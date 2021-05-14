Российский золотодобывающий гигант Полюс стал мировым лидером по запасам

Автор: Владимир Басов (Vladimir Basov)

(kitco.com) - Российская золотодобывающая компания Полюс (LSE, MOEX - PLZL) объявила 29 апреля, что общие доказанные и предполагаемые запасы руды компании увеличились на 71% до 104 млн унций золота по состоянию на 31 декабря 2020 года по сравнению с 61 млн унций золота по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Это делает Полюс крупнейшей золотодобывающей компанией в мире по запасам. Компания Newmont, второй по величине обладатель золотых запасов, сообщила о запасах 94,2 млн унций по состоянию на 2020 год.

Компания заявила, что обновленная оценка в первую очередь отражает включение запасов руды на месторождении Сухой Лог, а также прирост на нескольких действующих рудниках, полученных в результате запущенной в 2018 году комплексной программы бурения согласно портфелю активов компании.

Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы полезных ископаемых компании оцениваются в 204 млн унций золота по сравнению с 188 млн унций золота на 31 декабря 2019 года.

Генеральный директор Павел Грачев прокомментировал: «Теперь подтвержден статус сырьевой базы "Полюса" как крупнейшей в мире. Порядка 97% от нее приходится на наши действующие активы и гринфилд-проект Сухой Лог. В 2022 году планируем завершить Bankable Feasibility Study и принять окончательное инвестиционное решение по реализации проекта. Это в очередной раз подчеркивает способность компании поддерживать стабильный уровень производства золота в долгосрочной перспективе. Мы продолжим реализацию геологоразведочных программ, направленных на расширение нашей ресурсной базы».

Полюс - четвертая по величине золотодобывающая компания в мире по объемам добычи и крупнейшая золотодобывающая компания по объемам запасов золотосодержащей руды. Компания демонстрирует самые низкие производственные затраты среди крупнейших мировых производителей золота. Основные производственные мощности расположены в Сибири и на Дальнем Востоке России: в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской областях и в Республике Саха (Якутия).