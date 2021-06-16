Что ждет Мехула Чокси?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Надо обязательно снять фильм о Мехуле Чокси (Mehul Choksi). Только нужно установить некоторые факты - любые, - прежде чем мы определимся со сценарием и примем некоторые важные решения о составе актеров. И нам может потребоваться, чтобы прежде всего он сам руководил съемками. Имейте в виду, что он подал в суд на Netflix из-за своего краткого появления в документальном фильме «Миллиардеры-плохиши» (Bad Boy Billionaires). Но до этого ещё дожить надо.

Первое препятствие заключается в том, чтобы установить, что же на самом деле произошло в последние дни. Оспаривается практически каждый «факт» о диамантере индийского происхождения. Я говорю «индийского происхождения», а не индиец, потому что его нынешняя национальность является предметом споров (подробнее об этом позже). Что мы действительно знаем, так это то, что он обвиняется в получении обманным путём $1,85 млрд у Punjab National Bank (Национального банка Пенджаба) путем крупномасштабного мошенничества с кредитами. Он покинул Индию в январе 2018 года, за несколько дней до того, как стало известно о предполагаемом мошенничестве, и переехал на крошечный карибский остров Антигуа, где оставался до своего исчезновения 23 мая. Его похитили, избили, к нему применяли электрошокер, его пытали, посадили в инвалидное кресло и доставили на лодке на соседний остров Доминика. Так он заявляет. Или он незаконно въехал в страну, оставив жену дома, чтобы взять с собой на яхту девушку помоложе для того, чтобы устроить романтический ужин и «хорошо провести время». Так считает премьер-министр Антигуа и Барбуды.

Так или иначе, он оказался под арестом на Доминике по обвинению в незаконном въезде в страну. Ранее сегодня ему было отказано в освобождении под залог, и он остается под арестом в ожидании дальнейшего слушания. Оспаривается почти каждая последующая деталь того, что происходило дальше, поэтому, хотя я не могу предоставить ничего, что напоминало бы окончательный отчет, я могу, по крайней мере, сообщить о некоторых противоречиях. Мехул Чокси, которому 62 или 63 года (по разным данным), покинул дом, в котором он проживает со своей женой Прити (Priti) (или, по другим сведениям, возможно, с бывшей женой), чтобы пообедать со своей девушкой (или нет, есть разные данные). Прити забила тревогу, когда он не вернулся в тот вечер. Три дня спустя он появился на Доминике, в 100 морских милях от него. Во время его отсутствия ходили слухи (без каких-либо видимых оснований), что он сбежал на Кубу, что явно не соответствовало действительности. По словам самого Чокси, согласно газете Business Standard, через несколько минут после прибытия в квартиру Барбары Джарабика (Barbara Jarabica), возможно, подруги, на него напали восемь-десять мужчин.

«Они сказали, мы знаем, кто вы, и вы должны следовать с нами для проведения расследования, - сказал он. - Они просто схватили меня, а я пытался сопротивляться им, но это было очень, очень трудно, ... они нападали на меня со всех сторон».

Его дочь Приянка (Priyanka) Чокси, которая живет в Бельгии, говорит, что не сомневается, что это была операция, проведенная правительством Индии. «Моего отца похитили. На катере было два наемника индийского происхождения», - сказала она.

Все это может быть правдой, а может и нет. Суду на Доминике еще предстоит во всем разобраться. Но миссис Чокси поддерживает своего мужа. Она считает, что его заманили на свидание с ужином, где он был жестоко похищен. Женщиной, которая его заманила, могла быть Барбарой Джарабика или не она, эту женщину называли консультантом по инвестициям в недвижимость, и она училась в Лондонской школе экономики. Г-жа Чокси говорит, что никогда не видела эту женщину, хотя она также настаивала на том, что она совсем не похожа на «сексуальную роковую женщину», которую видела в средствах массовой информации.

Сейчас стоит вопрос о том, предстанет ли Чокси перед судом в Индии. Он не стремится к этому. Г-жа Чокси сказала: «Мой муж больше не является гражданином Индии в соответствии с разделом 9 Конституции Индии. В 2017 году он перестал быть гражданином Индии. Самым безопасным местом на земле для него является Антигуа». Она права, потому что, согласно индийским законам, он сдал свой паспорт, когда стал гражданином Антигуа и Барбуды, даже несмотря на то, что он заплатил за привилегию получить гражданство благодаря участию в инвестиционной программе.

Но Индия, вероятно, выступает против этого, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск Интерполом с целью его ареста, и заявляя, что единственной причиной, по которой он пытался получить гражданство в другом месте, было стремление избежать суда. Гастон Браун (Gaston Browne), премьер-министр Антигуа и Барбуды, говорит, что Доминика должна передать его индийским властям, потому что, как утверждает премьер-министр, Чокси покинул страну по собственному желанию.

Адвокаты Чокси заявляют, что он является гражданином Антигуа и его следует отправить в эту страну, даже если Антигуа утверждает, что он все еще является гражданином Индии, и пригрозила лишить его гражданства Антигуа. Центральное бюро расследований и правоприменительное управление Индии очень хотят, чтобы его отправили назад к ним. Это юридическое хитросплетение, и похоже, что его невозможно быстро распутать.

Что может быть яснее? Среди многих вопросов, которые еще предстоит решить, следующие: сбежал ли он или был похищен? Является ли он гражданином Индии или Антигуа? Какую роль во всем этом играет Барбара Джарабика? Виновен Чокси в мошенничестве или не виновен? И вот еще что. Неужели человеку, который якобы весил 120 кг, действительно удалось сбросить 36 кг, как сказал друг? Следите за новостями.

Прекрасных вам выходных.