Любовь к бриллиантам! Вот почему цветные драгоценные камни до сих пор не так популярны у индийцев, как бриллианты

Бриллианты отличаются от других цветных драгоценных камней своей простой структурой и особыми химическими и физическими свойствами, которые в определенной степени объясняют их отличие с экономической точки зрения.

Автор: Санджай Котхари (Sanjay Kothari)

(financialexpress.com) - Бриллианты - самые легендарные драгоценные камни, символизирующие вечные связи. С незапамятных времен человечество проявляло интерес к бриллиантам. Никакой другой драгоценный камень никогда не сможет заменить эмоции любви и преданности, вызываемые бриллиантом, что делает его все более популярным. Хотя цветные драгоценные камни занимают важное место в списках желаний как мужчин, так и женщин, они пользуются меньшим спросом, чем бриллианты. В частности, известно, что индийцы больше всего ценят золото, затем идут бриллианты.

Одной из многих причин большей популярности бриллиантов по сравнению с цветными драгоценными камнями является маркетинг. Цветные драгоценные камни никогда не имели возможности демонстрироваться так же заметно, как бриллианты. В течение долгого времени бриллианты широко рекламировались в средствах массовой информации как в формате B2B (взаимодействие бизнеса с бизнесом), так и в формате B2C (взаимодействие бизнеса с потребителями), с целью ориентации на потенциальных клиентов; однако драгоценные камни не продаются таким образом. Фактически, идея о том, что обручальное кольцо должно быть с бриллиантом, также была просто маркетинговой кампанией, которая настолько засела в умах людей, что до сих пор вся отрасль пожинает плоды от этого. Кроме того, в средствах, выделяемых на маркетинг в 1960-х и 1970-х годах, очень малая доля отводилась на продвижение цветных драгоценных камней. Кампания, в которой бриллиант был провозглашен лучшим другом женщины в свое время, с тех пор так и проводится. Также популярности бриллиантов способствовали их прочностные свойства и большой блеск. Не забывайте, что бриллианты более доступны в стандартных «калиброванных» размерах, чем драгоценные камни. Что касается бриллиантов, классификация рыночных стандартов очень точна, наряду с точными параметрами качества и цены.

Цепочка ответственности и обеспечения сохранности - это самая сильная сторона бриллиантов, при которой покупатель осведомлен обо всем пути бриллианта, начиная с момента его происхождения, чего очень не достает в случае драгоценных камней в настоящее время. С другой стороны, благодаря широкому спектру онлайн- и офлайн-информации потребители лучше осведомлены о бриллиантах, чего нельзя сказать о драгоценных камнях.

Другая причина - прозрачность цен на бриллианты. Стандарты цен на бриллианты устанавливаются руководящими органами, а в случае драгоценных камней все зависит от спроса и предложения. Хотя отрасль драгоценных камней движется к стандартизации, но до этого еще далеко.

Бриллианты отличаются от других цветных драгоценных камней своей простой структурой и особыми химическими и физическими свойствами, которые в определенной степени объясняют отличие с экономической точки зрения. Бриллианты также стали более привлекательными благодаря передовым технологиям огранки в сочетании со стратегическим и широким маркетингом. Благодаря эволюции новой круглой огранки «бриллиант» и высокому показателю преломления бриллианта нет драгоценного камня, который мог бы сравниться с бриллиантом по сверканию и отражению света.

Что касается бриллиантов, доступность и повторяемость товаров чрезвычайно высока по сравнению с драгоценными камнями. В случае бриллиантов это конечный продукт, который должен пройти огранку и полировку, но в случае драгоценных камней задействован процесс нагрева, который определяет окончательный цвет и, следовательно, снижает его популярность.

С нынешним появлением бриллиантов, неподвластных времени, популярность цветных драгоценных камней начинает падать за короткий промежуток времени, кроме бриллиантов. У индийского населения также появляется чувство гордости по поводу владения бриллиантами, а не другими драгоценными камнями. Это еще больше увеличит существующий спрос на бриллианты по сравнению с драгоценными камнями.

Однако из-за преимущества, которое дает низкая стоимость, отмечается рост спроса на цветные драгоценные камни, используемые для дешевых украшений и других аксессуаров. По сравнению с бриллиантами, надежная доступность драгоценных камней, а также колебания цен, основанные на рыночном спросе, повышают привлекательность драгоценных камней. Однако этого все равно будет недостаточно для удовлетворения спроса на бриллианты по индийскому сценарию, который действительно велик.

По крайней мере, в ближайшем будущем цветные драгоценные камни, спрос на которые существенно вырос по сравнению с прошлым, могут быть не в состоянии превысить спрос на бриллианты, которые в значительной степени продолжат доминировать в качестве предпочтительного выбора драгоценных камней, используемых для различных поводов.

(Автор является виц-председателем KGK Group. Изложенные взгляды носят личный характер и не отражают официальную позицию или политику Financial Express Online.)