Новости

Объем добычи алмазов в Гане снизился после закрытия компании GCDC

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на Горнорудную палату страны, в 2020 году Гана продала 25 292 карата алмазов, что на 25,1% меньше, чем в 2019 году – 33 789 каратов.

Сегодня

Импорт золота в Индии падает на фоне снижения спроса из-за коронавируса

В мае импорт золота в Индии резко упал из-за новой волны пандемии коронавируса, которая ограничила мобильность населения и привела к закрытию магазинов. Это свело на нет спрос во время ключевых праздников и сезона свадеб в течение месяца. Согласно данным...

Сегодня

De Beers снова увеличивает цены на алмазное сырье

По сообщениям СМИ, компания De Beers повысила цены на некоторые категории алмазного сырья на торгах, состоявшихся на этой неделе, на фоне роста спроса со стороны огранщиков.

Сегодня

Таможня Гонконга изъяла бриллианты на сумму 25 млн гонконгских долларов на пограничном переходе

В ходе крупнейшего задержания на местном уровне таможня Гонконга изъяла более 1300 бриллиантов на сумму 25 млн гонконгских долларов из грузовика на пограничном контрольно-пропускном пункте в Гонконге.

Сегодня

Kenorland запускает программу алмазного бурения на проекте Хили на Аляске

Компания Kenorland Minerals Ltd. объявила о начале бурения на проекте Хили (Healy), расположенном в богатом горнодобывающем районе Гудпастер (Goodpaster) на Аляске.

Сегодня

Производство алмазов в лаборатории становится устойчивой альтернативой добыче алмазов

Сегодня
Экспертиза

Синтетические бриллианты прокладывают путь к созданию более экологически устойчивой и этичной ювелирной отрасли

Автор: Эбби Лучано (Abby Luciano)

(runnermag.ca) - Просматривая Instagram в последние пару дней, я увидел, что многие мои знакомые обручились - пары, взволнованные своим будущим, опубликовали фотографии своих колец с крупными бриллиантами. Когда я увидел кольца, это заставило меня задуматься о происхождении бриллиантов и о процессе их производства.

Ювелирная компания Pandora объявила ранее в этом месяце, что переходит на продажу бриллиантов, произведенных в лаборатории.

Все больше компаний, например, De Beers, постепенно переключаются на произведенные в лаборатории алмазы, потому что они менее вредны для окружающей среды и не вносят вклад в отрасли, экспортирующие «кровавые» алмазы, то есть алмазы, добытые в зонах боевых действий, которые продаются для финансирования вооруженных конфликтов. Даже Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, расширяет свою линейку товаров с лабораторными бриллиантами.

Хотя в некоторых отношениях эти бриллианты более экологичны, необходимо внести дополнительные усовершенствования, чтобы обеспечить их долгосрочное производство.

Бриллианты, произведенные в лаборатории, имеют такие же физические, химические и оптические свойства, что и природные, что хорошо для тех, кто хочет приблизиться к подлинному бриллианту, не испытывая вины по экологическим и этическим соображениям.

Процесс изготовления искусственных алмазов - длительная и сложная задача. Их можно создать двумя способами: с использованием высокого давления и высокой температуры (High-Pressure High Temperature, HPHT) или методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

Алмазные затравки помещают в камеру для выращивания алмазов, которая затем заполняется метаном и образуется плазменный шар из водорода при температуре от 900оС до 1200оС. Когда установка нагревается, газообразные метан и водород прилипают к алмазным затравкам, позволяя им расти и расширяться. Процесс занимает от 21 до 28 дней.

Когда затравки заканчивают свой рост, от 15 до 30 драгоценных камней прямоугольной формы извлекают из установки и отправляют геммологу для огранки и полировки.

Этот процесс - вариант получше, чем полагаться на алмазодобытчиков, которые работают в опасных условиях или вынуждены работать без перерывов в течение долгого времени и рискуют умереть на работе. Сотни горняков ежегодно умирают из-за этих условий, причем 65 процентов добываемых алмазов поступает из стран Африки.

Еще одним преимуществом продажи лабораторных бриллиантов является то, что они на 30 процентов дешевле бриллиантов, добытых на рудниках. Они оцениваются, исходя из показателей, известных как «четыре С» (огранка, чистота, цвет и вес в каратах). De Beers создала свою линейку искусственных бриллиантов в 2018 году по цене, начиная от $200.

Хотя этот процесс намного лучше по этическим соображениям и дешевле, обратная сторона заключается в том, что для производства лабораторных алмазов требуется в три раза больше энергии, чем при добыче алмазов.

Многие лаборатории, производящие эти алмазы, находятся в Китае, Сингапуре и США. Ископаемые виды топлива являются их основным источником энергии, при котором создается больше выбросов CO2, попадающих в нашу атмосферу.

Однако добыча алмазов наносит вред окружающей среде не только из-за выбросов углерода. Добыча алмазов вызывает кислотный дренаж рудников - процесс, при котором минералы, извлеченные из горных пород, пропускают кислотные химические вещества в близлежащие источники водоснабжения, загрязняя воду, которую могут использовать местные жители и дикие животные.

Горная добыча также вызвала разрушение среды обитания. В 2016 году Wall Street Journal сообщил, что De Beers осушила озеро в районе месторождения Гачо Куэй (Gahcho Kué), в 281 км от Йеллоунайфа, в результате чего более 18 000 рыб были вытеснены из своей среды обитания. А в Индии горнодобывающие компании обвиняют в том, что они подвергают опасности исчезающие виды тигров.

Поскольку произведенные в лаборатории алмазы и бриллианты являются все еще относительно новым явлением, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как они влияют на рабочих на алмазных рудниках и как производить их с меньшими затратами энергии. Эти бриллианты с полным основанием кажутся довольно крутыми. Даже те, кто не носит слишком много украшений, могут подумать о покупке, когда все больше вариантов становятся доступными.

Версия для печати