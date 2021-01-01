Новости

Таможня Гонконга изъяла бриллианты на сумму 25 млн гонконгских долларов на пограничном переходе

В ходе крупнейшего задержания на местном уровне таможня Гонконга изъяла более 1300 бриллиантов на сумму 25 млн гонконгских долларов из грузовика на пограничном контрольно-пропускном пункте в Гонконге.

Сегодня

Kenorland запускает программу алмазного бурения на проекте Хили на Аляске

Компания Kenorland Minerals Ltd. объявила о начале бурения на проекте Хили Healy (Healy project), расположенном в богатом горнодобывающем районе Гудпастер (Goodpaster) на Аляске.

Сегодня

Добычу алмазов на руднике «Мир» предполагается начать в 2030-2031 годах

Глава Якутии Айсен Николаев в интервью агентству Интерфакс заявил, что строительство нового алмазного рудника «Мир» планируется начать в период 2023-2028 годов, а добычу на нем предполагается начать в 2030-2031 годах.

Вчера

«Норникель» поддержит кольских саамов

5 июня в рамках ПМЭФ-2021 компания «Норникель» и Ассоциация кольских саамов подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.  Документ предполагает поддержку со стороны компании проектов по сохранению и развитию саамского языка, культуры...

Вчера

Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии обещают выделить 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против COVID-19

Компания De Beers и ее дочерние подразделения в Намибии - Namdeb, Debmarine Namibia и Namibia Diamond Trading Company (NDTC) - обязались выделить в общей сложности 26 млн намибийских долларов на поддержку кампании обеспечения вакциной против...

Вчера

Бернар Арно теперь самый богатый человек в мире. Благодаря Китаю?

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джульеннна Ло (Julienna Law)

(jingdaily.com) - Что случилось: Подвинься, Джефф Безос (Jeff Bezos), в городе есть миллиардер покрупнее. 24 мая Forbes назвал магната индустрии моды Бернара Арно (Bernard Arnault) самым богатым человеком в мире, состояние которого оценивается в $186,3 млрд, что на $300 млн превышает состояние основателя Amazon. главный исполнительный директор LVMH увидел, что его личная доля выросла более чем на $600 млн после того, как в понедельник утром акции группы выросли на 0,4 процента. Это, а также активное возвращение звездных брендов Louis Vuitton и Dior, помогли Арно с марта 2020 года перешагнуть отметку в $110 млрд.

Мнение Jing: Несмотря на то, что во время пандемии иерархия сильно колебалась, восхождение Арно на вершину отражает не только устойчивость мировой индустрии предметов роскоши, но и силу европейских домов моды, в частности. В марте LVMH свергла с престола пищевой гигант Nestlé как крупнейшую компанию на европейском фондовом рынке с капитализацией около $319 млрд по состоянию на конец февраля. Между тем, высокие показатели Kering и Chanel также помогли владельцам François Pinault, Alain и Gerard Wertheimer более чем удвоить их собственный капитал до $55,1 млрд и $35 млрд соответственно всего за последние 14 месяцев.

Однако это не означает, что европейский рынок восстановился. Фактически, именно в Европе многие бренды сообщили об убытках из-за закрытия магазинов, отсутствия международного туризма и замедления кампании вакцинации. Скорее, Арно и другие лидеры отрасли должны благодарить китайских потребителей за свои стремительно растущие состояния. LVMH, например, превзошла показатели 2019 года с поступлениями в ​​$16,7 млрд в первом квартале, чему способствовало 86-процентное увеличение продаж в Азии. И ключом к этому росту стало обслуживание местных клиентов, начиная с празднования Лунного Нового года и китайского Дня святого Валентина (20 мая) с выпуском специальных коллекций и кончая показом Dior на Неделе моды в Шанхае (Shanghai Fashion Week) и планирования всплывающих магазинов и выставок в крупных городах Китая.

Конечно, неясно, как долго Арно сможет удерживать свою корону, особенно с учетом отставания Безоса всего в несколько сотен миллионов долларов. Однако по мере того, как империя LVMH расширяется за счет приобретения Tiffany & Co., беспрецедентного партнерства и повышения активности в материковом Китае, бизнесмен может ожидать, что его собственный капитал останется невероятно и завидно высоким.

Версия для печати