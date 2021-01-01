Россия станет одним из крупнейших производителей золота и металлов платиновой группы в мире в следующем десятилетии

Автор: Юджин Герден (Eugene Gerden)

(resourceworld.com) - Россия планирует стать одним из крупнейших в мире производителей золота и металлов платиновой группы (МПГ) в следующем десятилетии, начав разработку проектов Сухой Лог и Федорова тундра - двух крупнейших регионов страны, богатых ресурсами с точки зрения добычи золота и МПГ, соответственно, заявили недавно высокопоставленные государственные чиновники и аналитики.

Что касается золота, особое внимание будет уделено развитию Сухого Лога, крупнейшего в мире неосвоенного нового месторождения золота, расположенного в Иркутской области в России.

В настоящее время разработка этого месторождения ведется медленными темпами, хотя ситуация может измениться. Освоение Сухого Лога будет осуществлять крупнейшая в России золотодобывающая компания Полюс.

Российское федеральное правительство возлагает большие надежды на развитие Сухого Лога, поскольку, по его расчетам, до 2039 года этот проект может принести в госбюджет поступлений на сумму до 470 млрд рублей ($6 млрд).

По словам заместителя главы Минпромторга России Алексея Безпрозванных, годовой объем производства рудника может составлять около 70 тонн, а весь проект может создать до 2 500 новых рабочих мест в горнодобывающем секторе России. К 2026 году Сухой Лог станет крупнейшим действующим месторождением золота в России.

В рамках подготовки к проекту будет проведена реконструкция аэропорта в г. Бодайбо (Иркутская область), расширена железнодорожная инфраструктура и построены новые дороги.

Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота, содержащегося в 540 млн тонн руды. Согласно планам, в период с 2022 по 2026 год компания Полюс построит рудник и обогатительную фабрику мощностью 33,2 млн тонн руды в год. Общий объем инвестиций в проект составит около $3,3 млрд.

Такие же планы в отношении Федоровой тундры, крупнейшего месторождения МПГ в Европе, расположенного в Мурманской области (на севере России).

Инвестиции в проект на начальном этапе составят 60 млрд рублей ($825 млн). Развитие проекта позволит производить в год около 250 000 тонн концентрата и более 8 тонн готовой продукции - МПГ, в основном палладия, платины и родия. Общие запасы месторождения оцениваются в 350 тонн.

Проект, расположенный в центральной части Кольского полуострова, в районе озера Инчьявр, в настоящее время имеет статус крупнейшего месторождения МПГ в Европе. Он был открыт в 1935 году, хотя оценка его запасов официально не проводилась до начала 2000-х годов.

Срок его разработки превысит 25 лет.

Непосредственную реализацию проекта предполагается осуществить силами предприятия Федорово Рисорсес. Федеральное правительство России и власти Мурманской области уже пообещали оказать инвестору всю необходимую поддержку.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, в связи с удаленностью месторождения правительство России приняло решение выделить около 6 млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры.

Изначально разработку месторождения планировалась осуществлять при участии компании Barrick Gold. В 2001 году она даже учредила ЗАО «Федорово Рисорсес» и приобрела лицензию на разработку месторождения.

К 2005 году было пробурено 167 разведочных скважин. Подтвержденная стоимость запасов палладия и платины оценивалась в $27 млрд, при этом начало добычи изначально планировалось на 2009 год. К этому времени компания планировала построить два карьера для открытой разработки общей производительностью не менее 12 млн тонн руды ежегодно.

В 2010 году планировалось начало строительства горно-обогатительного комбината. Однако мировой финансовый кризис 2008 года заставил Barrick Gold пересмотреть планы и приостановить разработку Федоровой тундры. С тех пор проект остановлен. Весной 2020 года права на разработку Федоровой тундры были приобретены российским консорциумом предприятий при участии местной госкорпорации Ростэк.

Начало горной добычи сейчас намечено на 2027 год. К этому времени планируется построить два карьера для разработки открытым способом и горно-обогатительный комбинат мощностью 15-16 млн тонн. В рамках проекта будет создано более 1 200 новых рабочих мест.