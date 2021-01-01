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Bain & Company: мировой рынок предметов роскоши на пути к восстановлению

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350-й выпуск WINC

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Экспертиза

(WINC) - Добро пожаловать в 350-й выпуск WINC, еженедельный сборник Интернет-новостей IDMA - 22 мая 2021 г.

Уважаемые члены IDMA и коллеги по отрасли!

Как вы, скорее всего, знаете, алмазную и ювелирную отрасль весьма обеспокоило недавнее заявление компании Pandora и ее решение больше не использовать бриллианты в своих линиях недорогих украшений. Конечно, многие считают, что мы достаточно об этом поговорили, но мое внимание привлекло мнение британского отраслевого консультанта и бывшего ответственного сотрудника De Beers Ричарда Четвоуда, опубликованного агентством Rough&Polished.

Мне понравилось, что Четвоуд делает упор на то, что наш бизнес - это народный бизнес, который делает жизнь бесчисленного множества людей лучше на протяжении всего нашего канала поставок.

Он завершает свою статью следующим образом:

«Люди, участвующие в бизнесе, связанном с природными бриллиантами, очень многие из которых находятся в развитом мире, не просто безликие цифры, это настоящие люди с надеждами, мечтами и страхами, как и все мы, ... и вы не просто перестали покупать их продукцию, чтобы получить более дешевый вариант, произведенный в Европе и США, вы поступили несправедливо, поставив под угрозу их будущее. Возможно, стоит запомнить фразу: «Людям, производящим дешевые блестящие украшения, не следует бросать камни в людей в развивающихся странах только потому, что они могут получать более высокую прибыль».

Предупреждение: это «долгое чтение», но я призываю вас уделить время, прочитать статью самостоятельно и сделать свои собственные выводы.

Прежде чем подписать закончить, я хотел бы еще раз призвать представителей нашей отрасли протянуть руку помощи нашим индийским коллегам и их народу. Пандемия Covid-19 поражает прекрасную Индию сильнее, чем когда-либо прежде, и наши сердца болят за бесчисленные семьи, которые борются с вирусом и оплакивают своих умерших.

Мы также очень обеспокоены благополучием наших израильских друзей и коллег. С обеих сторон были потеряны жизни, и каждая потеря жизни - это настоящая трагедия. Мы очень надеемся, что боевые действия не возобновятся и что разум скоро возобладает.

А пока оставайтесь здоровыми, оставайтесь в безопасности и следите за новостями!

Ронни ВандерЛинден,

Президент

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