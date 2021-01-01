Доказано превосходство платины над ювелирным белым золотом при использовании с износостойкими вставками

Platinum Guild International публикует результаты многолетнего исследования.

(instoremag.com) - Platinum Guild International (PGI) опубликовала результаты официального независимого исследования, которое доказывает давно подтвержденные разрозненные сведения о превосходстве платины в износостойкости и надежности закрепки драгоценных камней по сравнению с ювелирными изделиями из золота. Последний этап стал третьим в серии исследований с испытаниями платины на износ за период с 2016 по 2020 годы. Исследование было проведено Исследовательским институтом драгоценных металлов и химии металлов FEM (Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie) совместно с TechForm Advanced Casting Technology и PGI, и его цель заключалась в том, чтобы охарактеризовать основные причины заявленного превосходства платины в износостойкости.

В результате исследования сделаны два основных вывода: сплавы платины демонстрируют более высокую износостойкость по сравнению с белым золотом, при этом абсолютные и относительные объемные потери платиновых сплавов ниже, чем у сплавов золота.

Ювелирные мастера чаще всего говорят, что платиновые ювелирные изделия, которые использовались долгое время, находятся в хорошем состоянии без значительного ремонта, и что редко возникает необходимость в замене платиновых зубцов на золотые. Платиновые стержни не изнашиваются и нуждаются в замене не так часто, как золотые стержни. Поскольку платина считается лучшим металлом для наиболее прочного удержания бриллианта, то исследование также проводилось с целью определения различий в поведении сплавов платины и сплавов золота в отношении износа зубцов.

В ходе данного исследования были изучены шесть сплавов: два сплава платины (950 PtRu, 950 PtIr) и четыре сплава золота (14-каратное AuNi, 18-каратное AuNi, 14-каратное AuPd и 18-каратное AuPd). Сплавы были проанализированы с помощью пяти отдельных процессов, включая испытания на царапание, износ, коррозию, испытание механических свойств и металлографическое исследование с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии.

У платиновых сплавов (показано синим цветом) потеря объема до 3 раз ниже по сравнению с 18-каратным белым золотом с палладием и примерно в 2 раза ниже по сравнению с 14-каратным белым золотом с палладием, а также 14-каратным и 18-каратным сплавами белого золота с никелем.

«После многих лет испытаний эти исчерпывающие результаты подтверждают значительно более низкие потери объема в ювелирных сплавах с платиной по сравнению с обычным ювелирным белым золотом, - сказала Тереза ​​Фрай (Teresa Frye), президент TechForm Advanced Casting Technology. - Благодаря использованию стандартизированных тестов, предназначенных для ювелирных целей, мы смогли успешно повторить наблюдения о превосходной износостойкости платины, проведенные ювелирами по всему миру».

Хью Даниэль (Huw Daniel), генеральный директор PGI, поделился: «Это исследование предоставило убедительные доказательства того, что платина, без сомнения, является лучшим драгоценным металлом для ювелирных изделий. Его красота сочетается с эксплуатационными характеристиками, в том числе повышенной износостойкостью с течением времени и самой надежной закрепкой для бриллиантов, что является вескими причинами для обеспечения душевного спокойствия ювелиров и потребителей во всем мире».

В настоящее время проводится заключительный этап исследования дополнительных сплавов, используемых на международных рынках. Результаты отчета, опубликованные в Johnson Matthey Technology Review (JMTR), доступны здесь и будут включены в предстоящий июльский выпуск JMTR.