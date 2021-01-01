Почему компанию обвиняют в разграблении алмазов на рудниках Зимбабве в прошлом?

Совместному предприятию между китайской компанией и зимбабвийскими военными был передан один из самых прибыльных участков страны для добычи алмазов, несмотря на проблемы в прошлом.

Автор: Кудзай Чимхангва (Kudzai Chimhangwa)

(opendemocracy.net) - В 2016 году Роберт Мугабе (Robert Mugabe), тогдашний президент Зимбабве, объявил, что алмазодобывающая компания украла из страны алмазов на сумму $15 млрд. Это была компания Anjin, совместное предприятие между китайской компаний и зимбабвийскими военными.

Anjin категорически отвергла эти обвинения. Но, учитывая ужасное состояние страны в то время - развалившуюся систему здравоохранения, хронический дефицит топлива и продуктов питания, плохие дороги, такие претензии были резонансными.

Однако в январе этого года государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company вышла из самого прибыльного участка добычи алмазов на востоке страны и передала его той же самой компании - Anjin.

Алмазы из Зимбабве прошли сертификацию Кимберлийского процесса (Kimberley Process), это означает, что они должны быть отслеживаемыми. Однако в последние месяцы вновь возникли важные вопросы об ответственности и прозрачности в алмазодобывающем секторе страны.

Китайские инвестиции в Зимбабве

В 2000 году при правлении Мугабе Зимбабве приступило к осуществлению неотрегулированной программы земельной реформы, в результате которой 4 500 белых фермеров-предпринимателей были вытеснены с лучших земель.

По заявлению правительства, эти действия были направлены на устранение последствий колониального земельного дисбаланса. Почти сразу же Запад ввел санкции против администрации Мугабе, которая, в свою очередь, стремилась к расширению сотрудничества с Китаем в рамках внешней политики, получившей название «Взгляд на восток» (Look East).

В 2006 году на востоке страны было открыто крупное алмазное месторождение Маранге (Marange). Вскоре наступила алмазная лихорадка, которая привела к жестокому подавлению неофициальных алмазодобытчиков военными в 2008 году, в результате чего было убито около 200 человек.

Два года спустя правительство предоставило Anjin лицензию на добычу алмазов на месторождении Маранге. Компания оставалась в этом районе до тех пор, пока в 2016 году не была изгнана президентом Мугабе вместе с несколькими другими алмазодобывающими компаниями. Anjin - это совместное предприятие китайской компании Anhui Foreign Economic Construction Group (AFECC) и зимбабвийских военных через их инвестиционную компанию Matt Bronze.

Многие опасаются, что возвращение Anjin является признаком того, что внешняя политика Китая начинает все больше доминировать в Зимбабве

В 2016 году местные СМИ сообщили, что Anjin контрабандным путем вывезла в Китай алмазов на сумму $200 млн, однако Anjin отрицала это обвинение, заявив, что компания - на законных основаниях - экспортировала приносящий прибыль минерал на сумму всего $112 млн.

Когда администрация Мугабе изгнала Anjin, она создала полностью принадлежащую государству компанию Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), которая взяла на себя добычу полезных ископаемых в этом районе. Anjin обжаловала свое изгнание через суд, но проиграла все дела.

В начале этого года ZCDC прекратила работу на богатом алмазами участке под названием Портал (Portal) B и передала его компании Anjin. ZCDC ранее рассчитывала, что к 2023 году от продажи алмазов сможет заработать $12 млрд - сумма, которая могла бы изменить экономику Зимбабве.

Эксперты говорят, что предоставление Anjin прибыльного участка для ведения горной добычи отрицательно сказывается на государственных инвестициях в алмазный сектор. Сообщается, что ZCDC находится на грани краха, поскольку рабочие покинули компанию в знак протеста против передачи компании Anjin наиболее прибыльного алмазодобывающего участка.

Многие опасаются, что возвращение Anjin на алмазные месторождения Маранге является признаком того, что внешняя политика Китая становится все более доминирующей в политических и экономических делах Зимбабве.

Полностью прогнившие

В интервью openDemocracy директор Зимбабвийского центра контроля природных ресурсов Фараи Магуву (Farai Maguwu) заявил, что сулящая высокие доходы концессия компании Anjin лишь подтверждает, что компания связана с влиятельными лицами в правительстве Зимбабве, которые сотрудничают с AFECC.

«Хотя зимбабвийские алмазы были объявлены бесконфликтными, значительное количество полезных ископаемых отправляется в Китай через порт Бейра в Мозамбике, чтобы избежать строгих авиационных проверок», - сказал он.

Anjin не ответила на просьбу прокомментировать эти обвинения.

Компанию Anjin также обвиняли в нарушении процедур ввиду продажи алмазов, минуя Корпорацию по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве (Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, MMCZ). MMCZ является эксклюзивным агентом страны, занимающимся продажей и маркетингом всех полезных ископаемых в стране, кроме золота.

Компания сопротивлялась проверке своей бухгалтерской документации государственным генеральным аудитором с тех пор, как начала добычу полезных ископаемых при правлении Мугабе.

Руководство Anjin недавно сообщило местному изданию, что деятельность компании ведется открыто, заявив, что ее ежемесячные отчеты о доходах от добычи подаются в Министерство горнодобывающей промышленности с тех пор, как компания возобновила свою деятельность. Однако никаких комментариев по поводу алмазодобывающей деятельности, проводившейся в прошлом, сделано не было.

Правозащитная организация Global Witness утверждает, что силы безопасности Зимбабве на протяжении многих лет играли ключевую роль в подавлении инакомыслия, особенно во время политических процессов, и существует риск того, что доходы от добычи алмазов могли использоваться для финансирования таких злоупотреблений. Наблюдающееся отсутствие прозрачности в отношении доходов, получаемых от добычи алмазов на месторождении Маранге, предвещает трудные времена на президентских и парламентских выборах, которые состоятся в 2023 году.