Должны ли горнодобывающие компании выкупать акции, когда надвигается глобальный дефицит предложения?

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Выкупить акции или выплатить акционерам денежные дивиденды? Это одна из интересных головоломок, которые постоянно стараются решить компании. Тем не менее, в настоящее время это особенно актуально для горнодобывающего сектора, поскольку цикл сырьевых товаров вступает в разгар лета, а денежных средств предостаточно.

Около пятой части от общего числа голосов, поданных на годовом общем собрании компании Sibanye-Stillwater в прошлом месяце, были против специального решения о выкупе до 20% акций компании. (Впоследствии она объявила, что выкупит 5%-ный пакет). Этого было недостаточно, чтобы заблокировать решение, но возникает вопрос о том, предпочтительны ли обратные выкупы.

«Аргумент заключается в том, что акции выкупаются только тогда, когда у компании есть для этого денежные средства, а когда у компаний есть свободные деньги, их цены на акции обычно находятся на высоких позициях на рынке», - сказал Джеймс Веллстед (James Wellsted), представитель Sibanye-Stillwater, которая добывает металлы платиновой группы (МПГ) и золото.

Sibanye-Stillwater в настоящее пытается сколотить состояние за счет производства МПГ и заявила в своем отчете за первый квартал в мае, что «грядущий “золотой дождь”» уже не за горами. Вряд ли она пойдет так далеко, что купит свои акции на 36 млрд рандов (20% от ее рыночной капитализации, составляющей 181 млрд рандов).

Еще одна компания, извлекающая выгоду из заоблачных цен на МПГ, это Tharisa. Ее генеральный директор Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis) сказал Miningmx, что, в отличие от группы аналогичных компаний, занимающихся МПГ, акции Tharisa далеко не достигли пика, и, в любом случае, в прошлом их ликвидность была ограничена. Увидев, что акции стали активными, меньше всего она хотела бы уменьшить количество выпущенных акций.

Арнольд ван Граан (Arnold van Graan), аналитик из Nedbank Securities, заявил недавно, что обратный выкуп в секторе МПГ не является хорошим выбором для акционеров. Из восьми выкупов акций в период с 1998 по 2009 год с участием Impala Platinum, Lonmin, Anglo American Platinum и Aquarius Platinum на сумму 11 млрд рандов отрицательная доходность составила около 25% за три года и за пять лет.

Однако Ван Граан пошел еще дальше, заявив, что даже денежные дивиденды в настоящее время также неразумны, по крайней мере, «чрезмерные» выплаты.

«Мы считаем, что, если руководство хочет обеспечить повышенную долгосрочную прибыль для акционеров, то им необходимо иметь более сильные балансовые отчеты и обеспечивать лучший баланс между инвестициями капитала и доходностью для акционеров, чем было в прошлом», - сказал он.

Цены на МПГ в настоящее время настолько высоки, что не хватает мощностей для удовлетворения спроса. Это означает, что требуется увеличение объема производства МПГ или существует риск необратимого снижения спроса. Это, в свою очередь, означает, что компании, производящие МПГ, вступают в период капиталоемкости. По словам Ван Граана, дивиденды в размере 30 млрд рандов в секторе МПГ в 2020 году превысили капитальные затраты, составлявшие чуть менее $20 млрд.

Он считает, что производители МПГ должны «создавать большие запасы денежных средств», которые можно было бы использовать для инвестирования во время циклического спада, что, по мнению производителей МПГ, не является вероятной перспективой на следующие пять-десять лет. Но, по мнению Ван Граана, это принесет более долгосрочные выгоды: «Это должно разрушить типичный цикл подъема-спада, когда компании переходят от выплаты специальных дивидендов и проведения обратных закупок к накоплению огромных сумм долга и привлечению капитала, чтобы пережить спад цен на МПГ».

Логика обратного выкупа

Логика обратного выкупа акций заключается в том, что, во-первых, руководство должно поверить в то, что их акции дешевые. Если это так, то им нужно подумать, что лучше: выплатить дивиденды денежными средствами или выкупить акции.

Выкуп акций приводит к сокращению количества выпущенных акций и увеличению размера будущих дивидендов на акцию, а также прибыли на акцию. Главное, однако, в том, что рассматриваемая акция представляет высокую ценность. Если сделать это неправильно, то уравнения ценности не получится.

Некоторые инвесторы также предпочитают, чтобы компания возвращала деньги, а они могли решить, как их использовать; в конце концов, деньги принадлежат акционеру, а не компании.