

Он добавляет, что лучше иметь отдельно стоящий магазин, чем магазин в торговом центре. «У нас не было таких складских запасов, но мы владеем зданием, и этого было достаточно, чтобы внести залог. Оно стоило больше суммы займа. Но если вы находитесь в торговом центре, это будет непросто. И магазинов, расположенных в торговых центрах, больше, чем отдельно стоящих. Я бы не хотел быть в торговом центре».

Готовность дать кредит

К счастью, говорит Шерман, в настоящее время банки предлагают выгодные условия для розничной торговли. «Некоторые из наших клиентов, которые восстанавливают свои магазины, видят, что местные банкиры с радостью дают им средства в кредит», - сообщает он.

Отношения с поставщиками также можно упростить, что упрощает бухгалтерскую балансовую отчетность.

«Ритейлеры рассчитывают на более тесное сотрудничество с меньшим количеством поставщиков, а поставщики стремятся вести дела с меньшим количеством ритейлеров, - говорит Шерман. - Учитывая триллионы долларов, которые были закачаны в экономику, ритейлеры с резко улучшившимися балансовыми отчетами сочтут это время прекрасным для рефинансирования долгосрочной задолженности, например, ссуды под залог недвижимости или займов на срок, которые они взяли для создания своих магазинов».

Матис соглашается, что сейчас особенно хорошее время для того, чтобы вести разговор с банками о финансировании. «Процентная ставка остается достаточно низкой. С нами произошло то, что наши бухгалтерские книги стали выглядеть намного лучше, чем два года назад, и наш банк работает с нами. Вот почему мы смогли позволить себе это. Банки просто хотят сейчас раздать деньги. Они хотят убедиться, что экономика не рухнет».