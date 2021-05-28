Что означает переход Pandora на синтетику для алмазных рудников Северо-Западных территорий

(cabinradio.ca) - Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий вызвал споры об этической добыче полезных ископаемых, и в центре внимания находится алмазная отрасль Северо-Западных территорий.

Алмазная отрасль защищает этическую сторону добытых из недр алмазов после того, как недавно датская компания Pandora объявила, что будет использовать только бриллианты, выращенные в лаборатории. Pandora заявила, что сочетание возобновляемых источников энергии и компенсаций сделает ее синтетические алмазы углеродно-нейтральными.

Мировые ювелирные организации отреагировали на заявление Pandora в совместном выпуске новостей, в котором утверждалось, что компания очернила природные бриллианты, сделав «вводящее в заблуждение заявление» о том, что выращенные в лаборатории бриллианты являются «этической» альтернативой драгоценным камням, извлеченным из земли.

Может показаться удивительным, что многомиллиардная отрасль почувствовала необходимость откликнуться на один выпуск новостей, поступивших от одного производителя ювелирных изделий, но вопрос о том, что делает бриллиант этичным, лежит в основе природных бриллиантов. Вероятно, это также определит, повлияют ли синтетические альтернативы на алмазные рудники СЗТ в будущем.

Синтетические, или выращенные в лаборатории, алмазы имеют те же физические свойства, что и природные алмазы, но производятся в лаборатории путем воссоздания условий экстремальной температуры и давления, существующих глубоко в недрах земли. Их можно изготовить в кратчайшие сроки - всего за недели по сравнению с миллиардами лет. Синтетические алмазы часто используются для упрочнения сверл или охлаждения печатных плат. Они все больше используются в ювелирных украшениях.

Pandora говорит, что синтетические алмазы опережают рост отрасли, но Пол Зимниски (Paul Zimnisky), аналитик алмазной отрасли из Нью-Йорка, сказал, что это еще не вся история.

«Люди не обращаются к компании Pandora для покупки бриллиантов, - сказал Зимниски. - Реальность такова: крупнейшая ювелирная компания, которая раньше не продавала добытые из недр бриллианты, по-прежнему не собирается продавать добытые из недр бриллианты».

Зимниски называет Tiffany и Cartier крупнейшими розничными торговцами бриллиантами в Северной Америке. По его словам, Pandora не относится к этой категории, так как бриллианты составляют менее одного процента ювелирных изделий, которые она продает.

«Эти компании, занимающиеся бижутерией, довольно регулярно используют синтетические бриллианты», - сказал Зимниски.

«Я был действительно несколько удивлен, что Pandora еще не занималась синтетическими бриллиантами», – добавил он.

Ни одна из крупных люксовых компаний не взяла на себя аналогичных обязательств в отношении синтетики.

Терри Крюгер (Terry Kruger), представитель De Beers - владельца контрольного пакета акций рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях, сообщил по электронной почте, что природные и выращенные в лаборатории алмазы - это совершенно разные товары.

«Pandora не является крупной компанией в секторе природных бриллиантов - это ювелирная компания массового рынка с более низкой ценой, которая использует природные бриллианты менее чем в 0,1 процента своих ювелирных изделий», - сказал Крюгер.

С точки зрения покупательной способности сырья, Pandora недостаточно велика, чтобы серьезно повлиять на рудники в СЗТ.

«Если она не изменит свои продуктовые линейки, чтобы включить что-то другое, она действительно не должна повлиять на продажу алмазов с рудника Экати (Ekati), - сказал Кристал Кайе (Kristal Kaye), финансовый директор Arctic Canadian Diamond Company, владельца и оператора местного рудника Экати.

Что делает бриллиант этичным?

Вместо этого влияние Пандоры может заключаться в том, может ли она изменить общественное восприятие того, что делает бриллиант этичным, сказала Ребекка Холл (Rebecca Hall), профессор исследований глобального развития в Королевском университете.

«Может ли Pandora изменить риторику и говорить, что все бриллианты, канадские или иные, приносят вред людям и окружающей среде, и если вы действительно хотите быть этичными, вам нужен синтетический бриллиант?» - спросила она.

«Если они смогут убедить людей в этом с помощью своего бренда, я думаю, они смогут коренным образом изменить алмазную отрасль», - добавила она.

Зимниски тоже сказал, что значение заявления Pandora заключается в его заметности.

«Во всяком случае, внимание СМИ, которое оно привлекло, могло на самом деле иметь вторичное влияние на это, - сказал он. - Это освещалось почти всеми крупными СМИ, которые я знаю, по всему миру».

Холл сказала, что ей интересно, повлияет ли внимание СМИ на репутацию отрасли.

«Я думаю, что одной из самых интересных проблем, на которые стоит обратить внимание, - это вопрос о том, что делает бриллиант этичным», - сказала она.

Бóльшая часть исследований Холл посвящена социальным последствиям добычи алмазов в Северо-Западных территориях.

Она сказала, что канадская алмазная отрасль была основана в ответ на неэтичные методы добычи в других странах мира. Алмазный бум в СЗТ начался в конце 1990-х годов на фоне глобального осуждения африканских «кровавых» алмазов.

«И вдруг мы увидели в канадской алмазной отрасли маяк надежды, источник альтернативных так называемых чистых алмазов и этических алмазов», - сказала Холл.

«Существует представление, что канадские бриллианты происходят из этого чистого, пустынного ландшафта, что, очевидно, не соответствует действительности. Канадские алмазы добываются на земле коренных народов дене (Dene). Их добывают люди, ... и это не отчетливо видно, когда мы видим бриллиант, изображенный рядом с белым медведем или на леднике».

Представитель рудника Даявик (Diavik), третьего действующего алмазного рудника в СЗТ, сообщил в электронном письме Cabin Radio, что его деятельность отражает «чуткое отношение к земле, ее людям и их наследию».

Дело действительно в деньгах

В конечном итоге, сказал Зимниски, решение Pandora отказаться от природных алмазов - и защита их отраслью, - вероятно, сводятся к вопросу стоимости.

Учитывая, что бриллианты используются лишь в небольшой части продукции Pandora, сделав этот переход на иные камни, компания сможет сэкономить деньги и привлечь потребителей с низкими доходами. Но более низкая цена - это не обязательно то, чего хотят покупатели бриллиантов.

«Это эмоциональная покупка, - сказал Зимниски. - Когда знаешь, что он встречается в природе, его содержание ограничено природой и он редкий по сравнению с товарами, произведенными промышленным путем, - это делает его более желанным».

Патрисия Каффет (Patricia Caffet), директор Центра бриллиантов и ювелирных изделий СЗТ (NWT Diamond and Jewellery Centre), сказала, что ее покупатели заметят разницу. В ювелирном центре продаются только природные канадские бриллианты - не синтетические, - потому что, по ее словам, именно это нужно ее покупателям.

«Я чувствую, что при совершении такой покупки люди хотят подлинный бриллиант, а не синтетический», - сказала она.

«Меня не беспокоят синтетические бриллианты, которые появляются», - добавила она.

Объявление Pandora было сделано в то время, когда алмазные рудники в территории восстанавливаются после убытков, понесенных во время пандемии.

В феврале Canadian Arctic выкупила Dominion Diamonds, поскольку бывший владелец рудника Экати испытывал трудности с выполнением текущих платежей и обслуживанием процентов по своей задолженности.

Компания Mountain Province, миноритарный владелец рудника Гачо Куэй, сообщила об убытках в размере $263,4 млн в прошлом году и недавно взяла ссуду в размере $33 млн у своего крупнейшего инвестора для покрытия убытков, связанных с Covid-19.

Три действующих алмазных рудника в СЗТ уже прошли пик добычи, и правительство территории включило «усиление геологоразведки и разработки ресурсов» в список новых приоритетных направлений после последних выборов.