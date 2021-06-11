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Дефицит алмазов приводит к «сумасшедшим» ценам на алмазное сырье

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Индия испытывает дефицит алмазов, поскольку предложение алмазного сырья сократилось , а бриллианты застряли в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA).

Индийские производители недавно сообщили Rapaport News, что трейдеры изо всех сил пытаются найти сырье и сталкиваются с растущими ценами при покупке у алмазодобывающих компаний и на тендерах. Это затрудняет удовлетворение высокого спроса со стороны США и Китая.

«[Покупка] алмазного сырья затруднена в том смысле, что люди платят сумасшедшие цены, - сказал на условиях анонимности один из руководителей компании по производству бриллиантов. - Есть спрос, но нет предложения сырья».

De Beers и Алроса исчерпали свои запасы алмазного сырья в первом квартале, что привело к тому, что его необычайно мало во втором квартале. De Beers также сообщила о производственных проблемах на некоторых своих рудниках.

Несколько участников отрасли ожидают дальнейшего повышения цен на июньском сайте De Beers, который состоится на следующей неделе. Между тем покупатели обращаются к тендерам, чтобы восполнить дефицит, в результате чего цены на них значительно превышают уровни, предлагаемые крупными алмазодобывающими компаниями, пояснили источники.

«На последних двух торговых сессиях и Алроса, и De Beers продали меньше товаров [чем в начале года], - прокомментировал сайтхолдер. - Их объемы добычи также не очень высоки. Когда я говорю с ними, у них действительно нет товара, который они могли бы выставить на продажу, особенно камней размером 4 грейнера [1-каратные алмазы] и выше».

По оценкам дилеров, предстоящая торговая сессия, которая начнется в понедельник, принесет $380 млн, что аналогично поступлениям в прошлом месяце и ниже $663 млн, $550 млн и $450 млн, которые получены на первых трех продажах алмазодобывающей компании в этом году. Сочетание высокого спроса и ограниченного предложения означает, что покупатели скупят товары, добавили источники.

«Я бы не сказал, что спрос на бриллианты абсолютно безумный, но запасы сырья в алмазопроводе довольно сильно истощены, и … существует ограничение на поступление алмазного сырья, - заметил участник отрасли. - Сочетание этих вещей [поставило нас] в такое … положение».

Сокращение работы во время вспышки Covid-19 в Индии усугубило дефицит бриллиантов. Хотя было разрешено производство и экспорт бриллиантов, фабрики и офисы в Индии ограничены 50-процентной численностью сотрудников. Многие огранщики заболели, находятся на карантине или вернулись в свои родные города.

Спрос на сертификацию

Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) сообщил в интервью Rapaport News, данному по электронной почте, что производство упало до 60% производственных мощностей во многих категориях размером менее 0,18 карата и до 75% в отношении несертифицированных товаров весом 0,20 карата и выше. По данным организации, объемы производства камней, предназначенных для получения сертификатов, остаются относительно высокими и составляют 90%.

Такая динамика оказала давление на GIA. Задержки, которые существовали в индийских лабораториях с начала этого года, почти не уменьшились из-за ограничений, наложенных на производственные мощности. Бриллианты, представленные в мумбайскую лабораторию 2 июня, будут готовы 2 июля или 8 июля в Сурате, согласно веб-сайту GIA. Обычно процесс занимает около половины этого времени.

«Это окажет влияние на отрасль, поскольку товары заблокированы, - прокомментировал GJEPC. - Это может привести к задержке продаж и ограничению денежного потока. Надеюсь, если ситуация с Covid-19 улучшится, то мы увидим, что цикл вернется в нормальное состояние, то есть к 15 дням». GIA был недоступен для комментариев на момент опубликования статьи.

Есть опасения, что бриллианты наводнят рынок, когда GIA выдаст заделы, и что текущая борьба за камни уже сказывается на рентабельности. Один производитель бриллиантов отметил, что рост цен на алмазное сырье намного превысил рост цен на бриллианты.

«По сегодняшним ценам, если бы я купил что-нибудь на тендере, то я едва смог бы покрыть свои накладные расходы», - сказал он.

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