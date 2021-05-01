Производство алмазов в лаборатории становится устойчивой альтернативой добыче алмазов

Синтетические бриллианты прокладывают путь к созданию более экологически устойчивой и этичной ювелирной отрасли

Автор: Эбби Лучано (Abby Luciano)

(runnermag.ca) - Просматривая Instagram в последние пару дней, я увидел, что многие мои знакомые обручились - пары, взволнованные своим будущим, опубликовали фотографии своих колец с крупными бриллиантами. Когда я увидел кольца, это заставило меня задуматься о происхождении бриллиантов и о процессе их производства.

Ювелирная компания Pandora объявила ранее в этом месяце, что переходит на продажу бриллиантов, произведенных в лаборатории.

Все больше компаний, например, De Beers, постепенно переключаются на произведенные в лаборатории алмазы, потому что они менее вредны для окружающей среды и не вносят вклад в отрасли, экспортирующие «кровавые» алмазы, то есть алмазы, добытые в зонах боевых действий, которые продаются для финансирования вооруженных конфликтов. Даже Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, расширяет свою линейку товаров с лабораторными бриллиантами.

Хотя в некоторых отношениях эти бриллианты более экологичны, необходимо внести дополнительные усовершенствования, чтобы обеспечить их долгосрочное производство.

Бриллианты, произведенные в лаборатории, имеют такие же физические, химические и оптические свойства, что и природные, что хорошо для тех, кто хочет приблизиться к подлинному бриллианту, не испытывая вины по экологическим и этическим соображениям.

Процесс изготовления искусственных алмазов - длительная и сложная задача. Их можно создать двумя способами: с использованием высокого давления и высокой температуры (High-Pressure High Temperature, HPHT) или методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

Алмазные затравки помещают в камеру для выращивания алмазов, которая затем заполняется метаном и образуется плазменный шар из водорода при температуре от 900оС до 1200оС. Когда установка нагревается, газообразные метан и водород прилипают к алмазным затравкам, позволяя им расти и расширяться. Процесс занимает от 21 до 28 дней.

Когда затравки заканчивают свой рост, от 15 до 30 драгоценных камней прямоугольной формы извлекают из установки и отправляют геммологу для огранки и полировки.

Этот процесс - вариант получше, чем полагаться на алмазодобытчиков, которые работают в опасных условиях или вынуждены работать без перерывов в течение долгого времени и рискуют умереть на работе. Сотни горняков ежегодно умирают из-за этих условий, причем 65 процентов добываемых алмазов поступает из стран Африки.

Еще одним преимуществом продажи лабораторных бриллиантов является то, что они на 30 процентов дешевле бриллиантов, добытых на рудниках. Они оцениваются, исходя из показателей, известных как «четыре С» (огранка, чистота, цвет и вес в каратах). De Beers создала свою линейку искусственных бриллиантов в 2018 году по цене, начиная от $200.

Хотя этот процесс намного лучше по этическим соображениям и дешевле, обратная сторона заключается в том, что для производства лабораторных алмазов требуется в три раза больше энергии, чем при добыче алмазов.

Многие лаборатории, производящие эти алмазы, находятся в Китае, Сингапуре и США. Ископаемые виды топлива являются их основным источником энергии, при котором создается больше выбросов CO 2 , попадающих в нашу атмосферу.

Однако добыча алмазов наносит вред окружающей среде не только из-за выбросов углерода. Добыча алмазов вызывает кислотный дренаж рудников - процесс, при котором минералы, извлеченные из горных пород, пропускают кислотные химические вещества в близлежащие источники водоснабжения, загрязняя воду, которую могут использовать местные жители и дикие животные.

Горная добыча также вызвала разрушение среды обитания. В 2016 году Wall Street Journal сообщил, что De Beers осушила озеро в районе месторождения Гачо Куэй (Gahcho Kué), в 281 км от Йеллоунайфа, в результате чего более 18 000 рыб были вытеснены из своей среды обитания. А в Индии горнодобывающие компании обвиняют в том, что они подвергают опасности исчезающие виды тигров.

Поскольку произведенные в лаборатории алмазы и бриллианты являются все еще относительно новым явлением, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как они влияют на рабочих на алмазных рудниках и как производить их с меньшими затратами энергии. Эти бриллианты с полным основанием кажутся довольно крутыми. Даже те, кто не носит слишком много украшений, могут подумать о покупке, когда все больше вариантов становятся доступными.