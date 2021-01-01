Бернар Арно теперь самый богатый человек в мире. Благодаря Китаю?

Автор: Джульеннна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что случилось: Подвинься, Джефф Безос (Jeff Bezos), в городе есть миллиардер покрупнее. 24 мая Forbes назвал магната индустрии моды Бернара Арно (Bernard Arnault) самым богатым человеком в мире, состояние которого оценивается в $186,3 млрд, что на $300 млн превышает состояние основателя Amazon. главный исполнительный директор LVMH увидел, что его личная доля выросла более чем на $600 млн после того, как в понедельник утром акции группы выросли на 0,4 процента. Это, а также активное возвращение звездных брендов Louis Vuitton и Dior, помогли Арно с марта 2020 года перешагнуть отметку в $110 млрд.

Мнение Jing: Несмотря на то, что во время пандемии иерархия сильно колебалась, восхождение Арно на вершину отражает не только устойчивость мировой индустрии предметов роскоши, но и силу европейских домов моды, в частности. В марте LVMH свергла с престола пищевой гигант Nestlé как крупнейшую компанию на европейском фондовом рынке с капитализацией около $319 млрд по состоянию на конец февраля. Между тем, высокие показатели Kering и Chanel также помогли владельцам François Pinault, Alain и Gerard Wertheimer более чем удвоить их собственный капитал до $55,1 млрд и $35 млрд соответственно всего за последние 14 месяцев.

Однако это не означает, что европейский рынок восстановился. Фактически, именно в Европе многие бренды сообщили об убытках из-за закрытия магазинов, отсутствия международного туризма и замедления кампании вакцинации. Скорее, Арно и другие лидеры отрасли должны благодарить китайских потребителей за свои стремительно растущие состояния. LVMH, например, превзошла показатели 2019 года с поступлениями в ​​$16,7 млрд в первом квартале, чему способствовало 86-процентное увеличение продаж в Азии. И ключом к этому росту стало обслуживание местных клиентов, начиная с празднования Лунного Нового года и китайского Дня святого Валентина (20 мая) с выпуском специальных коллекций и кончая показом Dior на Неделе моды в Шанхае (Shanghai Fashion Week) и планирования всплывающих магазинов и выставок в крупных городах Китая.

Конечно, неясно, как долго Арно сможет удерживать свою корону, особенно с учетом отставания Безоса всего в несколько сотен миллионов долларов. Однако по мере того, как империя LVMH расширяется за счет приобретения Tiffany & Co., беспрецедентного партнерства и повышения активности в материковом Китае, бизнесмен может ожидать, что его собственный капитал останется невероятно и завидно высоким.