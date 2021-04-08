Об этом алмазном руднике в Китае ... Давайте поговорим о фактах

(thediamondloupe.com) - В последнее время появилась еще одна лавина пресс-релизов, и внимание средств массовой информации обращено на производителей и розничных продавцов выращенных в лаборатории бриллиантов (Lab-Grown Diamonds, LGD), которые решили заскочить в уходящий поезд LGD. Прежде чем все начнут горячо обсуждать эту тему, следует сказать, что все дебаты по LGD, включая и изложенное ниже мнение, ведутся не о том, чтобы противопоставлять одно другому. Дело как раз в обратном. LGD и природные бриллианты не должны «ссориться» друг с другом, поскольку это разные продукты с разной ценностью как в эмоциональном, так и в финансовом отношении. Они могут усиливать друг друга и даже развивать рынок в целом, что в конечном итоге будет выгодно как для природных бриллиантов, так и для LGD. Что не помогает, так это поливание грязью друг друга, ложные заявления и отрицание фактов.

Возьмем, к примеру, одну статью, недавно опубликованную на известном медиа-сайте, посвященную алмазной отрасли. Хотя статья была хорошо написана, в ней была распространена некоторая устаревшая информация, что могло иметь серьезные последствия для алмазной отрасли, как природных, так и синтетических камней.

В статье говорится об ювелирной компании, основанной в 2020 году, используемые ею бриллианты выращены в лаборатории, а драгоценности легко трансформируются благодаря их дизайну. Хотя сама концепция интересна, особенно для молодых потребителей, которые ищут украшения с индивидуальным дизайном, в статьях цитируются заявления владельцев бренда, замаскированные под факты о том, что в 2021 году это ни в коем случае не является примером того, как сегодня работает бизнес природных алмазов и бриллиантов.

Возьмите эту фразу: «Люди не понимают, что эта редкость [природные алмазы и бриллианты] часто означает добычу тонн земли, «кровавые алмазы», использование детского труда и нарушения прав человека».

Хотя эти темы вызывают беспокойство, отрасль природных алмазов вместе с руководящими органами и международными организациями добилась больших успехов в минимизации, если не устранении этих проблем. Я настоятельно рекомендую всем ознакомиться с обширной ресурсной платформой Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council), чтобы найти соответствующую информацию и данные, но давайте рассмотрим несколько моментов.

Воздействие на окружающую среду

Здесь приведен график, который, на первый взгляд, показывает влияние природных алмазов на окружающую среду по сравнению с воздействием выращенных в лаборатории алмазов. В тексте рядом с графиком владельцы этой компании заявляют, что они «исследовали факты» и пришли к выводу: «оказывается, что для извлечения алмаза из недр земли требуется в несколько раз больше энергии, чем для создания одного алмаза в условиях на поверхности земли», и более того, «Это означает, что, независимо от энергопотребления [компанией], алмазы могут быть созданы с использованием возобновляемых источников энергии, тогда как добытые из недр алмазы имеют очень большой углеродный след». Полосы пастельных цветов на диаграмме должны подтверждать это утверждение. Не говоря уже о том, что отсутствие четкой логики в этих предложениях достаточно, чтобы привести меня в замешательство, позабавить меня и заставить меня посмотреть на график повнимательнее. Что касается источника для этого «исследования», кажется, что его не существует, если только http://weneedapropersourcetolinkto.com/ не является надежным источником по исследованию углеродного следа (предупреждение о спойлере, это не так). А теперь посмотрим на регионы горной добычи. Я проверял, в Китае нет алмазных рудников, но на этой диаграмме их углеродный след от добычи зашкаливает. Как ни странно, хотя сегодня 60% LGD производятся в Китае на мега-фабриках (не в лабораториях, на фабриках), работающих на угле и потребляющих огромное количество энергии, углеродный след из-за производства LGD в том же самом Китае настолько мал и незначителен, что его почти не видно на графике. Можно было бы подумать, что владельцы этого бренда перепутали вещи и рассматривали производство LGD в Китае как «современный рудник», но я предполагаю, что это не так. Основное то, что факт должен основываться на реальной, поддающейся проверке информации. Если у вас нет фактов, не делайте заявлений. И это касается всех, кто делает заявления как в бизнесе природных алмазов и бриллиантов, так и в бизнесе, связанном с LGD.

Устойчивое восстановление земель

Источник: https://www.riotinto.com/en/sustainability/closure

Хотя добыча алмазов - это, проще говоря, извлечение ресурсов из земли механическим способом, при котором не требуется применения каких-либо химических веществ, алмазодобывающие компании обязаны восстанавливать землю после того, как рудник прекратит работу. Одним из примеров является алмазный рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, который был выведен из эксплуатации в 2020 году после почти 40 лет эксплуатации. После закрытия рудника участок земли сейчас готовят для возвращения традиционным владельцам, которые являются хранителями страны. Алмазодобывающая компания Rio Tinto работает с ними с целью перепрофилирования земли для таких видов деятельности, как выпас скота, туризм, использование в культурных целях и, возможно, мелкое сельское хозяйство и производство местных продуктов питания.

«Наш подход к поддержке регионального экономического развития включает уделение большого внимания экономической диверсификации. «Мы стремимся способствовать более широкой экономической деятельности наряду с национальными и местными правительствами и планами развития местного населения, - говорится на веб-сайте. - Мы обеспечиваем карьерную поддержку и предоставляем возможности по обучению, чтобы помочь местным рабочим, включая наших собственных, перейти к новым возможностям по мере свертывания производственной деятельности. И мы работаем с местными коренными народами, чтобы обеспечить заботу о территориях для будущих поколений - вплоть до видов растений, которые мы используем для восстановления земли. Это отражает нашу приверженность устойчивому развитию, а также нашу цель - обеспечить процветание сообществ в течение еще долгого времени после прекращения нашей деятельности».

На сегодняшний день 90% сотрудников рудника Аргайл, которые хотели бы перейти на другую работу, нашли новые должности в компании. И так происходит по всему миру в странах, где добывают алмазы. Глобальное движение к устойчивости - это движение, которое началось в алмазной отрасли даже задолго до того, как устойчивость и осведомленность приобрели «важное значение».

Нарушение прав человека

Источник: https://www.kimberleyprocess.com/en/what-kp

Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP) - многосторонний торговый режим, был учрежден в 2003 году для предотвращения поступления алмазов из зон конфликтов. Его основой является Схема сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), в соответствии с которой государства обеспечивают гарантии в отношении поставок алмазов и сертифицируют их как «не связанные с конфликтом». KP объединяет правительства, гражданские общества и отрасль в сокращении потока конфликтных алмазов - «алмазов, используемых для финансирования войн против правительств» - по всему миру.

В KP входит 56 участников, представляющих 82 страны, при этом Европейское сообщество считается одним участником. В нем участвуют все основные страны-производители, экспортеры и импортеры алмазов. Алмазная отрасль через Всемирный алмазный совет (World Diamond Council), WDC) и группы гражданского общества также являются неотъемлемой частью KP. Эти организации были задействованы с самого начала и продолжают вносить свой вклад в его эффективное осуществление и мониторинг. Сегодня конфликтные алмазы составляют менее 0,1% мирового объема производства алмазов. KP работает с Организацией Объединенных Наций и соседними странами, чтобы не допустить попадания этих алмазов на легальный рынок. Утверждаю ли я, что наша работа в этом направлении завершена? Ни в коем случае, предстоит еще много работы, но, честно говоря, алмазная отрасль - единственная горнодобывающая отрасль, которая может заявить, что она решает эти проблемы вот уже два десятилетия и уделяет особое внимание созданию устойчивого бизнеса (подумайте обо всей работе по отслеживанию, достижению Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG), прозрачности и подотчетности, которые растут все более быстрыми темпами.

Влияние на местное население

Часто упускается из виду положительное влияние созданного богатства на развитие стран-производителей алмазного сырья. Вместо конфликта деньги способствовали достижению мира и процветания. Алмазы вывели Ботсвану из нищеты, и позволяют всем детям до 13 лет получать бесплатное школьное образование. В Сьерра-Леоне легальный экспорт увеличился в 100 раз после окончания войны в 2002 году, что принесло выгоду примерно 10% населения, средства к существованию которого зависят от алмазной отрасли. В целом миллионы людей только на африканском континенте имеют доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию, получают пищу и воду, образование и работу благодаря доходам и добыче полезных ископаемых.

Опять же, впереди нам еще предстоит пройти большой путь, будь то воздействие на окружающую среду, на права человека, на расширение прав и возможностей местных жителей, и, возможно, отрасль слишком долго не говорила об этом, но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что за последние два десятилетия все изменилось и все еще продолжает меняться.

Природные бриллианты против синтетических

В заключение, на сегодняшнем рынке есть место для любого продукта, будь то природные или синтетические бриллианты, а также кубический цирконий, муассанит, кристаллы Swarovski, но, делясь совершенно ложной или по существу неверной информацией, мы наносим ущерб отрасли в целом. В конце концов, то, что останется в сознании потребителей, так это негативное восприятие продукта как такового. И, честно говоря, этого никто не хочет.

Карен Рентместерс (Karen Rentmeesters) - старший менеджер по связям с общественностью, коммуникациям и отраслью в Антверпенском всемирном алмазном центре (Antwerp World Diamond Center).