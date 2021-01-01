Присоединившись к компании Opsydia, бывший директор De Beers надеется вывести технологию маркировки бриллиантов на мировой рынок

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - Бывший руководитель De Beers Group был назначен в совет директоров компании Opsydia, специализирующейся на нанесении подповерхностных лазерных меток и работающей над улучшением систем идентификации в алмазной промышленности.

Opsydia размещает уникальные идентификаторы, которые не видны невооруженным глазом, под поверхностью бриллианта с тем, чтобы их можно было точно идентифицировать и тем самым сократить мошеннические продажи драгоценных камней.

Бывший исполнительный директор De Beers Group Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall) вошел в совет директоров Opsydia в качестве директора, не наделенного исполнительными полномочиями.

В этой роли он будет отвечать за пропаганду решений Opsydia и ее инновационных коммерческих преимуществ во всех сегментах алмазопровода.

Он также будет оказывать консультативную помощь, предоставляя Opsydia информацию о регулирующих и отраслевых органах в алмазном секторе, а также о возможностях расширения деятельности в США, Индии, Южной Африке и Китае.

Генеральный директор Opsydia Эндрю Риммер (Andrew Rimmer) в связи с этим сказал: «Мы очень рады приветствовать Джонатана в Opsydia в это захватывающее время нашего международного роста и развития. Я уверен, что его профессиональные знания в секторе природных алмазов в сочетании с его лидерским опытом дадут Opsydia уникальное преимущество и помогут распространить информацию о нашей инновационной технологии нанесения подповерхностных лазерных меток. При его поддержке Opsydia может и дальше предоставлять решения для предприятий, готовых сделать следующие шаги в области безопасности работы с бриллиантами и поддержать их инициативы по отслеживанию и прозрачности».

Со своей стороны Джонатан Кендалл добавил: «Я с нетерпением жду возможности начать в ближайшие месяцы работать с Эндрю и командой Opsydia над разработкой новых стратегий и поддержкой целей компании. Благодаря установлению ряда важных партнерских отношений Opsydia переживает настоящий рыночный подъем, и я хочу использовать возможность сыграть свою роль в укреплении подхода алмазной отрасли к безопасности и в осуществлении инициатив по расширению поля прозрачности и внедрению точного раскрытия информации в алмазопроводе».