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Резкое сокращение финансирование алмазной отрасли израильскими банками

Сегодня
Экспертиза

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - В 2020 году финансирование алмазной отрасли израильскими банками сократилось на 33%, впервые за 30 лет опустившись ниже $500 млн. Это сокращение отражает снижение активности в 2020 году и уменьшение зависимости от банковского финансирования. Но в основном это говорит о нежелании банков справляться со сложностями работы с алмазными фирмами.

По данным Bank of Israel, израильское банковское финансирование в четвертом квартале 2020 года составило 1 733 миллиона израильских шекелей, или $498,75 млн. Это на 6,8% меньше объема банковского финансирования по сравнению с третьим кварталом года.

Резкое прекращение израильского банковского финансирования

В 2014 году израильский банк Leumi объявил о закрытии своего филиала в Нью-Йорке. Уход Leumi произошел в то время, когда отрасль находилась на пути умеренного роста и увеличивалось финансирование. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было первым признаком происходящего сокращения финансирования израильскими банками.

В то время банк предоставил алмазному сектору США финансирование на сумму около $200 млн, что составляло часть израильского банковского финансирования ​​алмазной отрасли в размере $1,56 млрд.

Около 16% израильского банковского финансирования было выделено за пределами Израиля, в основном израильским фирмам. В конце 2017 года финансирование алмазных компаний за рубежом практически прекратилось - с $50 млн до менее $19 000.

С момента своего пика в 2005 году объем финансирования алмазной отрасли израильскими банками по номинальной стоимости упал на 77%. Это отбрасывает финансирование на 30 лет назад к уровню 1991 года.

Снижение израильского банковского финансирования по уважительной причине

Алмазные компании известны своей устойчивостью, а за последний год произошло несколько банкротств, поэтому банки настойчиво проявляли интерес к алмазным компаниям во время пандемии. Но в 2020 году была и другая причина интереса банков к алмазным компаниям - финансирование алмазных компаний является для них очень выгодным.

К сожалению, банки с алмазными счетами считают правила, связанные с отмыванием денег, обременительными. Это заставило банки в Гонконге, например, активно призывать алмазных клиентов закрывать свои счета. В некоторых странах алмазные компании считают открытие банковского счета практически невозможным, а личные банковские счета алмазных трейдеров подвергаются тщательной проверке.

В то же время алмазный сектор Израиля постоянно сокращается. Валовой экспорт бриллиантов, составлявший $12,9 млрд в 2010 году, упал до $9,7 млрд в 2019 году и достиг всего лишь $4,5 млрд в 2020 году. Чистый объем экспорта за последние шесть лет сократился вдвое.

При снижении активности уменьшается потребность в финансировании. Тем не менее, алмазные трейдеры будут утверждать, что снижению активности способствовало сокращение израильского банковского финансирования.

Побочные эффекты снижения конкуренции

В 2019 году Union Bank был вынужден продать свою деятельность по финансированию алмазной отрасли, так как это было условием слияния с Mizrahi Bankи, и он обнародовал изменения в своем алмазном портфеле.

Согласно судебным протоколам, в 2016 году алмазный счет Union оценивался примерно в $400 млн. К 2019 году он сократился почти на две трети до $140 млн. На момент приобретения организацией Peninsula в конце прошлого года объем алмазного портфеля Union составлял всего $53,4 млн, что на 87% меньше, чем в 2016 году.

Хотя это крайний случай, он отражает снижение доступности кредитов для алмазного сектора, а также потерю привлекательности для банков. Это одна из причин того, почему алмазный портфель банка Union был продан небанковской финансовой организации Peninsula, а не другому израильскому банку.

Одним из результатов этой продажи стало снижение конкуренции между банками. Уменьшение числа банковских игроков приводит к сокращению финансирования, и оно также становится более дорогим.

Вывод

Снижение банковского финансирования в Израиле является частью более масштабных изменений. В мировом масштабе финансирование, предоставляемое алмазной отрасли, в последние годы неуклонно сокращается. За последние шесть лет финансирование сократилось на 41%, поскольку банки отошли от алмазной отрасли.

И хотя сокращение задолженности - это хорошо, мы должны задаться вопросом о более широких последствиях, включая возможность инвестировать в рост, развитие и маркетинг.

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