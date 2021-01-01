Разве устойчивая горная добыча не является противоречивой сама по себе?

Автор: Элоди Деланьо (Elodie Delagneau), директор проекта Clarion Events в Африке по горной добыче

(miningreview.com) - «Anglo American намерена отделиться от угольных предприятий в Южной Африке» (Anglo American to demerge South Africa thermal coal operations). Это была одна из наших главных статей в начале апреля. Это действительно заставило меня задуматься о роли горной добычи в обеспечении более «зеленой» экономики.

Если вы знакомы с Южной Африкой, то Anglo American - одна из доминирующих угледобывающих компаний среди таких игроков, как Exxaro Resources, Sasol Mining и South32 (чьи активы вскоре будут полностью приобретены компанией Seriti Resources). На долю «большой пятерки» приходится более 80% добычи угля в стране.

Преобразование Anglo American совпадает с более значительной приверженностью компании решению проблем окружающей среды, социальных вопросов, внутрикорпоративных отношений (Environmental, Social and Governance, ESG), внося вклад в качестве оставшейся компании в низкоуглеродную экономику, которая в настоящее время стимулирует инвестиции и ключевое развитие существующих предприятий.

Слово «декарбонизация» уже довольно давно висит как дамоклов меч, и горнодобывающая промышленность, кажется, догоняет показатели и стремится добиться «лучших в своем классе» показателей после нескольких задержек, серьезно поставивших под угрозу репутацию горнодобывающего сектора и его влияние на будущее окружающей среды.

Все ли мы согласны с тем, что это на самом деле означает?

Если посмотреть на значение самого слова, «устойчивый» означает развитие деятельности, которая «отвечала бы потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Это определение становится интересным для горнодобывающих компаний, если посмотреть на территории, на которых они развиваются.

Поскольку мы базируемся в Южной Африке и организовываем конгрессы и мероприятия B2B (бизнес для бизнеса) на африканском континенте, восприятие устойчивости будет полностью отличаться от восприятия его первыми экономиками мира, и принцип «универсальности» не будет сохраняться.

Но помимо воздействия на окружающую среду, которым, как мы знаем, ключевым игрокам необходимо заниматься и регулировать его, мы можем предвидеть «новую тенденцию», исходящую от самого сообщества инвесторов.

Становись «зеленым» или отправляйся домой

Многие из нынешних инвесторов, которые смотрят на стратегические сырьевые товары, и особенно представители поколения двухтысячных, взяли на себя обязательство в своем портфеле всецело рассматривать роль горнодобывающей промышленности и ключевых сырьевых товаров в декарбонизации нашей экономики.

Вам нужно лишь немного поговорить с некоторыми из сегодняшних активных горнодобывающих компаний, и слова «чисто нулевые» выбросы, «зеленая экономика», «декарбонизация», вероятно, появятся пару раз. Более того, эти слова определяют или скоро будут определять их бизнес-модель и стратегию. Значит ли это, что угольная отрасль мертва? Это, безусловно, означает, что она не будет так укрепляться, как область металлов и полезных ископаемых, которые действительно могут привести к устойчивым изменениям.

Металлы для аккумуляторов обсуждаются уже около десяти лет, начиная с Илона Маска и появления тренда на использование электромобилей. Это больше, чем тренд, он может оказывать положительное влияние на будущее нашего поколения, на способ добычи, потребления и сохранения на нашей планете более безопасной и «зеленой» окружающей среды для роста нашей экономики.