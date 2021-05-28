Светлое будущее для алмазной торговли

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Если не считать медицинских проблем, алмазная торговля сейчас находится в лучшем состоянии, чем год назад. На самом деле, динамика рынка, возможно, более здоровая, чем когда-либо за последнее десятилетие. Это становится все более очевидным по мере того, как цены на бриллианты продолжают укрепляться.

Положительная тенденция может стать неожиданностью, учитывая проблемы, которые Covid-19 создал в последний год. Но, возможно, это еще более примечательно, учитывая сложные условия, в которых находилась алмазная торговля до начала пандемии. Нетрудно забыть, что до 2020 года на рынке наблюдался избыток предложения, из-за чего постоянно существовал нисходящий тренд цен на бриллианты.

Отрасль решала и другие насущные проблемы. Компании разрабатывали программы отслеживания, чтобы убедить потребителей в том, что природные алмазы производятся с соблюдением этических норм, в то время как крупные производители бриллиантов тайком прибегали к использованию синтетических камней. Одновременно с этим, отрасль пыталась понять, как интегрировать цифровые каналы в традиционный рынок, на котором участники встречались лично.

С появлением Covid-19 все быстро изменилось. Избыток предложения превратился в дефицит, а переход к цифровым технологиям стал необходимостью, а не вариантом, и его внедрение оказалось относительно беспроблемным. Синтетика стала большей реальностью и меньшей угрозой, и стали набирать обороты программы отслеживания. Тем временем глобализация застопорилась из-за прекращения путешествий, и все же мир «стал теснее», поскольку личные встречи и конференции превратились в звонки и вебинары с использованием Zoom. Отрасль даже научилась жить без выставок, по крайней мере, в течение года, а может, и двух.

Сейчас, в 2021 году, проблемы сектора эволюционировали, и его ответные реакции стали более зрелыми. Предложение остается самым большим краткосрочным сдерживающим фактором, поскольку Индия борется с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Но по мере того, как снова открываются другие рынки, особенно крупные потребительские центры Китая и США, в отрасли возникли более важные долгосрочные факторы, которые необходимо учитывать. Как выглядит цифровая стратегия, когда потребители возвращаются в магазины, а трейдеры снова встречаются лично? Что будут делать производители бриллиантов, когда в Ботсване будут снова проводиться сайты, а по программе бенефикации больше алмазов будет оставаться в южной Африке? Вернутся ли китайские покупатели предметов роскоши в столицы моды, чтобы потратить деньги или они будут покупать на местных рынках? Следует ли ритейлерам удвоить ставки на Китай? И на чем должна сосредоточиться корпоративная социальная ответственность в обстановке после пандемии?

Это вопросы, которые мы рассматриваем в майском выпуске отчета по исследованию рынка Rapaport Research Report. И хотя мы, возможно, еще не в состоянии дать четкие ответы, стоит признать, что эти вопросы формируют повестку дня алмазной отрасли в 2021 году. Прогнозы значительно отличаются от тех, что были всего два года назад. С другой стороны, мы все живем в совершенно другом мире.