Pandora: лабораторные бриллианты навсегда

Автор: Джонатан Джозефс (Jonathan Josephs)

(bbc.com) - Крупнейшая в мире ювелирная компания Pandora заявляет, что больше не будет продавать добытые из недр бриллианты и перейдет исключительно на бриллианты, изготовленные в лаборатории.

Обеспокоенность по поводу окружающей среды и методов работы в алмазодобывающей отрасли привела к росту спроса на альтернативы бриллиантам, добываемым из недр земли.

Генеральный директор Pandora Александр Лачик (Alexander Lacik) сказал BBC, что это изменение является частью более широкой деятельности по обеспечению устойчивости.

Он сказал, что компания занимается этим, потому что «это правильно».

Они также дешевле: «По сути, мы можем добиться того же результата, что и природа, но по совершенно другой цене».

Лачик объясняет, что их можно производить всего за «треть того, что нужно для добычи камней из недр».

В 2020 году мировое производство выращенных в лаборатории алмазов выросло до 6-7 млн каратов.

Между тем, согласно отчету Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и консалтинговой компании Bain & Company, производство природных алмазов упало до 111 млн каратов в прошлом году, достигнув пика в 152 млн в 2017 году.

Больше всего объем производства упал в России, Канаде, Ботсване и Австралии.

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на алмазную отрасль. De Beers, которая производит около одной пятой природных алмазов в мире, заявляет, что в прошлом году объем производства упал на 18%.

Экономическая неопределенность и локдауны привели к падению спроса и цен, хотя с тех пор отмечалось некоторое восстановление.

Рост продаж?

Изготовленные в лаборатории бриллианты компании Pandora производятся в Великобритании, и Великобритания является первой страной, где они будут продаваться.

Новые ювелирные украшения с бриллиантами будут сначала стоить ₤250 ($350). Хотя бриллианты традиционно составляли лишь очень небольшую долю из 100 млн экземпляров, которые Pandora продает по всему миру каждый год, Лачик считает, что этому будут способствовать более низкие цены.

«Сегодняшние ювелирные украшения компании Pandora - это в большей степени повседневные украшения, даже несмотря на то, что значительная их часть используется в качестве подарков. Создание алмазной отрасли в значительной степени было связано с подарками, и в частности во время помолвки или на свадьбу», - говорит он.

«Мы пытаемся сделать доступной эту сферу и сказать, что с помощью предлагаемого нами вида уравнения ценности вы можете пользоваться этим ежедневно, если хотите», - добавляет он.

Он ожидает, что вместо этого люди будут чаще покупать себе подарки.

«Вполне может случиться, что будет рост общего спроса на бриллианты. Так что на самом деле, возможно, дело не в том, что мы “съедим чей-то обед”», - продолжает он.

Оля Линде (Olya Linde), ведущий автор отчета Bain, согласна с тем, что есть возможности для обоих видов камней.

«Я верю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты могут прекрасно сосуществовать и способствовать росту всего алмазного рынка. Существует явный спрос на каждый вид товара», - говорит она.

По словам Линде, более интересный дизайн и более низкие цены являются главными причинами, по которым клиенты выбирают лабораторные бриллианты, а не их природные аналоги.

Опасения по поводу устойчивого развития, экологических и этических последствий добычи бриллиантов не вошли в первую пятерку причин.

Изменение вкусов

Однако исследование Bain показало, что при покупке ювелирных изделий с бриллиантами опасения по поводу экологической устойчивости имели более важное значение для «поколения двухтысячных» и «поколения Z», чем для старших возрастных групп.

Однако одна из проблем, связанных с изготовленными в лаборатории бриллиантами, заключается в том, что для их производства требуется много энергии.

От 50% до 60% камней поступают из Китая, где они производятся с помощью процесса, известного как «технология высокого давления и высокой температуры». Широко распространено применение электроэнергии, полученной за счет использования угля.

Однако в Соединенных Штатах, крупнейшем розничном рынке выращенных в лаборатории бриллиантов, больше внимания уделяется использованию возобновляемых источников энергии.

Компания Diamond Foundry, крупнейший производитель в США, заявляет, что ее процесс «на 100% основан на гидроэнергетике, что означает нулевые выбросы».

Оба вида бриллиантов имеют идентичные химические и физические свойства, как у природных камней.

Но, по словам Bain, потребители разных возрастных групп по-прежнему выражают серьезную заинтересованность в том, чтобы производство алмазов было бесконфликтным.

Прошло более 20 лет с момента вступления в силу Кимберлийского процесса (Kimberley Process). Этот процесс, поддерживаемый ООН, направлен на то, чтобы остановить использование алмазов для финансирования конфликтов после того, как это происходило годами в таких странах, как Ангола, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

В прошлом году в отчете Human Rights Watch было указано, что некоторые крупные ювелирные компании лучше решают вопрос об источниках поставок природных бриллиантов, «но большинство компаний не могут убедить потребителей, что их ювелирные изделия не запятнаны нарушениями прав человека».

Было установлено, что Pandora была среди компаний, добившихся лучших показателей, сделав значительные шаги в направлении ответственного выбора поставщиков.

Но для Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), который представляет алмазодобывающую отрасль, лабораторные алмазы и бриллианты не являются решением проблемы.

Он заявляет, что любое предположение о том, что они «сыграют роль в предотвращении торговли алмазами из зон конфликтов, является ложным и не основано на фактах».

WDC добавляет, что для людей, живущих в сообществах старательской и мелкомасштабной добычи алмазов, прекращение добычи алмазов «лишит их основного дохода» и «окажет разрушительное воздействие на получении ими средств к существованию, порождая бедность и вызывая дальнейшие беспорядки».

Глава Pandora Лачик говорит, что долгосрочность имеет важное значение, когда речь идет о подходе компании к устойчивому развитию.

«Независимо от того, покупают ли потребители больше или меньше в настоящее время, на самом деле покупки «в данный момент» не являются ключевой движущей силой», - говорит он.

«Мы хотим стать низкоуглеродной компанией. У меня четверо детей, в свое время я покину этот мир, я надеюсь, что смогу оставить его в лучшем состоянии, чем, может быть, то, что мы создали за последние примерно 50 лет».