Распространяйте наше послание об окружающей среде

Полевые заметки

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Когда Pandora объявила, что переходит на синтетические алмазы, поскольку этот сегмент соответствует ее целям в области устойчивого экологического развития, торговля природными бриллиантами отреагировала, заявив о десятках миллионов людей, чей доход зависит от добычи алмазов.

«Вводящий в заблуждение нарратив, созданный заявлением Pandora, подразумевающим, что отрасль природных алмазов и бриллиантов является менее этичной и стимулом, стоящим за переходом Pandora на выращенные в лаборатории бриллианты, … может иметь непредвиденные, но существенные последствия для местного населения в развивающихся странах», - говорится в заявлении пяти торговых групп, представляющих сектор природных драгоценных камней.

Это хороший аргумент. Вклад отрасли природных алмазов и бриллиантов в жизнь местного населения во всем мире значительный и не имеет аналогов в секторе выращенных в лаборатории бриллиантов. Но в заявлении групп не рассматривались более широкие заявления компании Pandora: вопрос устойчивости и, в частности, окружающей среды.

Pandora посвятила бόльшую часть своего пресс-релиза объяснению того, что ее новая коллекция, Pandora Brilliance, прошла сертификацию продукции с нулевым выбросом углерода в соответствии с протоколом углеродной нейтральности CarbonNeutral Protocol. «Когда в следующем году Pandora представит коллекцию по всему миру, ожидается, что бриллианты будут производиться со 100% использованием возобновляемых источников энергии», - заявили в компании.

Такие сообщения редко делаются на рынке природных алмазов и бриллиантов. Поскольку отрасль прошла долгий путь, обращая внимание на свои усилия по поиску ответственных поставщиков, по понятным причинам упор был сделан на работу, которую она делает для поддержки местного населения. Основываясь на этом, теперь она должна уделять больше внимания планете в своих связях с общественностью.

Многое делается в области энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) утверждает, что его члены, в состав которых входят семь ведущих алмазодобывающих компаний, защищают 1 023 квадратных миль земли - в три раза больше, чем они используют.

Алмазные компании также выступили с инициативами по достижению углеродной нейтральности, при этом алмазодобывающие компании, такие как De Beers, и ритейлеры, например, Tiffany & Co., изложили свои цели в области устойчивого экологического развития. Они, несомненно, будут изучать политику своих партнеров по средней части алмазопровода, с целью гарантировать, чтобы цепочка поставок была такой же экологически безопасной, как и бесконфликтной. К этому присоединяются все больше производителей бриллиантов, и несколько индийских фабрик работают над сокращением выбросов углекислого газа.

Вопросы окружающей среды приобретают все большее значение для потребителей, особенно для поколения Z, которое вскоре заменит миллениалов и станет основным рынком обручальных колец. Хотя невозможно избежать воздействия, которое алмазодобывающая отрасль оказывает на окружающую среду, отрасли необходимо лучше показывать, что ее суммарное воздействие является положительным.