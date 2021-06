Урегулирование компанией Petra вопроса с правами человека за $6 млн

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - 12 мая 2021 года Petra Diamonds объявила о своем согласии на выплату компенсации в размере $6 млн в связи с обвинениями в нарушении прав человека на принадлежащем ей руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании.

Алмазодобывающая компания, зарегистрированная в Великобритании, не признала своей ответственности, но в результате своего собственного расследования пришла к выводу, что группы службы безопасности, которые она наняла для защиты обширных кимберлитовых ресурсов площадью 30 кв. км от нелегальных алмазодобытчиков, несут ответственность за несколько смертей и множество травм.

Подкомитет независимых неисполнительных директоров Petra провел собственное расследование и обнаружил, что «было 12 подтвержденных случаев смерти нелегальных старателей и, вероятно, погибли еще четыре человека. Имеются доказательства того, что из этих 12 человек несколько человек были убиты сотрудниками Zenith Security (сторонней организации, которой была поручена охрана рудника) и по крайней мере один человек был убит сотрудником полиции Танзании - все произошло во время ожесточенных столкновений».

Он также показал масштаб проблемы, с которой он столкнулся. «Только в период с 2012 по 2020 год было зарегистрировано более 7 100 вторжений на участок специальной лицензии на добычу полезных ископаемых (Special Mining Licence, SML), в результате чего было произведено более 1 700 арестов.

Это расследование было вызвано публикацией в ноябре прошлого года серьезного доклада «Смертельная цена «этических» алмазов» (The Deadly Cost of ‘Ethical’ Diamonds), подготовленного британским корпоративным надзорным органом RAID (Rights and Accountability in Development).

В течение 14 месяцев он проводил обширное исследование Petra, которая купила рудник у De Beers в феврале 2009 года.

Он пришел к выводу, что сотрудники подрядчика Petra, Zenith Security, были напрямую замешаны во многих злоупотреблениях, и что его охранники намеренно заменяли резиновые пули в своем оружии на металлическую дробь, чтобы нанести больший вред нелегальным старателям.

Он утверждал, что был составлен список «убийств и жестоких нападений», и в нем говорилось, что в людей «стреляли после короткого предупреждения или без предупреждения, наносили ножевые ранения, задерживали, раздевали, избивали, держали в течение нескольких дней в грязных и тесных камерах предварительного заключения у входа на рудник, лишая еды и лечения и/или приковывая наручниками к больничным койкам в медицинском учреждении рудника».

Британская юридическая фирма по правам человека Leigh Day возбудила судебный иск от имени 71 заявителя, утверждавших, что они пострадали от серьезных нарушений прав человека со стороны сотрудников службы безопасности, работающих на руднике или нанятых по контракту на алмазный рудник Уильямсон, и от сотрудников ближайшего отделения полиции.

Мировое соглашение, о котором было объявлено 12 мая 2021 года, без признания ответственности компанией Petra, является «достойным и важным шагом со стороны компании по предоставлению компенсации», - говорит Аннеке Ван Вуденберг (Anneke Van Woudenberg), исполнительный директор RAID.

Но ее по-прежнему беспокоят два важных вопроса. Во-первых, она говорит, что Petra почти десять лет не обращала внимания на жалобы людей, живущих рядом с рудником, и отреагировала только тогда, когда столкнулась с неправительственным расследованием, проводимым ее организацией, и угрозой судебного иска.

Во-вторых, обвинения в правонарушениях на других алмазных рудниках, на которых не проводилась такая проверка, игнорируются не только алмазодобывающими компаниями, но и отраслью в целом. В частности, она указывает на Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), отраслевую организацию, созданную «для повышения репутации современной отрасли ювелирных изделий с бриллиантами».

Ван Вуденберг сказала сегодня изданию IDEX Online: «Алмазодобывающие компании могут делать громкие заявления о том, насколько они этичны и ответственны, но их редко подвергают тщательной проверке».

«То, что произошло на руднике Petra Diamonds в Танзании, должно стать тревожным сигналом для отрасли, ее сторонников и тех, кто продвигает алмазы и бриллианты, например, для Совета по природным алмазам. Без тщательной комплексной проверки и надлежащего надзора трудно понять, насколько можно доверять таким заявлениям об этичности», - продолжила она.

«Выяснилось, что заявления Petra Diamonds об этичности были не более чем прикрытием для продвижения своих алмазов. Экологические, социальные и корпоративные инвесторы и все, кто поддержал Petra Diamonds и поверил в заявления компании об этичных методах работы, должны провести длительный и внимательный анализ причин того, почему их методы контроля не смогли выявить эту пустую риторику, и задаться вопросом о том, что же они, возможно, упускают в отношении других компаний, которые делают аналогичные заявления об этических методах работы», - добавила она.

NDC ответила заявлением, что Petra была единичным случаем и что она гордится социально-экономическими и экологическими выгодами, которые оцениваются в $16 млрд, ежегодно поступающих от алмазной отрасли.

«Несмотря на нашу озабоченность ситуацией, NDC не в состоянии обеспечить надзор за деятельностью цепочки поставок в отрасли, не имея ни опыта, ни ресурсов», - говорится в сообщении.

«NDC ранее обсуждал ситуацию с Аннеке из RAID, объясняя нашу позицию и роль в отрасли, которые она поняла. Поэтому мы удивлены ее комментарием, поскольку он отличается от результата этого разговора», - говорится также в сообщении.

«Совет по природным алмазам очень серьезно относится к проблеме нарушения прав человека и связался с Petra и остальными членами NDC по поводу этих обвинений», - указывается в сообщении.

Питер Хилл (Peter Hill), неисполнительный председатель Petra Diamonds Limited, сказал: «Компания, правление и руководство глубоко огорчены и обеспокоены результатами расследования, и мы все сожалеем о гибели людей, травмах и жестоком обращении с нелегальными старателями, которые, как установило расследование, имели место».

«Принимаемые меры в сочетании с соглашением, достигнутым с заявителями, направлены на обеспечение возмещения ущерба и снижение рисков возникновения инцидентов в будущем. Это соответствует нашему подходу во всем, согласно которому мы попытались предоставить справедливую компенсацию в интересах всех сторон, основанную на подробном, объективном и независимом понимании выдвинутых обвинений», - добавил он.

Petra заявила, что ее генеральный директор Ричард Даффи (Richard Duffy) незамедлительно принял меры, узнав об обвинениях в 2020 году.

«Расширенное правление Petra было в равной степени решительно настроено по вопросу устранения выявленных недостатков и приняло меры по исправлению положения, где это необходимо, с целью минимизировать риск повторения подобных явлений, признавая, что небольшие, но дорогостоящие продукты WDL (Williamson Diamonds Limited, операционной компании, принадлежащей Petra) будут всегда привлекать людей и синдикаты, стремящиеся использовать их в своих интересах».

