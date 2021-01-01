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Какая социальная сеть наиболее эффективна для ювелирного бизнеса?

Вчера
Экспертиза

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - Не секрет, что социальные сети являются важным инструментом практически для любого бизнеса в современном мире, и ювелирная отрасль не является исключением.

Но какая платформа лучше всего подходит для ювелирных компаний с точки зрения наилучшего распространения их информации?

Консультационная фирма по цифровому маркетингу Spike и компания Socialinsider, занимающаяся анализом социальных сетей, объединились, чтобы ответить на этот вопрос и показать, как ювелирные бренды, использующие электронную торговлю, повышают цифровую эффективность в Instagram.

Компании сравнили эффективность работы ювелирных компаний в Facebook и Instagram.

Хотя уровень вовлеченности подписчиков в Instagram выше, Facebook показал больше пиков за двухлетний период данных, что предполагает больше возможностей для роста на платформе.

Уровень вовлеченности в Instagram оставался относительно неизменным - от 0,47% до 0,7%.

Интересно, что ее самый последний показатель вовлеченности в Instagram, составляющий 0,53%, значительно ниже, чем у любой другой отрасли, которые изучали Spike и Socialinsider.

«Это довольно интересный факт, учитывая у отрасли ярко выраженный наглядный характер», - говорится в отчете.

Кроме того, компании смогли выяснить, что карусельные посты в Instagram с чередованием фотографий работали лучше всего из всех возможных вариантов, опять же из-за визуального характера ювелирных украшений.

Они привлекли вдвое больше внимания, чем видеопосты.

В заключение в отчете говорится: «Благодаря своему интересному и изобретательному характеру, Instagram штурмом захватил сферу социальных сетей, став в конечном итоге самой привлекательной социальной платформой».

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