Мастерский пиар-ход компании Pandora

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Недавно я писал о том, что Diamond Foundry наращивает производство выращенных в лаборатории алмазов. И я упомянул новое исследование, подчеркивающее повышение осведомленности потребителей о лабораторных бриллиантах. Я подумал, что на данный момент достаточно писать о выращенных в лаборатории бриллиантах и нацелился на что-нибудь другое для публикации на этой неделе. А потом появилось объявление Pandora. Одна из крупнейших мировых ювелирных компаний (26 000 сотрудников, 7 000 торговых точек, доход за первый квартал 2021 года - $726 млн) заявила, что отказывается от добытых из недр бриллиантов и будет использовать только выращенные в лаборатории камни. Это была важная новость, которая распространилась далеко за пределы алмазного сообщества. Это был второй по значимости сюжет в новостях по радио BBC, в котором генеральный директор Александр Лачик (Alexander Lacik) обещал сократить выбросы углерода в атмосферу. Об этом были заголовки в каждой газете. Это выглядело так, будто компания McDonald’s объявила, что больше не будет продавать гамбургеры, Apple решила, что на iPhone больше нет достаточного спроса, а Coca-Cola прекратила поставки безалкогольных напитков на рынок.

Это был резкий поворот, по крайней мере, на первый взгляд. Копните немного глубже, и с точки зрения восприятия потребителя это будет значительнее, чем какое-либо реальное влияние на алмазную отрасль. Pandora может считаться крупным игроком по объему продаваемых ею ювелирных изделий - 85 миллионов изделий в год. Но только крошечная часть этих изделий украшена бриллиантами. Подавляющее большинство (95 процентов) ее подвесок-талисманов, браслетов, колец, ожерелий и серег стоят меньше $150, а во многих из ее более дорогих предметов вставки из фианита. Pandora сообщает нам, что в настоящее время она использует бриллианты только в своих ежегодных ограниченных партиях изделий Club Charm - около 50 000 изделий в год. Лучше всего из этой линейки продается подвеска-талисман Pandora Club 2021 Angel Wings & Heart Dangle Charm за $75, которая описывается как полированное вручную украшение из стерлингового серебра (925 пробы) и Pandora Rose (уникальная смесь металлов с покрытием из 14-каратного розового золота). Она украшена «искусственным бриллиантом». Спецификация дана не в показателях «4C» (вес в каратах, чистота, огранка и цвет), а только в размерах - глубина 0,172 дюйма, высота 0,563 дюйма, ширина 0,484 дюйма. Собственные данные Pandora показывают, что только в одном из 1 700 проданных изделий вставка из бриллианта. И веб-сайт компании подтверждает, что это недорогие товары. Pandora вежливо отказалась сообщить нам, сколько каратов она покупает в год, но можно предположить, что где-то тысячи каратов. Не сотни, и уж точно не десятки тысяч каратов. По общему признанию, эта цифра увеличится с запуском на этой неделе коллекции Brilliance, в которой будут выращенные в лаборатории бриллианты размером от 0,15 карата до 1,0 карата.

Важное объявление компании Pandora окажет незначительное прямое влияние на мировую алмазную отрасль. Однако оно будет иметь огромное косвенное влияние. Забудьте на мгновение все, что я только что сказал выше, потому что это детали. Для среднестатистического покупателя общая картина такова: с этической и экологической точки зрения, одна из крупнейших ювелирных компаний в мире выступает против добытых из недр бриллиантов и выбирает доступную углеродно-нейтральную альтернативу. По любым меркам, это мастерский пиар-ход. С помощью простого изменения одной из своих самых маленьких цепочек поставок Pandora укрепила свои позиции в качестве защитника социальной справедливости. Она также запрещает использование недавно добытого золота и серебра и заявляет, что будет использовать только повторно переработанные драгоценные металлы. Я не критикую то, что она сделала. Я просто хочу сказать, что она справилась с этим блестяще и за счет этого заслужила непропорциональное положительное и бесплатное освещение в прессе. Я помню, как несколько лет назад, будучи журналистом в Великобритании, я разместил в национальных газетах статью об Asda, одной из крупных сетей супермаркетов. В средствах массовой информации бушевали «ожесточенные дебаты» по поводу томатного кетчупа, как ни странно. Следует хранить его в холодильнике или в шкафу? Один из управляющих магазина Asda решил взять с полки картонную упаковку бутылок с томатным кетчупом Heinz, поместил ее в холодильник и объявил, что теперь он предоставляет покупателям выбор. Дерзкий трюк, который не стоил денег, на него не потребовалось время, но он получил широкое освещение. Я не пытаюсь упрощать то, что делает Pandora, просто подчеркиваю, что СМИ любят броские заголовки, даже если история не совсем заслуживает их. Помимо всего прочего, Pandora как никогда раньше повысила осведомленность потребителей о выращенных в лаборатории бриллиантах. Ее громкое объявление заставило мейнстримовских журналистов активно брать и вставлять лучшие отрывки из Wikipedia и материалов Bains & Co, чтобы дать своим читателям ускоренный курс по выращенным в лаборатории бриллиантам, превознося их достоинства как доступную, этичную и экологически чистую альтернативу природным драгоценным камням. Общественное восприятие меняется. На прошлой неделе компания MVEye, занимающаяся изучением рынка, сообщила, что у 40% потребителей в Западной Европе есть выращенный в лаборатории бриллиант. Я уже вижу, как эта цифра растет.