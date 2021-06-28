Есть ли алмазы в океане?

Автор: Марк Манчини (Mark Mancini)

(howstuffworks.com) - Если вы когда-нибудь слышали слоган «Бриллиант навсегда» (A Diamond Is Forever), значит, маркетинговая кампания 1940-х годов все еще делает свое дело. Это выражение была создано De Beers Group, ювелирной компанией, которой приписывают почти единоличную популяризацию обручальных колец с бриллиантами.

De Beers потратила десятилетия на создание глобальной империи (некоторые назвали бы это «картелем») на базе алмазных рудников в таких странах, как Южная Африка.

Так почему же они купили более 3 000 кв. миль, или 7 770 кв. км, атлантического дна у побережья Намибии в 1991 году?

Все просто: не все алмазы можно найти на суше. Многие оказываются в отложениях под океаном. Просто нужно знать, где искать.

Время и давление

Углерод - это удивительно универсальный элемент, который содержится в атмосфере Земли и во всех известных нам живых существах. Он также широко представлен в ювелирных магазинах.

Алмазы состоят из атомов углерода, подвергшихся воздействию чрезвычайно высоких температур и давлений. Кристаллы обычно имеют форму восьмигранника, но встречаются и шестигранные и двенадцатигранные камни.

Внутри алмаза каждый отдельный атом углерода имеет прочную связь с четырьмя другими атомами, что делает алмазы невероятно твердыми. Если провести этим драгоценным камнем по почти любому другому известному минералу, то на нем останется царапина.

Астероиды могут создавать интенсивное тепло и давление, необходимые для формирования алмазов, когда они ударяются о поверхность нашей планеты. Однако такие «импактные алмазы» встречаются довольно редко. И они, как правило, маленькие.

У вас гораздо больше шансов найти алмаз из недр Земли, образовавшийся где-то на глубине приблизительно 87 и 497 миль (от 140 до 800 км) под поверхностью. И океан, возможно, также сыграл недооцененную роль в истории поступления алмазов в нашем мире.

Океанское происхождение?

Многие алмазы содержат небольшое количество соли. В течение многих лет геологи задавались вопросом, не поступила ли она из морской воды.

Исследование 2019 года подтвердило эту гипотезу. Оказывается, когда смесь морских отложений и перидотита вулканических пород испытывает высокую температуру и огромное давление в лабораторных условиях, вы получаете нечто очень похожее на соли, заключенные внутри некоторых алмазов.

Что это значит для реального мира? По словам авторов статьи, их эксперимент предполагает, что большинство алмазов возникают после того, как куски морского дна втягиваются в мантию Земли через тектонику плит.

Некоторые минералы, взятые из океана во время этого процесса, кристаллизуются в драгоценные камни. Позже извержения вулканов поднимают алмазы на поверхность планеты или довольно близко к ней.

Унесенные реками

Вышеупомянутое исследование не объясняет, почему De Beers и другие группы охотятся за алмазами у африканского побережья.

Эти камни были вынесены в море речными течениями. Южная граница Намибии проходит по могучей Оранжевой реке. Миллионы лет она собирала алмазы из месторождений на материке и перемещала их в другие места на континенте.

Лишь иногда эта река переправляет драгоценные камни прямо в океан.

С 1960-х годов искатели сокровищ добывают алмазы у берегов северо-запада Южной Африки и юга Намибии. В 2018 году почти 75 процентов от общего объема добычи алмазов в этой стране приходилось на добычу полезных ископаемых в океане.

De Beers стала лидером отрасли (только представьте!) еще в 1970-х годах. «У нас есть флот из шести моторных судов, способных вести разведку и извлекать алмазосодержащие материалы с морского дна и перерабатывать их в обогащенный алмазами концентрат», - сообщается на сайте компании.

Под морем

Большинство этих драгоценных камней добывают на глубине от 394 до 460 футов (от 120 до 140 метров) ниже уровня моря.

Осадки со дна океана засасываются дистанционно управляемым «гусеничным» транспортным средством, которое перемещается по морскому дну. Оснащенный механической «рукой», он отправляет заполненные алмазами грузы на главное судно наверху, где устройства отделяют драгоценные камни.

Дроны и двухместные подводные лодки использовались для оказания помощи этим кораблям в поисках богатых алмазами мест под водой.

К сожалению, дноуглубительные работы могут иметь долгосрочные последствия для водных организмов.

Как сказала эколог Кирстен Томпсон (Kirsten Thompson) на канале CNN в 2018 году, «Вόды у побережья Намибии являются важным районом для большого разнообразия постоянных и мигрирующих видов, таких как акулы, киты, дельфины и тюлени. … При морской добыче с помощью тяжелой техники удаляются части морского дна, и на восстановление среды обитания после такого нарушения могут потребоваться десятилетия».

Собирать эти «океанские алмазы» вручную с помощью нанятых дайверов на небольших лодках - еще один вариант, который используется в последние годы.