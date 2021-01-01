Новости

Швейцарский трейдер использовал бриллианты для отмывания денег мафии

Швейцарский торговец драгоценными металлами и драгоценными камнями, обвиненный в умышленной покупке бриллиантов на сумму 750 000 долларов США по поручению итальянских преступников, чтобы помочь им отмыть доходы от налогового мошенничества на сумму 35...

Сегодня

«Норникель» считает важной задачей защиту окружающей среды

Согласно отчету об устойчивом развитии за 2020 год, «Норильский никель» («Норникель») считает охрану окружающей среды неотъемлемой частью всех производственных процессов. Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами отчетности в области устойчивого...

Вчера

Объем продаж лабораторных бриллиантов в будущем превысит объем продаж природных бриллиантов

Хотя в настоящее время доля выращенных в лаборатории бриллиантов на мировом рынке ювелирных изделий в процентах выражается лишь средними однозначными числами, в будущем, по мнению аналитика рынка, она превысит объем продаж природных бриллиантов в натуральном...

Вчера

Lucapa Diamond в этом году более чем вдвое увеличит добычу

Согласно прогнозам, в 2021 году компания Lucapa Diamond произведет от 40 400 до 42 600 каратов алмазов по сравнению с 18 890 каратами годом ранее.

Вчера

Розовый бриллиант Sakura продан за 29 млн долларов на аукционе Christie’s в Гонконге

Розовый бриллиант весом 15,81 карата побил аукционные рекорды, принеся Christie’s на аукционе в Гонконге 29,28 млн долларов США и став крупнейшим пурпурно-розовым безупречным бриллиантом, когда-либо проданным на такого рода торгах.

Вчера

Россия станет одним из крупнейших производителей золота и металлов платиновой группы в мире в следующем десятилетии

Сегодня
Экспертиза

Автор: Юджин Герден (Eugene Gerden)

(resourceworld.com) - Россия планирует стать одним из крупнейших в мире производителей золота и металлов платиновой группы (МПГ) в следующем десятилетии, начав разработку проектов Сухой Лог и Федорова тундра - двух крупнейших регионов страны, богатых ресурсами с точки зрения добычи золота и МПГ, соответственно, заявили недавно высокопоставленные государственные чиновники и аналитики.

Что касается золота, особое внимание будет уделено развитию Сухого Лога, крупнейшего в мире неосвоенного нового месторождения золота, расположенного в Иркутской области в России.

В настоящее время разработка этого месторождения ведется медленными темпами, хотя ситуация может измениться. Освоение Сухого Лога будет осуществлять крупнейшая в России золотодобывающая компания Полюс.

Российское федеральное правительство возлагает большие надежды на развитие Сухого Лога, поскольку, по его расчетам, до 2039 года этот проект может принести в госбюджет поступлений на сумму до 470 млрд рублей ($6 млрд).

По словам заместителя главы Минпромторга России Алексея Безпрозванных, годовой объем производства рудника может составлять около 70 тонн, а весь проект может создать до 2 500 новых рабочих мест в горнодобывающем секторе России. К 2026 году Сухой Лог станет крупнейшим действующим месторождением золота в России.

В рамках подготовки к проекту будет проведена реконструкция аэропорта в г. Бодайбо (Иркутская область), расширена железнодорожная инфраструктура и построены новые дороги.

Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота, содержащегося в 540 млн тонн руды. Согласно планам, в период с 2022 по 2026 год компания Полюс построит рудник и обогатительную фабрику мощностью 33,2 млн тонн руды в год. Общий объем инвестиций в проект составит около $3,3 млрд.

Такие же планы в отношении Федоровой тундры, крупнейшего месторождения МПГ в Европе, расположенного в Мурманской области (на севере России).

Инвестиции в проект на начальном этапе составят 60 млрд рублей ($825 млн). Развитие проекта позволит производить в год около 250 000 тонн концентрата и более 8 тонн готовой продукции - МПГ, в основном палладия, платины и родия. Общие запасы месторождения оцениваются в 350 тонн.

Проект, расположенный в центральной части Кольского полуострова, в районе озера Инчьявр, в настоящее время имеет статус крупнейшего месторождения МПГ в Европе. Он был открыт в 1935 году, хотя оценка его запасов официально не проводилась до начала 2000-х годов.

Срок его разработки превысит 25 лет.

Непосредственную реализацию проекта предполагается осуществить силами предприятия Федорово Рисорсес. Федеральное правительство России и власти Мурманской области уже пообещали оказать инвестору всю необходимую поддержку.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, в связи с удаленностью месторождения правительство России приняло решение выделить около 6 млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры.

Изначально разработку месторождения планировалась осуществлять при участии компании Barrick Gold. В 2001 году она даже учредила ЗАО «Федорово Рисорсес» и приобрела лицензию на разработку месторождения.

К 2005 году было пробурено 167 разведочных скважин. Подтвержденная стоимость запасов палладия и платины оценивалась в $27 млрд, при этом начало добычи изначально планировалось на 2009 год. К этому времени компания планировала построить два карьера для открытой разработки общей производительностью не менее 12 млн тонн руды ежегодно.

В 2010 году планировалось начало строительства горно-обогатительного комбината. Однако мировой финансовый кризис 2008 года заставил Barrick Gold пересмотреть планы и приостановить разработку Федоровой тундры. С тех пор проект остановлен. Весной 2020 года права на разработку Федоровой тундры были приобретены российским консорциумом предприятий при участии местной госкорпорации Ростэк.

Начало горной добычи сейчас намечено на 2027 год. К этому времени планируется построить два карьера для разработки открытым способом и горно-обогатительный комбинат мощностью 15-16 млн тонн. В рамках проекта будет создано более 1 200 новых рабочих мест.

 

Версия для печати