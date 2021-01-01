Будут ли китайские туристы посещать вновь открывшуюся Европу?

Автор: Вэньчжо У (Wenzhuo Wu)

(jingdaily.com) - Что произошло: Франция выпустила карту с цветовой разметкой, на которой показаны упрощенные протоколы въезда во время летнего туристического сезона, а также менее жесткие ограничения, применяющиеся к семи странам, которые считаются «зелеными». Между тем, посетителям из стран, окрашенных в «оранжевый» цвет, потребуется предъявить отрицательный тест на COVID-19, даже если они вакцинированы. Китай находится в числе таких стран, как Великобритания и США, и считается «оранжевым».

План по снятию контроля на границе должен помочь важнейшей туристической отрасли Франции, поскольку страна выходит из режима третьего локдауна, вызванного пандемией. Однако китайские пользователи интернета негативно отреагировали на новую политику, и многие отметили, что они не поедут во Францию ​​на данном этапе, за исключением необходимых деловых поездок.

Комментарий Jing: По данным Института медицинской биологии (Institute of Medical Biology) Китайской академии медицинских наук (Chinese Academy of Medical Sciences), по состоянию на 10 июня Китай ввел более 845 млн доз вакцины. Несмотря на массовое вакцинирование, многие китайцы по-прежнему сдержанно относятся к поездкам за границу. Учитывая многочисленные вспышки за границей, китайцы сомневаются в надежности мер, принимаемых иностранными правительствами по борьбе с пандемией.

Между тем, снижаются шансы Франции привлечь китайских покупателей предметов роскоши к своим берегам сейчас, когда элитные дома использовали агрессивные стратегии, связанные с Китаем, по стимулированию репатриации потребления, а также по предоставлению возможности воспользоваться преимуществами внутренней беспошлинной розничной торговли во время после пандемии. Учитывая то, что вопрос здоровья по-прежнему является приоритетом для китайских путешественников, а Китай развивает свой местный сектор предметов роскоши, возвращение одного из сегментов с самой большой покупательной способностью - это не простое дело для Европы в краткосрочной перспективе.