От кризиса к кризису

Экономический кризис 2008 года заставил сектор финансирования алмазной отрасли проявлять осторожность, но последствия коронавируса восстановили некоторый баланс.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - На протяжении чуть более десяти лет средняя часть алмазопровода - мидстрим, состоящий из производителей бриллиантов и дилеров, служил хранилищем товарных запасов и принимал на себя бόльшую часть кредитного риска. Производители бриллиантов платят аванс за алмазное сырье, обрабатывают камень, а затем обычно продают бриллиант в кредит, предлагая сроки от 30 до 60 дней. Поскольку может пройти от шести до девяти месяцев, прежде чем они окупят свои первоначальные затраты, они рассчитывали на банки в вопросе финансирования своих закупок алмазного сырья и поддержания своей деятельности.

Однако финансовый кризис 2008 года ознаменовал резкое изменение для банков и стал поворотным моментом в торговле. Кредиторы стали все неохотнее предоставлять кредиты алмазному сектору, оказывая давление на производителей бриллиантов как раз тогда, когда они принимали на себя более высокий уровень риска.

Изменения обстановки

Исторически сложилось так, что De Beers несла бремя складских запасов, накапливая алмазное сырье, в то время как розничные торговцы ювелирными изделиями были готовы закупать товарные запасы и хранить их до тех пор, пока они в конечном итоге не будут проданы, говорит отраслевой эксперт Варда Шайн (Varda Shine), одна из бывших руководителей в компании De Beers. Однако эту картину финансирования изменили две вещи. По ее словам, в конце 1990-х годов многие ритейлеры перешли на консигнационные соглашения с поставщиками алмазной продукции, в результате чего дилеры должны были хранить больше складских запасов. Затем, в начале 2000-х, De Beers продавала свои запасы алмазного сырья в рамках мер по разрушению ее монополии, перекладывая бόльшую часть этого алмазного сырья на производителей бриллиантов.

После кризиса 2008 года ритейлерам потребовалось еще меньше запасов, и мировое производство алмазного сырья упало в соответствии с более низким спросом. В то же время De Beers сосредоточила свое внимание на работе по брендингу и в дальнейшем избегала накопления объемов предложения за счет продажи убыточных рудников.

Вдобавок ко всему, миллениалы только еще становились основными покупателями обручальных колец. Потребительские привычки и вкусы начали меняться, и розничные торговцы стали более избирательно выбирать товары для хранения. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами был также в застое из-за отсутствия какого-либо отраслевого маркетинга, а также из-за того, что новые предметы роскоши в сфере высоких технологий конкурировали за кошельки покупателей. Ритейлеры избегали держать чрезмерные товарные запасы, обнаружив, что они завалены излишками, которые обесценились во время спада 2008 года.

Между тем финансовый кризис заставил банки повысить свои требования к соблюдению Базельских соглашений (Basel Accords) - постановлений, направленных на снижение рисков кредитования. Менее желанными клиентами стали компании с низкой рентабельностью и непрозрачными методами ведения бизнеса, что было характерно для алмазного мира.

Сокращение мидстрима

Все эти события создали условия для «идеального шторма» в мидстриме. Ему пришлось взять на себя складские запасы отрасли, чтобы удовлетворить потребности ритейлеров точно в срок и растущие заказы на консигнацию, а также ужесточить операции, чтобы успокоить банки.

Конечно, не все банки участвовали в этом. Торговля в Индии имела доступ к финансированию, чего не было в других центрах. Многие неспециализированные банки в стране воспользовались государственными стимулами, направленными на поддержку экспортных отраслей. Кредиторы могли бы получить более высокие процентные ставки, если бы они выделяли определенный процент займов на экспорт, и одним из способов более быстрого достижения этих целей было финансирование поставок дорогостоящей алмазной продукции. Это создало неравные условия игры: в то время как компании в Бельгии, Израиле и США оказались в тяжёлом положении из-за своих кредиторов, компании в Индии получали финансирование для покупки алмазного сырья, что помогло укрепить позиции страны как крупнейшего в мире центра производства бриллиантов.

Избыточное финансирование привело к образованию избыточных складских запасов и к неустойчивым ценам на алмазное сырье. Алмазодобывающие компании продолжали продавать алмазное сырье на рынке по постоянно растущим ценам, а производители бриллиантов продолжали покупать алмазы, даже несмотря на снижение цен на бриллианты. Время от времени происходили корректировки на рынке алмазного сырья, но цикл неизбежно возобновлялся. В рамках последнего раунда в 2017 году были введены в эксплуатацию три новых рудника, что увеличило годовую мировую добычу на 6-7 млн ​​каратов. Впоследствии складские запасы бриллиантов в мидстриме росли до тех пор, пока рынок не перестал поддерживать такие высокие уровни и такую ​​низкую или нулевую норму прибыли. Пик предложения бриллиантов пришелся на 2019 год, и цены продолжили свое долгосрочное снижение.

Улучшение состояния

Именно в таких условиях началась торговля в 2020 году. Проводилась корректировка цен, и отрасль ожидала дальнейшего снижения цен еще до начала пандемии. Однако Covid-19 помог отрасли восстановить равновесие. Рынок алмазного сырья был «заморожен» во время введения режима самоизоляции во втором квартале 2020 года, в то время как продажи бриллиантов продолжались онлайн, что позволило мидстриму сократить свои складские запасы.

Тем не менее, как и в 2008 году, кризис ускорил фундаментальные изменения в способах ведения бизнеса, подготовив почву для дальнейшей корректировки складских запасов мидстрима. На этот раз движущей силой рынка стало поколение Z, и все большее распространение получили такие тенденции, как экологически чистые, а также гендерно-нейтральные ювелирные изделия. Потребители все больше заботятся об экологической устойчивости и прекрасно осведомлены об онлайновых трендах. Это заставляет ювелирные компании снова быть избирательными в выборе источников поставок и более вдумчиво относиться к коллекциям, которые они демонстрируют. Кроме того, цифровая революция дает возможность ритейлерам продавать больше, имея при этом еще меньше складских запасов.

Со своей стороны, алмазодобывающие компании предпочли сократить объем предложения, а не снижать цены. Эта политика, вероятно, сохранится, поскольку вызванное пандемией падение мировой добычи алмазного сырья теперь устанавливает более низкую планку на обозримое будущее. Алмазодобывающие компании также стремятся обеспечивать объем предложения в соответствии со спросом, а это означает, что должен уменьшиться избыток товаров. В условиях ограниченного предложения можно ожидать роста цен на алмазное сырье.

Все это в долгосрочной перспективе может оказать давление на мидстрим. Поставщики бриллиантов будут продолжать нести бремя складских запасов даже при росте своих затрат. Но они лучше подготовлены для решения этой проблемы из-за финансовых изменений, которые начались в 2008 году и усилились во время кризиса Covid-19. Мы надеемся, что сокращение банковского финансирования будет сдерживать цены на алмазное сырье и приведет к повышению прибыльности торговли в будущем.