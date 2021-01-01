Размышления о выращенных в лаборатории бриллиантах

По мере того как синтетические бриллианты становятся все более популярными, снова в центре внимания дискуссии о том, как будет развиваться сектор.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Появились две философии относительно дальнейшего развития рынка выращенных в лаборатории бриллиантов.

Первая рассматривает синтетические камни в том же пространстве, что и природные бриллианты, с сортировкой по размеру в каратах, огранке, цвету и чистоте и со скидкой по сравнению с эквивалентными природными бриллиантами. Так проходила органическая эволюция рынка.

Вторая идеология - это та, которую De Beers рекламировала при выпуске своей линейки Lightbox. Она признает, что синтетические бриллианты имеют свое место на рынке, но утверждает, что они по своей сути отличаются от природных бриллиантов. Те, кто придерживается этой точки зрения, говорят, что выращенные в лаборатории бриллианты должны оцениваться путем предоставления гарантии качества, а не сертификации, и оцениваться с надбавкой к затратам на их производство, не обращая внимания на показатели «4C» (размер в каратах, огранка, цвет и чистота).

Суть обсуждений заключается в том, что такое бриллиант и что придает ему ценность. Ответы на эти вопросы требуют разных торговых предложений. Является ли синтетика просто продуктом с другой ценой? Или есть возможности брендинга, выходящие за рамки цены?

Если такой элитный бренд, как Cartier, решает использовать выращенные в лаборатории бриллианты, как дал понять генеральный директор Сирил Виньерон (Cyrille Vigneron) в интервью изданию Forbes в мае, будут ли потребители покупать бриллианты или изделия дизайна Cartier? Если предположить последнее, то маловероятно, что Cartier снизит свои цены; это уменьшило бы загадочность и редкость ее бренда. Вместо этого использование синтетических камней только улучшит маржу прибыли Cartier. Но тогда возникает вопрос, упадет ли стоимость изделия по мере роста спроса на выращенные в лаборатории бриллианты и увеличения предложения.

Вот эти вопросы необходимо изучить ювелирам, вступающим в сектор выращенных в лаборатории бриллиантов. На данный момент они оправдывают свой шаг экологическими соображениями, как недавно сделала Pandora, когда объявила, что отказывается от добытых из недр бриллиантов и запускает коллекцию с выращенными в лаборатории бриллиантами для достижения своих целей в области экологически безопасного развития.

В июньском выпуске отчета Rapaport Research Report мы исследуем, как будет развиваться рынок выращенных в лаборатории бриллиантов, как синтетические камни повлияют на стоимость природных бриллиантов и являются ли лабораторные бриллианты более экологичными на самом деле.

Вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем эти сценарии будут реализованы. Но стоит понимать их по мере того, как синтетические камни находят свое место на более широком ювелирном рынке.