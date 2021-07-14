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Углубленный анализ: солнце светит ярко для Arctic Canadian

14 июля 2021
Экспертиза

(thediamondloupe.com) - После неспокойного периода солнце наконец-то засияло над Arctic Canadian - в буквальном смысле слова - поскольку перезагрузка, произведенная компанией, включала успешную продажу потрясающего желтого бриллианта «Танцующее солнце» (Dancing Sun) весом 204 карата на аукционе Christie’s в начале этого месяца.

Arctic Canadian Diamond Company, ранее известная как Dominion Diamond Mines, стала владельцем желтого алмаза весом 552 карата, обнаруженного в октябре 2018 года на алмазном руднике Даявик (Diavik), расположенном примерно в 135 милях к югу от Северного полярного круга в северо-западных территориях (СЗТ) Канады. Рудник Даявик частично принадлежит и управляется компаниями, относящимися к Rio Tinto в Канаде.

Следы истирания на шероховатой поверхности камня свидетельствуют о том, что драгоценный камень прошел нелегкий путь в процессе его добычи. Алмаз размером 33,74 мм x 54,56 мм и весом точно 552,74 карата стал неожиданностью для этой части мира и ознаменовал настоящую веху в добыче алмазов в Северной Америке. После добычи алмаза в 2018 году полученные из него бриллианты были представлены публике в 2021 году. «Танцующее солнце», бриллиант фантазийного ярко-желтого цвета весом 204,36 карата с чистотой VVS2 продан на аукционе Великолепные драгоценности (Magnificent Jewels), проведенном Christie’s в Нью-Йорке. Камень огранки «бриллиант» с модификацией огранки «кушон» был продан на аукционе за $4,95 млн, что находится в пределах оценки перед аукционом в пределах $3,5 млн - $5,5 млн.

Издание Diamond Loupe встретилось с Харшем Далалом (Harsh Dalal), вице-президентом Arctic Canadian Diamond Company по продажам, чтобы узнать больше об их стратегии перезагрузки и «Желтом солнце» (Yellow Sun).

Автор: Ахалия Чокси (Ahalya Choksi), редактор The Diamond Loupe

Танцующее Солнце

The Diamond Loupe (TDL): в наши дни редко можно найти опыт, необходимый для огранки и полировки такого великолепного алмаза. Потребовалось более двух лет на то, чтобы необработанный камень прошел через руки опытных огранщиков и полировщиков бриллиантов, прежде чем превратился в изысканный камень, каким он является сегодня. Не могли бы вы рассказать нам подробнее о процессе полировки, необходимом опыте и о том, как вы искали подходящего партнера(ов)?

Харш Далал: Мы посетили Нью-Йорк, Антверпен, Дубай и Сурат, чтобы найти партнера по огранке и полировке, который мог бы подчеркнуть красоту этого великолепного драгоценного камня. Все эксперты, с которыми мы встречались, всемирно известны, и непросто было выбрать одного из пяти, с которыми мы встретились. В конце концов, мы выбрали Поля Ван дер Стина (Pol Van der Steen) после того, как увидели его предприятия в Антверпене и прочитали о его технических инновациях, совершенных на протяжении многих лет. Согласно нашему соглашению с Ван дер Стином, мы не можем раскрывать информацию об используемом инновационном оборудовании или запатентованных методах.

TDL: Исходный алмаз был крупнейшим алмазом, обнаруженным в этой части мира. Что вы чувствуете, зная, что «Танцующее солнце» также является крупнейшим бриллиантом, добытым в Северной Америке на сегодняшний день, и что это значит для вашего бренда?

Харш Далал: Мы очень рады, что в Северо-Западных территориях в Канаде добыт большой драгоценный камень весом более 200 каратов, который остался невредимым на установке по извлечению камней. Перерабатывающее оборудование на руднике Даявик не предназначено для крупных алмазов, так как в СЗТ добывается всего несколько драгоценных камней весом более 100 карат по сравнению с другими регионами мира, такими как Африка или Россия.

TDL: Сколько бриллиантов было получено из желтого алмаза массой 552 карата?

Харш Далал: Кроме «Танцующего солнца», было получено шесть других камней из того же алмаза весом от 14,52 до 1,06 карата.

Добыча и сбыт алмазов

TDL: Продажа бриллианта, особенно такого размера, цвета и величины, всегда связана с риском. Впервые ли компания Arctic Canadian (или ранее Dominion Diamond) решилась на такой тип вертикальной интеграции? Что побудило вас продавать его через аукционный дом?

Харш Далал: Arctic Canadian Diamond Company не планирует вертикальной интеграции. Поскольку мы являемся алмазодобывающей компанией, мы специализируемся на добыче и сбыте алмазов. Мы считаем, что, поскольку во всем мире так много опытных производителей бриллиантов, то лучше всего оставить производство бриллиантов им.

Имея ограниченные знания в компании в области маркетинга бриллиантов, совет директоров решил, что из соображений прозрачности и максимизации доходов наиболее безопасным путем будет аукцион.

TDL: Обнаружение алмаза такого размера было неожиданностью для Северной Америки. Добыли ли вы с тех пор какие-либо другие исключительные камни?

Харш Далал: Да, на нашем руднике Экати (Ekati) мы обнаружили алмаз типа IIa весом 172 карата.

TDL: Что такое бренд CanadaMark™?

Харш Далал: CanadaMark - это не бренд, а сертификат, гарантирующий, что все бриллианты, сертифицированные как CanadaMark, добываются в северо-западных территориях Канады с соблюдением требований по устойчивому развитию окружающей среды и людей, живущих в этой местности. Все бриллианты с CanadaMark отслеживаются с помощью процесса независимой проверки третьей стороной на каждом этапе, от рудника до бриллианта.

С 2019 года крупный клиент компании Arctic Canadian Diamond Company Ltd. успешно запустил ювелирную программу CanadaMark с ведущим ритейлером из США. У нас есть аналогичные запросы от других наших клиентов по маркетингу ювелирных изделий с CanadaMark.

TDL: Предыдущим рекордом для желтого бриллианта, проданного на аукционе, был Graff Vivid Yellow весом 100,09 карата, который установил рекорд аукциона, когда он был продан на Sotheby's в Женеве в мае 2014 года. Что ощущаете, зная, что «Танцующее солнце» сейчас имеет титул самого большого желтого бриллианта, который продан на аукционе?

Харш Далал: Нам очень приятно, что «Танцующее солнце» - это самый крупный бриллиант по градации интенсивности Fancy Intense (интенсивно-фантазийная), выставленный на аукцион. Это прекрасно для канадской истории.

Изменение потребительского спроса

TDL: В недавнем приглашении делать инвестиции другая канадская алмазодобывающая компания упомянула об изменении требований потребителей и розничных торговцев к происхождению камней, что сделало канадские бриллианты особенно интересными, в том числе для новых покупателей. Видели ли подобную тенденцию в своих продажах, и не могли бы вы рассказать нам подробнее о том, как ваша компания надеется использовать эту тенденцию?

Харш Далал: Согласно отзывам, полученным от наших клиентов, производителей ювелирных изделий и ритейлеров, миллениалы в Северной Америке и Великобритании действительно предпочитают покупать бриллианты канадского происхождения, если они есть. Они не против заплатить небольшую надбавку за канадские бриллианты, которые отслеживаются и проверяются независимым аудитором.

TDL: После десяти напряженных месяцев рудник Экати возобновил работу в январе и к 2022 году планирует достичь годового объема добычи 5 млн каратов. Не могли бы вы рассказать нам подробнее о новых планах по объемам добычи и о прогнозах?

Харш Далал: Мы вернулись к работе и продолжим продавать наши алмазы как через аукционы, так и по квотам. Текущий срок эксплуатации нашего рудника определен до 2028 года, но мы работаем над его продлением, учитывая значительные запасы и ресурсы, оставшиеся на нашем земельном участке.

TDL: В апреле 2021 года вы присоединились к Совету по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), а ваш финансовый директор Кристал Кайе (Kristal Kaye) вошла в совет директоров NDC. Почему для вашей компании было важно присоединиться к такому совету, как этот?

Харш Далал: Dominion Diamond Mines участвовала в работе Совета по природным алмазам до подачи в начале 2020 года заявления о защите в соответствии с законом о договоренности кредиторов компаний (Companies’ Creditors Arrangement Act, CCAA) в целях реструктуризации их финансовых дел. Arctic Canadian Diamond Company хотела и дальше участвовать в NDC и продвигать природные алмазы и преимущества, которые добыча алмазов приносит местному населению там, где они работают.

Для всех алмазодобывающих компаний очень важно продавать природные алмазы, добытые с соблюдением этических норм, в условиях жесткой конкуренции со стороны других предметов роскоши, отпусков и выращенных в лаборатории бриллиантов. NDC предоставляет такую платформу.

Заглядывая вперед

TDL: Заглядывая вперед, какие, по вашему мнению, самые большие проблемы стоят перед Arctic Canadian Diamonds и как вы планируете их решать?

Харш Далал: В краткосрочной перспективе COVID остается для нас большой проблемой из-за нашей удаленности, большого количества наших сотрудников, проживающих в удаленных местностях, и нашего взаимодействия с третьими сторонами за рубежом, которые могут быть не столь продвинуты в борьбе с пандемией. Чтобы смягчить это, мы продолжаем наращивать объемы вакцинации и стремимся к тому, чтобы к концу июля полностью было вакцинировано 85% нашей рабочей силы.

В более долгосрочной перспективе наша задача состоит в том, чтобы разработать прибыльные альтернативы добычи для наших оставшихся запасов и ресурсов, которые продлят срок службы нашего рудника после 2028 года. В настоящее время ведется несколько направлений работ, связанных с вариантами развития горной добычи, имеющимися новыми технологиями и потенциалом дальнейшей геологоразведки.

В последних новостях компания Diacore объявила о том, что она является покупателем рекордного ярко-желтого бриллианта «Танцующее солнце», который был продан на Christie’s в Нью-Йорке в начале этого месяца. Кроме этого драгоценного камня, Diacore приобрела некоторые из самых редких и самых востребованных бриллиантов в мире, включая бриллиант компании De Beers «Звезда тысячелетия» (Millennium Star) весом 203,04 карата и великолепный безупречный бриллиант фантазийного ярко-розового цвета «Розовая звезда» (Pink Star) весом 59,60-карата.

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