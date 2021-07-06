Существование океанских алмазов признано официально

Автор: Эмили Фарра (Emily Farra)

(vogue.com) - Недалеко от побережья Намибии дно океана усыпано… алмазами. Настоящими, подлинными алмазами. Точно такими же, как и те, которые всем известны - теми, что добывают на рудниках, - этим камням миллиарды лет. Но в отличие от этих алмазов, их несли реки, их болтало во время сильных штормов, и в конечном итоге на протяжении тысячелетий они выбрасывались в Атлантический океан. Их можно вытащить из воды рукой, «не нанося вреда окружающей среде».

История так же впечатляет, как и сама природа, но, если вы удивляетесь, почему вы не знали о существовании «океанских алмазов», ​​то вы не одиноки. Даже Бейли Цварт (Baylee Zwart), основательница ювелирного бренда Azlee и эксперт по бриллиантам редкой огранки, признает, что понятия не имела, что такое возможно. «Это совершенно новая категория бриллиантов, - говорит она. - Я спрашивала других людей из ювелирной отрасли, знакомы ли они с «океанскими алмазами», и они спрашивали: «О чем это вы говорите?» Это самое потрясающее, что я когда-либо слышала».

Не сказать, что это совершенно новая технология. Крупнейшие алмазные компании мира десятилетиями получают камни с побережья Намибии - они просто не продают их как «океанские алмазы и бриллианты». Почему? Роберт Гудден (Robert Goodden), посвятивший свою карьеру морской добыче полезных ископаемых, считает, что это объясняется двумя причинами: во-первых, океанские алмазы составляют очень небольшую долю мирового объема добычи - они встречаются только на этом конкретном участке Атлантики, так что может появиться больше хлопот, чем пользы от разделения камней на категории. Важнее то, что, если компания действительно проводила бы различие между «океанскими алмазами» и «добытыми из недр алмазами», которые составляют бόльшую часть их бизнеса, то потребители неизбежно проводили бы сравнения между ними. Какие из них «лучше»? какие более редкие? Какие более ценные?

Гудден с радостью сказал бы, что первые. Разговор об алмазах и бриллиантах стал невероятно напряженным: с одной стороны, те, кто занимается выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, обеспокоены экологическими и социальными рисками, связанными с добычей алмазов, в то время как организации, занимающиеся природными алмазами и бриллиантами, говорят об огромном количестве энергии, необходимой для производства алмазов в лаборатории. Ни один из способов не идеален, но океанские алмазы могут быть третьим вариантом, который требует меньшего вмешательства человека и наносит меньше вреда экосистеме. Несколько лет назад Гудден увидел возможность для компании, которая будет заниматься исключительно сбором, огранкой, полировкой и продажей алмазов, добытых из океана; соответственно, он назвал ее Ocean Diamonds.

«Я действительно хотел сделать это из романтических соображений, - говорит он. - Эти бриллианты такие особенные - зачем им теряться среди других? Они соединяют вас с океаном, и они не добыты из недр земли, алмазы находятся там среди гравия. Это просто и замечательно, - продолжает он. - Но сегодня потребители также очень хотят знать, откуда поступают товары, и мы можем сообщить это лучше, чем кто-либо».

Помимо романтики, отслеживаемость - главный аргумент в пользу Ocean Diamonds. В Намибии команда Гуддена нанимает небольшую группу «дайверов-старателей», которые отправляются в плавание на небольших водолазных лодках, ищут алмазы на морском дне и привозят их обратно для сортировки. Процесс тщательно задокументирован: «Мы знаем, кто нашел каждый алмаз, где и когда они его нашли, на какой лодке они были, какая погода была в тот день», - говорит Гудден. Напротив, более крупные компании используют судна для прочесывания более глубоких участков дна океана; процесс включает в себя подъем гравия, просеивание его в поисках в нем алмазов и возврат камней в море, и в меньшей степени понятно, где и кем найден каждый камень.

Цварт из Azlee узнала о работе Ocean Diamonds, когда в прошлом году ей по электронной почте пришло письмо от команды Гуддена. Миссии компаний хорошо согласованы: будучи заядлым серфером и дайвером, Цварт жертвовала часть продаж на проекты по охране океана с момента запуска бренда Azlee в 2015 году. Ocean Diamonds предложила сотрудничество, и Цварт стала их первым американским партнером-дизайнером. Ее первая капсульная коллекция, состоящая из скульптурных колец, серег и ожерелий, усыпанных круглыми бриллиантами компании Ocean Diamonds, была впервые показана 25 мая исключительно на сайте MatchesFashion.com.

На данный момент выбор Ocean Diamonds ограничен определенными формами и огранками, но Гудден сказал, что природа заботится о контроле качества: поскольку алмазы переносят такое долгое путешествие по рекам и выдерживают штормы, в океан попадают действительно только самые крупные и прочные камни. «Это просто потрясающе, - добавляет Цварт. - Тот факт, что эти алмазы просто текут с гор по рекам, а дайверы идут и поднимают их … Это чудо».

Цварт не переводит всю свою коллекцию на камни от Ocean Diamonds (по крайней мере, пока), но впервые она была на сто процентов уверена в происхождении своих камней. «Это буквально самая быстрая, короткая и прозрачная цепочка поставок, - говорит она. Что касается бриллиантов, добываемых их недр, очень сложно добиться полной прозрачности. Мы работаем с самыми уважаемыми поставщиками бриллиантов, и в отрасли растет ответственность и учет. Но, в конце концов, мы не знаем точно, с каких рудников поступают наши камни - сертификатов происхождения нет. И каким бы ответственным ни был процесс, добыча полезных ископаемых все-таки оказывает влияние на окружающую среду».

Ocean Diamonds не собирается противопоставлять себя алмазодобывающей отрасли или секторам выращивания алмазов; она просто предлагает новый вариант, который понравится любителям океана и дизайнерам, придающим большое значение отслеживаемости. Согласитесь, было бы невероятно носить бриллиант, подобранный со дна океана, как будто природа оставила его там только для вас.