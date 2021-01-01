Закрытие алмазного рудника Аргайл: что ждет этот сектор в Австралии?

Автор: Джорджия Уильямс (Georgia Williams)

(investingnews.com) - Когда в ноябре 2020 года на руднике Аргайл (Argyle) в Западной Австралии было окончательно остановлено горное оборудование, алмазный сектор страны вступил в переходный период.

В связи с закрытием четвертого по величине алмазодобывающего рудника в мире внутреннее производство драгоценных камней в Австралии мгновенно сократилось на целых 90 процентов.

Будущее алмазодобывающего сектора Австралии в настоящее время во многом зависит от результатов геологоразведочных работ, и несколько компаний стремятся открыть еще один мощный источник редких алмазов.

«Я считаю, что Австралия по-прежнему гипотетически имеет довольно хорошие шансы в отношении геологоразведки алмазов, - сказал алмазный аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky). - В последние годы были предприняты усилия по геологоразведке, которые несколько разочаровали, но я думаю, что имеющийся потенциал роста все еще представляет довольно большой интерес».

Есть также два алмазных рудника, на которых в прошлом добывались алмазы и которые стали представлять еще больший интерес после закрытия рудника Аргайл - это Эллендейл (Ellendale) и Мерлин (Merlin).

На обоих проектах ранее не был реализован предполагаемый потенциал, но новая алмазная ситуация в Австралии может вдохнуть новую жизнь в эти старые активы - читайте дальше, чтобы узнать побольше.

Алмазный рудник Эллендейл

Рудник Эллендейл в Западном Кимберли когда-то производил половину мировых объемов алмазов фантазийного желтого цвета.

Этот рудник в Западной Австралии находился в эксплуатации с 2002 по 2015 год, и за этот период было произведено 1,3 млн каратов. После его закрытия в 2017 году во время разведки компанией Gibb River Diamonds (ASX: GIB) был обнаружен камень необычного желтого цвета весом 8,43 карата.

Камень канареечного цвета был одним из крупнейших, добытых в стране.

Высокое качество желтых алмазов на месторождении Эллендейл привлекло внимание мировой ювелирной компании Tiffany & Co. (NYSE: TIF) в 2009 году. Компания Kimberley Diamonds, бывший владелец рудника, подписала непродолжительную эксклюзивную сделку с известной ювелирной компанией по продаже желтых алмазов.

В 2019 году Билл Джонстон (Bill Johnston), министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Западной Австралии, предложил Gibb River и частной геологоразведочной компании India Bore Diamond Holdings (IBDH) подать заявку на новые участки.

«Это не произойдет в одночасье, но возобновление алмазной добычи на бывшем руднике Эллендейл станет важным этапом в обновлении геологоразведки и добычи алмазов в Кимберли, - сказал тогда Джонстон. - Потребовалось 12 месяцев, чтобы дойти до этого момента, но тендер, проводимый правительством штата, является строго конфиденциальным и очень тщательным, поэтому приятно, что процесс выражения заинтересованности завершен».

Далее он охарактеризовал тендерный процесс как конфиденциальный и чрезвычайно тщательный. Решение пригласить геологоразведочные компании было принято после государственных инвестиций в размере 230 000 австралийских долларов на восстановление участка.

Этот шаг был успешным, и IBDH быстро обнаружила три природных алмаза фантазийного желтого цвета. Хотя извлечение желтых камней на руднике Эллендейл не было чем-то примечательным, они действительно были уникальными.

Под воздействием ультрафиолета драгоценные камни флуоресцируют пурпурным цветом. Флуоресценция встречается крайне редко и бывает только в 25-35 процентах всех алмазов, добытых во всем мире; из них большинство камней флуоресцируют синим цветом.

Несмотря на свою красоту, золотистые камни являются одними из самых доступных в секторе цветных алмазов, их цена варьируется от $2 500 за карат до свыше $20 000.

Более низкие цены и ограниченный объем производства способствовали ликвидации, проведенной бывшим владельцем, и в 2015 году рудник Эллендейл пришел в упадок. Но за последнее десятилетие стоимость желтых алмазов выросла на 30 процентов, что сделало добычу драгоценных камней на руднике Эллендейл потенциально более привлекательной и прибыльной.

В конце марта 2021 года Gibb River продал рудник Эллендейл компании Burgundy Diamond Mines (ASX: BDM) за 6,7 млн ​​австралийских долларов и 4 млн обыкновенных акций.

Алмазный рудник Мерлин

Еще один актив, который может иметь ключевое значение для алмазного будущего Австралии, - это рудник Мерлин в Северной территории.

На этом участке в 2001 году был добыт самый большой в стране алмаз - необработанный прозрачный камень весом 104,73 карата. Коричневый алмаз весом 35 каратов и чрезвычайно редкий маленький голубой алмаз также являются одними из примечательных находок на руднике Мерлин.

Добыча на участке началась в 1998 году и длилась до 2003 года, а в 2016 году объект был вновь ненадолго открыт.

В то время у проекта было несколько владельцев, в том числе Rio Tinto (ASX: RIO, LSE: RIO, NYSE: RIO), а также Ashton Mining and Merlin Diamonds (ранее North Australian Diamonds).

За короткий срок службы на руднике Мерлин было добыто 500 000 каратов алмазов, бóльшая часть из которых была ювелирного качества. Есть сообщения об уникальном содержании высококачественных алмазов на руднике Мерлин.

«Шестьдесят пять процентов объема добычи - это алмазы ювелирного качества, и только 35 процентов классифицируются как алмазы почти ювелирного качества или технические алмазы, - говорится в обзоре проекта, подготовленного Mining Legacies. - Для сравнения: в среднем по миру добыча алмазов ювелирного качества составляет всего 20 процентов объема производства на алмазных рудниках по всему миру, и объем производства алмазов ювелирного качества на руднике Аргайл, крупнейшем в Австралии, - всего лишь 5 процентов».

Рудники Эллендейл и Мерлин никогда не были так известны, как Аргайл, несмотря на то, что вместе они произвели больше алмазов ювелирного качества.

«Несколько небольших алмазных «трубок» с гораздо более высокой долей алмазов ювелирного качества, чем на месторождении Аргайл, были добыты на руднике Мерлин в Северной территории и на руднике Эллендейл в западном регионе Кимберли, оба рудника в настоящее время не работают», - сообщает Geoscience Australia.

Более низкая цена на желтые алмазы в конечном итоге повлияла на расширение рудника Эллендейл и привела к его закрытию. Но рудник Мерлин столкнулся с другими проблемами, в основном связанными с финансовыми делами его последнего владельца. В 2018 году эта компания, Merlin Diamonds, была официально исключена из ASX.

В 2019 году компания Deloitte была назначена судом в качестве ликвидатора после расследования, проведенного Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission).

Спустя чуть больше месяца после того, как рудник Аргайл был окончательно закрыт, Lucapa Diamonds, зарегистрированная на ASX (ASX: LOM), проявила интерес к руднику Мерлин.

«Мерлин - это возможность разработки нескольких карьеров с потенциальной подземной добычей, и здесь был добыт крупнейший в Австралии алмаз весом 104 карата, - отмечается в декабрьском заявлении компании. - Lucapa считает, что эти участки также обладают значительным потенциалом в плане геологоразведки со значительным количеством нерешенных вопросов по объектам разведки».

Это приобретение даст алмазодобывающей компании, ориентированной на Африку, свой первый отечественный проект. Этот шаг также может открыть новую главу в алмазной истории Австралии.

«Рудники (Эллендейл и Мерлин) в последние годы испытывали трудности, что касается операционной рентабельности, однако оба рудника, вероятно, можно рассматривать как имеющие возможность влиять на будущие цены на австралийские алмазы», ​​- сказал Зимниски.

«(На этих проектах) было добыто несколько довольно уникальных алмазов, однако они оба намного меньше, чем рудник Аргайл, - добавил он в Investing News Network (INN). - Конечно, рудник Эллендейл известен алмазами фантазийного желтого цвета и своими отношениями с Tiffany & Co.»

Новые сделки с ювелирными компаниями и даже международными монетными дворами могут сыграть важную роль, поскольку страна изменит свой фокус в плане алмазов.

В глобальном секторе происходит переориентация в ответ на вызовы

Переходный период в Австралии происходит в то время, когда мировая алмазная отрасль тоже стремится предложить усовершенствованные цифровые технологии в ответ на пандемию, а также на меняющуюся демографическую ситуацию.

«Судя по тому, что я видел, проблема избыточного предложения в последние годы была в основном решена, что вселяет оптимизм в отношении отрасли в ближайшем будущем, - сказал Зимниски изданию INN. - Кроме того, я думаю, что мы можем увидеть рост глобальных расходов во втором полугодии этого года, по мере того, как начинает открываться мировая экономика».

У аналитика алмазной отрасли действительно есть опасения, особенно в связи со свертыванием программ стимулирования и экономической поддержки в 2022 и 2023 годах. «Все будет зависеть от того, действительно ли меры поддержки будут стимулировать устойчивую производительность в постпандемический период», - сказал он.

Это мнение было поддержано аналитиком алмазной отрасли Янивом Маркусом (Yaniv Marcus), который считает, что с этого момента алмазодобывающие компании будут действовать осмотрительно. «Я думаю, что алмазодобывающие компании внимательно следят за объемам производства, - сказал он. - Им нужно быть уверенными, что есть достаточный спрос».