Новости

Вклад De Beers в базовую EBITDA Anglo American в 2020 году составит 4%

Диверсифицированная горнодобывающая компания, которой принадлежит 85% акций De Beers, сообщила в своем седьмом ежегодном отчете о налоговом и экономическом вкладе, что в 2020 году доля алмазов в EBITDA группы составила 417 млн долларов.

Вчера

Gem Diamonds добыла алмаз массой 254 карата на руднике в Лесото

Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II массой 254 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Вчера

Pandora 6 мая представит ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами по цене от 250 фунтов стерлингов

Вчера Pandora объявила, что следующей вехой на ее пути станет линейка украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами. В то время как необходимые усилия и инициативы, без сомнения, предпринимаются для улучшения мира алмазодобычи, устойчивая и этичная...

Вчера

Международная ювелирная выставка-конгресс пройдёт в сентябре в Москве

Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 пройдет 26-28 сентября в выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве. Как сообщили в оргкомитете, выставка объединит на одной площадке все сегменты ювелирной отрасли России, предоставит специалистам из...

Вчера

Pandora заняла этическую позицию, выступив против бриллиантов, добытых из недр земли

Компания Pandora A/S, крупнейший в мире производитель ювелирных изделий, больше не будет использовать бриллианты, добытые из недр земли, тем самым отказываясь еще от одного вида сырья, по поводу которого существует обеспокоенность этического характера...

Вчера

Аукцион Grib Diamonds в Антверпене принес 40 млн долларов

Сегодня
Экспертиза

(thediamondloupe.com) - На своем последнем аукционе в Антверпене компания Grib Diamonds продала более 580 000 каратов алмазного сырья примерно за 40 млн долларов США, сообщает бельгийское отраслевое издание The Diamond Loupe. По словам компании, спрос на крупные качественные алмазы продолжал оставаться высоким, особенно на камни массой 5-10 каратов, 2-4 карата, 4-6 gr, и даже более мелкая продукция вплоть до ситового класса +11 демонстрировала хорошие цены. Результаты торгов мелким товаром были слабее и продемонстрировали снижение, за исключением камней ситового класса -7+ 5. 

В целом рост цен на продукцию компании был незначительным и выражался однозначными цифрами. 

В ходе следующей очередной продажи будет предложена новая ангольская продукция, содержащая алмазы массой 10,8 карата и выше, а также более мелкие камни вплоть до ситового класса -7+5, просмотр которых начнется в Антверпене с 21 мая.

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