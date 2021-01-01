Крупнейшие в мире горнодобывающие компании намерены вознаградить инвесторов как никогда раньше

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Крупнейшие горнодобывающие компании мира никогда в прошлом не зарабатывали больше денежных средств, но они не склонны тратить деньги на новые проекты, тем самым повышая риск дефицита предложения на рынке металлов, - говорится в опубликованном недавно PwC отчете Mine 2021.

Андрис Россоу (Andries Rossouw), руководитель работ PwC по горной добыче в Африке, сказал, что крупнейшие горнодобывающие компании ощущают риск оказаться «вовлеченными в ажиотаж», вызванный значительным повышением цен. Они также с осторожностью отнеслись к расширению новых проектов «с нуля», предпочитая проекты, которые уже приносили доход и были устойчивыми. Но он добавил: «Существует реальный риск дефицита предложения на рынке и нарушения рынка».

Данные Mine 2021 показали, что капитальные затраты, включая капитал, необходимый для продолжения деятельности и предупреждения банкротства, в этом году, вероятно, превысят $81 млрд. Эти затраты на треть больше по сравнению с 2020 годом и являются максимальными с 2015 года, но они намного ниже уровней затрат в то время, когда совокупная рыночная капитализация группы в последний раз оставалась на текущих уровнях.

В 2020 году общая капитализация 40 крупнейших компаний выросла на 64%, до $1,46 трлн, что на 20 базисных пунктов выше показателей других индексов, таких как S&P 500 и FTSE 300.

Россоу сказал, что горнодобывающие компании предпочитают вознаградить акционеров, особенно после последнего обвала цен на сырьевые товары в 2013 году, в результате которого горнодобывающие компании не смогли обслуживать свои балансовые отчеты. «Акционеры требуют долгосрочной устойчивой прибыли. Но совет директоров должен думать о долгосрочной устойчивости», - сказал Россоу.

В топ-40 компаний, опрошенных в ходе составления отчета PwC, входят мировые диверсифицированные горнодобывающие компании, такие как Glencore и BHP Billiton, но в это число входят также четыре южноафриканские компании, в том числе AngloGold Ashanti, которая снова вошла в список на фоне повышения цен на золото.

В 2020 году произошло значительное накопление денежных средств, что отчасти стало ответом на пандемию Covid-19, из-за которой компании заняли консервативное отношение к расширению. Наличные денежные средства в 2020 году составили $123 млрд, что на 40% больше, чем в 2019 году.

PwC заявила, что в этом году акционеры получат рекордные выплаты по дивидендам.

«Если останутся исторические коэффициенты выплат, 40 крупнейших компаний готовы побить рекорды по дивидендам в 2021 году, - говорится в отчете PwC. - У горнодобывающих компаний свободный денежный поток больше, чем практически в любой другой период их истории, и ожидается, что акционеры будут вознаграждены за свою лояльность», - говорится в отчете.

Финансовая картина по 2021 году станет рекордной, так как ожидается, что выручка группы без учета торговых операций вырастет до $700 млрд, что на 29% больше, чем в прошлом году, сообщает PwC. Ожидается, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации вырастет на 40%, до $243 млрд, в то время как чистая прибыль для 40 крупнейших компаний составит $118 млрд, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.