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GIA сталкивается с рекордными поступлениями бриллиантов на оценку и рекордным числом выдаваемых результатов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Резкий рост спроса на бриллианты с сертификатом является причиной продолжающегося скопления товаров в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA), как пояснила организация изданию Rapaport News.

В то время как правительственные ограничения затормозили деловую активность в Индии после резкого роста числа коронавирусных инфекций в стране с конца марта, GIA подчеркнул, что он работает на максимально допустимой мощности с целью удовлетворения спроса.

«Во всех лабораториях GIA - не только в Индии - мы наблюдаем как никогда высокие еженедельные показатели выдаваемых результатов, несмотря на рекордные еженедельные объемы камней, предъявленных для оценки, - сообщил представитель группы в электронном письме. - Увеличение продаж в США и Китае во многом определяет спрос на сертификаты GIA».

Значительный рост онлайн-продаж также способствует росту спроса на услуги GIA. Такие сделки, при которых бриллиант обычно продается без физической проверки, зависят от надежных, независимых сертификатов, добавили в группе.

Производители бриллиантов увеличили объемы производства примерно с сентября прошлого года, при этом крупные закупки алмазного сырья продолжались до июня. Гранильные фабрики в Сурате продолжали работать, несмотря на ограничения, введенные из-за Covid-19, поскольку алмазно-ювелирная отрасль считалась важной на протяжении всей второй волны. Согласно расчетам, проведенным Rapaport на основе данных, опубликованных Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), экспорт бриллиантов из Индии более чем удвоился в годовом выражении за первые пять месяцев 2021 года и был на 5% выше, чем за тот же период 2019 года.

Время обработки камней в GIA остается большим, о чем указано на его веб-сайте. Срок возврата бриллиантов, поступивших в лабораторию в Мумбаи, составляет четыре недели, в то время как в Сурате, где принимаются только камни размером менее 1 карата, время обработки составляет пять недель. Точно так же долго ждут и за пределами Индии: то, что поступило 22 июня, будет отправлено в флагманскую лабораторию GIA в Карлсбаде, штат Калифорния, возвращение товара намечено на 14 июля, а из лаборатории в Нью-Йорке - 21 июля.

Между тем, GIA заявляет, что в Индии он оценивает больше бриллиантов, чем до пандемии. Количество камней, оцененных лабораторией в Мумбаи и Сурате в этом году, в среднем за неделю, выросло на 37% по сравнению с 2019 годом и на 31% по сравнению с 2020 годом. Однако институт сообщает, что в среднем еженедельно в лабораторию поступает на 71% больше камней, чем в 2019 году, и это мешает выдерживать положенные сроки.

«Во всех лабораториях мы работаем шесть дней в неделю в несколько смен, - заявили в группе. - Мы проводим оценку большего количества камней в Мумбаи и Сурате каждую неделю, чем в 2019 или 2020 годах, несмотря на повышенный спрос, ограничения и другие проблемы, связанные с пандемией».

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