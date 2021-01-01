Безвредные драгоценности: стремление сделать украшения более экологически чистыми

Автор: Том Лоусон (Tom Lawson)

(positive.news) - Многие бренды и проекты создают настоящую сокровищницу экологически чистых и этичных украшений, начиная от бриллиантов, сделанных из воздуха и кончая драгоценными металлами, извлеченными из отходов электроники.

За блеском кольца с бриллиантом экологическая картина зачастую менее блестящая. Добыча драгоценных камней является движущей силой изменения климата и потери биоразнообразия, а также связана с нарушениями прав человека.

Недавно с этими проблемами столкнулась Pandora, один из ведущих мировых ювелирных ритейлеров, который объявил, что отказывается от добытых из недр бриллиантов в пользу выращенных в лаборатории камней. Это не единственный бренд, который пытается очистить отрасль.

Крупные игроки становятся «зелеными»

Загрязнение воды, потеря среды обитания, выбросы углерода - список экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых, поразительно обширен. В связи с усилением давления на отрасль в 2020 году некоторые крупные ювелирные бренды, наконец, предприняли шаги для повышения своей экологической устойчивости.

Самой амбициозной из них была датская компания Pandora, которая к 2025 году стремится сделать свою компанию углеродно-нейтральной. Всё, начиная с мастерских и кончая ее магазинами, будет работать на возобновляемых источниках энергии и компенсировать любые неизбежные выбросы. Pandora также помогает другим компаниям, с которыми она работает, устанавливать собственные научно обоснованные цели по сокращению выбросов.

Между тем, компания De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов, обязалась стать углеродно-нейтральной к 2030 году. В ее планы входят исследования, направленные на улучшение естественных свойств связывания углерода в кимберлите (породе, содержащей алмазы), который поглощает атмосферный CO 2 при выходе кимберлита на поверхность. Компания также стремится перерабатывать 75 процентов используемой ею воды и оказывать «общее положительное влияние» на биоразнообразие, создавая шесть акров сохраняемой земли за каждый акр участка, где велась добыча.

Tiffany перенесла выполнение своей цели, поставленной в 2015 году, по достижению чистых нулевых выбросов с 2050 по 2025 год. За последние пять лет компания повысила энергоэффективность магазинов по всему миру, провела работу с Rainforest Alliance по созданию упаковки из экологически чистых источников и перешла на новый уровень - 84 процента ее потребности в электроэнергии удовлетворяется за счет возобновляемых источников энергии, в том числе 3 процента приходятся на собственные солнечные батареи.

Превращение отходов в драгоценные камни, которые можно носить

Независимые производители идут против течения и находят новые области применения. Вместо того, чтобы вести добычу из недр Земли, лондонская ювелирная компания Lylie’s получает свои драгоценные металлы из 155 000 тонн электротехнических приборов, которые ежегодно выбрасывают в Великобритании. По данным кампании Recycle Your Electricals, этой «горы» достаточно, чтобы сделать около 850 000 золотых колец.

Основатель Lylie’s Элиза Уолтер (Eliza Walter) сказала Positive News, что запланированное моральное устаревание - это вопрос, который ее особенно раздражает: «Я прихожу в отчаяние, что приборы все еще ломаются. Дело не только в финансовых издержках, но и во вреде, наносимом окружающей среде».

Между тем, все бóльшую популярность, как правило, приобретает использования переработанных металлов. Глобальный игрок отрасли Pandora в 2020 году использовала только переработанное золото и планирует поступать так же с серебром к 2025 году. Лондонская фирма YagoEco дает одноразовым пакетам вторую жизнь, перерабатывая их и превращая в броские серьги, ожерелья и запонки. С февраля 2019 года компания вывезла со свалки около 1 500 мешков.

Австралийская компания Dinosaur Designs изготавливает изделия из смолы, полученной из побочных продуктов нефтяной промышленности; в Дании AYM изготавливает изделия из пластика, выловленного из океана; и целый ряд британских производителей, включая Sadie Jewellery, Strandline и Fresh West Silver, меняют драгоценные камни на стекло, выброшенное морем, которое было вручную собрано на местных пляжах.

Изготовление алмазов из загрязненного воздуха

Вам будет простительно думать, что «Небесный алмаз» (Sky Diamond) - это название следующего фильма о Джеймсе Бонде, а идея извлечения алмазов из загрязненного воздуха принадлежит злодею, поглаживающему кошку в удобном вращающемся кресле.

Но это является новейшим предприятием основателя Ecotricity и эколога Дейла Винса (Dale Vince) (см. на фото): проект по удалению углерода из атмосферы с целью сохранения его в виде алмаза. «Это выходит за рамки углеродной нейтральности. Изготовление алмазов на самом деле означает, что в атмосфере будет меньше углекислого газа, - сказал Винс изданию Positive News. - Количество уловленного углерода невелико - около 1 г на карат, - признает он, - но, когда вы принимаете во внимание предотвращаемое воздействие высоких объемов выбросов, которые создает горнодобывающая промышленность, это имеет большое значение».

Выращивание алмазов в лаборатории является становится все более популярным делом, поскольку потребители стремятся избежать бесчисленных нарушений правил по охране окружающей среды и прав человека, иногда связанных с традиционной добычей полезных ископаемых. Хотя точный метод является секретом, секвестрированный (уловленный) CO 2 сжижается и соединяется с водородом, полученным из химически расщепленной дождевой воды, которая затем сжимается под давлением и нагревается примерно до 8 000оC с использованием 100% возобновляемых источников энергии.

В настоящее время предприятие в Страуде, графство Глостершир, способно производить 200 каратов в месяц (этого достаточно примерно для 330 обручальных колец среднего размера), но к концу 2021 года объем производства вырастет в пять раз, и они поступят в продажу в Великобритании.

Думая не только о кольцах: сокращение отходов

Перепрофилирование - это одно дело, но как насчет отходов в самой отрасли? Обрезки, упаковка и транспорт - все накапливается. Одно из решений было предложено в ходе совместной работы над австралийско-новозеландским проектом Luna & Rose, участники которого заявляют, что достигли полностью замкнутого производственного процесса. Все отходы, а также непроданные предметы и образцы переплавляются и используются повторно - ничего не отправляется на свалку.

В том, что австрийская фирма Boltenstern утверждает, что она первая в мире драгоценных ювелирных украшений, 3D-печать обеспечивает точность, необходимую для использования только необходимых материалов, и позволяет избежать перепроизводства за счет печати изделий на заказ.

Упаковка также претерпевает радикальные изменения. Большинство коробочек для драгоценностей состоит из нескольких материалов, что делает переработку практически невозможной. Британский бренд Yala использует только древесину, имеющую сертификат Лесного Попечительского Совета (FSC), и неокрашенный шерстяной войлок для защиты своих ювелирных изделий при транспортировке, а финские ювелиры Ilonakoru разработали коробочку, полностью изготовленную с использованием биокомпозитной альтернативы пластику. В Elements Jewellery в Австралии даже их упаковка для почтовой пересылки поддается полному биохимическому распаду.

Если посмотреть на картину в целом, Эмма Эйчисон (Emma Aitchison) из Бристоля создает полностью безотходный ювелирный бизнес. «Я начала разбираться во всех аспектах своего бренда, начиная с того, с кем мы работаем в банке, и кончая веб-хостингом», - говорит Эйчисон. Студия и все ее поставщики используют тарифы на возобновляемые источники энергии, и рассматривается возможность доставки с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Соблюдение прав человека

Нарушения прав человека в ювелирной отрасли хорошо задокументированы, несмотря на сложность цепочек поставок, в результате чего материалы проходят через многие руки, пока не будут окончательно проданы.

Проблемы сохраняются, несмотря на достигнутый прогресс - 82 страны приняли Кимберлийский процесс (Kimberley Process), разработанный в 2003 году с целью блокирования продажи алмазов, поступающих из зон конфликтов. В отчете организации Human Rights Watch за 2020 год об этических аспектах цепочки поставок было обнаружено, что 11 из 15 крупных ювелирных компаний, включенных в ее рейтинг, добились улучшений с 2018 года, но ни один из них еще не соответствовал всем критериям ответственного выбора поставщиков. Human Rights Watch также подчеркнула, что большинство крупных компаний не знают происхождения металлов и драгоценных камней, которые они используют.

Чтобы решить эту проблему, в 2019 году Tiffany стала первой ювелирной компанией, которая нанесла на свои камни уникальные микроскопические серийные номера, чтобы отслеживать, где они были получены, где прошли огранку и полировку и были вставлены; а De Beers работает над использованием блокчейна, чтобы сделать свою цепочку поставок полностью отслеживаемой.

Изделия многих независимых фирм, в том числе лондонского дизайнера Симоне Фауршу (Simone Faurschou), имеют Стандарт справедливой добычи (Fairmined). Между тем компания Moyo Gems полностью упрощает процесс. С 2018 года она работает напрямую с индивидуальными алмазодобытчиками в Танзании, соединяя их с легальными рынками, предлагающими справедливую цену за их камни. Соучредитель Кристина Виллегас (Cristina Villegas) сказала изданию Positive News: «Для каждого камня Моуо мы можем назвать вам имя старателя, который добыл его из земли».