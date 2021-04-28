Аукцион Grib Diamonds в Антверпене принес 40 млн долларов

(thediamondloupe.com) - На своем последнем аукционе в Антверпене компания Grib Diamonds продала более 580 000 каратов алмазного сырья примерно за 40 млн долларов США, сообщает бельгийское отраслевое издание The Diamond Loupe. По словам компании, спрос на крупные качественные алмазы продолжал оставаться высоким, особенно на камни массой 5-10 каратов, 2-4 карата, 4-6 gr, и даже более мелкая продукция вплоть до ситового класса +11 демонстрировала хорошие цены. Результаты торгов мелким товаром были слабее и продемонстрировали снижение, за исключением камней ситового класса -7+ 5.

В целом рост цен на продукцию компании был незначительным и выражался однозначными цифрами.

В ходе следующей очередной продажи будет предложена новая ангольская продукция, содержащая алмазы массой 10,8 карата и выше, а также более мелкие камни вплоть до ситового класса -7+5, просмотр которых начнется в Антверпене с 21 мая.