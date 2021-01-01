De Beers грозит штраф не менее $100 000 за нанесение ущерба окружающей среде

Автор: Эмили Блейк (Emily Blake)

(cabinradio.ca) – Компании De Beers Canada грозит штраф в размере не менее $100 000 по обвинению в нанесении ущерба окружающей среде после разлива дизельного топлива на месте ее бывшего рудника Снэп Лейк (Snap Lake) в 2017 году.

Алмазной корпорации было предъявлено обвинение в соответствии с Законом Канады об охране окружающей среды, как ранее сообщало CBC, за предполагаемое нарушение правил эксплуатации резервуаров для хранения нефти и допущенный разлив жидкой нефти в окружающую среду из системы резервуаров для хранения.

Королевский прокурор Морган Фейн (Morgan Fane) заявил территориальному суду во вторник, что это дело имеет «в некоторой степени важное значение», поскольку прокуратура впервые сталкивается с предъявлением кому-либо обвинения в соответствии с поправками к этим постановлениям, которые вступили в силу в конце октября 2020 года.

В соответствии с Законом об охране окружающей среды, De Beers грозит штраф по этому обвинению в размере от $100 000 до $4 млн, поскольку она является международной корпорацией, а не корпорацией с небольшими доходами. За второе и последующие правонарушения взимается штраф в размере от $200 000 до $8 млн.

В отчете об разливе, допущенном компанией De Beers, указывается, что примерно в 13.00 часов 7 декабря 2017 года на руднике Снэп Лейк был обнаружен разлив из расходного резервуара, рассчитанного на суточный запас, который был оставлен для заполнения самотеком. Согласно отчету, дежурный оператор забыл закрыть выпускной клапан резервуара, когда бригада готовилась к пересмене. Предыдущей ночью они работали допоздна, восстанавливая электроснабжение после отключения электричества.

На тот момент объем разлива оценивался как минимум 500 литров дизельного топлива, о чем De Beers сообщила на территориальную линию, где произошел разлив. Однако во время очистных мероприятий было обнаружено, что примерно 5 903 литра дизельного топлива попали в окружающую среду после выхода за пределы обваловки для локализации разливов.

По данным De Beers, из зоны локализации было сразу же извлечено около 7 500 литров дизельного топлива многоразового использования. Еще 1 500 литров загрязненного дизельного топлива было закачано в пластиковые емкости. Во время последующих очистных мероприятий были удалены четыре бочки с загрязненной землей.

В ходе расследования инцидента, проведенного De Beers, было выяснено, что основной причиной разлива была неспособность идентифицировать риск ручной дозаправки между резервуаром общего пользования и расходным резервуаром суточного запаса, процесс, который раньше был автоматизированным во время работы рудника.

После разлива De Beers сообщила Совету по земельным и водным ресурсам Долины Маккензи, что она пересмотрела рабочие процедуры и обучение персонала, распорядилась, чтобы бригада на объекте не начинала дозаправку до тех пор, пока не будет произведена смена бригад, и пересмотрела оценку рисков и меры контроля в критических ситуациях для условий зимнего лагеря.

Следующая явка De Beers в суд по данному обвинению назначена на 28 сентября.