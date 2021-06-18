Поставщики бриллиантов ожидают «беспрецедентные» продажи

Американские компании сталкиваются с проблемами по пополнению стоков, когда они моментально распродаются.

Автор: Джойс Кауф (Joyce Kauf)

(diamonds.net) - Это похоже на то, как если бы оптовики хотели сказать: «Ущипни меня». С января продажи были настолько устойчивыми и высокими, что они сравнивают их с рождественскими продажами. Несмотря на то, что цены на товарные запасы продолжают расти, они наслаждаются этой долгожданной полосой продаж - пока.

Нью-Йорк: хороший бизнес

«Мы бьем рекорды каждый месяц, - сказал Йони Ницани (Yoni Nitzani), владелец оптовой компании Polo Gem Co. в Нью-Йорке. - Каждый месяц был как в рождественское время». По его словам, на самом деле ежемесячный рост продаж «впечатляющий».

Переход на крупные бриллианты стимулировал его бизнес. По словам Ницани, если раньше был нормой была продажа бриллианта весом от 1 до 2 каратов, то теперь «легко продать» бриллиант весом в 4, 5 или 6 каратов. Он добавил, что пары серег-гвоздиков с крупными бриллиантами общим весом 4 карата и выше продаются «очень хорошо», а крупные изысканные камни также пользуются спросом. Наблюдая за тенденцией в отношении камней удлиненной огранки, он отметил, что они хорошо продаются везде - всех размеров и категорий.

Однако закупки были «очень сложной задачей с непростым ценообразованием». Бриллианты круглой огранки были «чрезвычайно дорогими», - сказал Ницани, который по-прежнему «активно совершает закупки, хотя для этого требуется гораздо больше работы и усилий на местах с нашими покупателями за границей». Он объяснил, что это не из-за отсутствия товаров. «Предложение есть; зарубежные производители работают в полную силу. Вопрос в цене». И даже при отличных продажах нормы прибыли невысокие.

Хотя у него были большие надежды на 2021 год, он подчеркнул, что этот период ускоренного роста потребительских покупок «не является новой нормой в отрасли драгоценных ювелирных изделий».

«Невозможно построить бизнес на основе этих цифр, - сказал он. - Надеюсь, что я ошибаюсь, но я думаю, мы все знаем, что это не будет длиться вечно».

Рочестер: устойчивый во всех отношениях

Эндрю Рикард (Andrew Rickard) кратко охарактеризовал текущий спрос одним словом: «беспрецедентный». Рикард, вице-президент по операциям оптовой компании RDI Diamonds в Рочестере, штат Нью-Йорк, назвал этот период «лучшим февралем, лучшим мартом и лучшим апрелем» за те 20 с лишним лет, которые он проработал в компании.

По словам Рикарда, «ослабление ограничений в отношении свадебных церемоний» вызвало бум помолвок. Он добавил, что многие люди, имеющие располагаемый доход, обновляют свои украшения и делают более крупные покупки.

Он отметил, что бизнес идет хорошо по всем направлениям, при этом «ни одна категория не показывала слишком слабых результатов». Он заметил, что хорошо продавались бриллианты круглой огранки, и хорошо расходились камни фантазийной огранки: бриллианты огранки «овал» и удлиненной огранки «радиант» продавались очень хорошо, камни огранки «изумруд» «пришли в норму», и был даже некоторый спрос на бриллианты огранки «маркиз» и «груша».

И все же Рикард несколько «скептически» настроен в отношении долгосрочной перспективы. Он уже видел значительный рост цен и ожидал «проблем с запасами на оставшуюся часть 2021 года». Кризис в Индии обострил ситуацию и «постепенно доберется до нашей отрасли».

Тем не менее, он сохранял осторожный оптимизм в отношении оставшейся части года и видел возможности «без особых препятствий». Его стратегия состоит в основном в том, чтобы «оставаться с клиентами, открывать новые магазины и помогать в том, в чем можем». На самом деле, сказал он, «наша самая большая проблема сегодня - это складские запасы - выполнение заказов вместо поиска заказов. Хорошо иметь такие проблемы».

Лос-Анджелес: платить немного больше

«Самым большим сюрпризом за последние несколько месяцев является то, что мы ожидали безнадежную ситуацию, но наш бизнес укрепился, а цены на складские запасы сохранили свои уровни - в отличие от того, чего мы опасались», - сказал Джозеф Лэдд (Joseph Ladd), владелец и президент оптовой компании и производителя бриллиантов Ladd Diamonds в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

«Сейчас самая большая проблема - это сложность замены того же товара, который мы продали. Мы вынуждены покупать его по цене, близкой к той, по которой мы его продали, или даже немного ниже», - пояснил он. Вместо того, чтобы «торговаться из-за пары процентов», он предпочитает «заплатить немного больше за камень, просто чтобы иметь его в складских запасах».