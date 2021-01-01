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Готов ли сектор роскоши к удвоению числа миллионеров в Китае?

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Экспертиза

Автор: Адина-Лаура Ахим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) - Что произошло: По оценкам HSBC, китайские потребители становятся богаче. В ближайшие пять лет число миллионеров в стране увеличится более чем вдвое. Средний класс также увеличится с 340 млн до более чем 500 млн за тот же период.

«Растущий средний класс будет поддерживать среднесрочный и долгосрочный экономический рост, а более высокие потребительские расходы повышают внутренний спрос, деловую уверенность и расходы капитала, - писали экономисты HSBC во главе с Цюй Хунбинем (Qu Hongbin). - Растущий средний класс также позволит увеличить импорт товаров и услуг и привлечет инвестиции иностранных компаний в Китай».

Комментарий Jing: Эта положительная тенденция в Китае контрастирует с нисходящими трендами в большинстве западных стран.

В последние десятилетия неравенство в благосостоянии в США усилилось, несмотря на политику федерального правительства и правительств штатов, направленную на восстановление среднего класса и развитие экономики. Потребительские расходы в стране сдерживались, что привело к значительному снижению реальных располагаемых доходов домохозяйств. Это повлияло на объем розничных продаж и усугубило сокращение уязвимых реальных розничных сетей.

А в Китае розничные продажи растут, и это резкое увеличение объемов продаж и повышение прибыльности превратило страну в «лабораторию розничных инноваций».

Рост благосостояния домохозяйств в Китае имел не менее важное значение, оправдывая принятие капиталистических ценностей. Кирни (Kearney) определяет такой образ мышления как «стремление быть не хуже других».

Демонстрация личного статуса и успеха с помощью предметов роскоши стала нормой в Китае, что идет на пользу западным брендам. По данным Daxue Consulting, свыше 70 процентов потребителей со средним уровнем дохода покупают известные западные бренды.

По мере того, как китайские потребители развиваются, становятся богаче и искушеннее, они меняют розничную среду. Самым непосредственным следствием является демократизация предметов роскоши и наводнение рынка брендовыми товарами. Но, к сожалению, это приводит к утрате иллюзий в отношении брендов. Например, Louis Vuitton больше не является символом престижа и эксклюзивности в Китае и теперь ассоциируется с «секретаршами».

В целом, созревание рынка приносит положительный результат. Состоятельные люди постепенно стимулируют рост осознанного поведения потребителей.

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