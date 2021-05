Почему инклюзивность имеет важное значение для отслеживания алмазов

По мере того, как растет важность прослеживаемости движения алмазов от рудника до рынка, некоторых беспокоит возможность ее осуществления всеми участниками алмазной отрасли.

Автор: Брекен Бранстратор (Brecken Branstrator)

(nationaljeweler.com) - Прослеживаемость стала центральным вопросом почти во всех секторах цепочки поставок ювелирной отрасли на фоне растущего интереса к происхождению товаров.

На алмазном рынке это привело к смене подходов.

Отрасль, которая в свое время пыталась увести разговор подальше от оборудования и горной добычи, чтобы это не умаляло большой привлекательности продукта, теперь безостановочно обсуждает, откуда берутся бриллианты и какую пользу они приносят, и полагается на такие технологии, как блокчейн для их документирования.

Для многих идея повышения прозрачности цепочки поставок по своей сути является хорошим делом.

«Я думаю, что все мы, конечно, кто имеет какую-либо общественную сознательность, понимает, что нам нужно очень внимательно следить за тем, чтобы алмазы не поступали из источников, которые приносят вред», - сказал Джефф Фишер (Jeff Fischer).

Фишер является президентом фирмы Fischer Diamonds Inc. по производству бриллиантов и, помимо прочего, он бывший президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) и Ассоциации производителей и импортеров бриллиантов Америки (Diamond Manufacturers and Importers Association of America, DMIA).

По его словам, была внедрена система, призванная создать страховочную сетку вокруг «подавляющего большинства товаров» и гарантировать, чтобы именно такие товары - и только такие товары - проходили через систему.

Это включает процессы, гарантирующие, что алмазы и добыча алмазов не причиняют вреда, и подчеркивание важности проявления должной осмотрительности.

Но возникла озабоченность по поводу возможных непредвиденных последствий прослеживаемости для более мелких игроков рынка.

Мелкие алмазодобывающие компании и средняя часть алмазопровода

Поскольку многие процессы и системы, созданные для обеспечения прослеживаемости, в значительной степени зависят от технологий, возникают вопросы относительно потенциала и осуществимости.

По оценкам, около 20 процентов мирового предложения алмазов поступает от старателей и мелких алмазодобывающих компаний.

По словам Стефана Фишлера (Stephane Fischler), с одной стороны, эта технология может дать возможность некоторым странам-производителям алмазов узнать больше и увеличить свою долю на рынке по мере их участия в технологической революции.

Фишлер, который всю жизнь был диамантером, является партнером компании Fischler Diamonds, а также членом-учредителем и бывшим президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) и вице-президентом Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), которая в прошлом году объединилась с Resolve (НПО, занимающейся решением социальных, медицинских и экологических проблем - прим. ред.).

С другой стороны, он отмечает: «Старателям не хватает мощностей для внедрения технологии, чтобы гарантировать происхождение. Так что, хотя это хорошо и будет развиваться, нам нужно проявлять очень большую осторожность и быть очень честными в отношении мотивов и возможных последствий».

Он также отметил, что, когда рынок продвигает происхождение как «святой Грааль» и создает условия, при которых потребители будут или не будут покупать бриллианты, это может побудить потребителей избегать риска и заставить их отказаться от покупки бриллиантов у тех, кто может нуждаться в этом больше всего.

Это работает против того, что делается в отрасли для снижения рисков в секторе старательской и мелкомасштабной добычи (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM), - создание таких групп, как Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development) и ее система комплексной проверки, а также осуществление таких проектов, как Resolve, и разработка стандартов социальной ответственности Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards), внедренных DDI, для старательской алмазодобывающей отрасли.

Дальше, в нижней части алмазопровода, процессы и системы отслеживания также могут иметь последствия для тех, кто находится в звене производства бриллиантов цепочки поставок алмазов и бриллиантов.

Фишер выразил обеспокоенность по поводу «огромного количества товаров, которые проходят через систему по маршруту, который делает гораздо больше остановок», а также по поводу огромного количества материала, уже находящегося в алмазопроводе, и возник вопрос: а как насчет этих алмазов и бриллиантов?

То, что их специфические свойства не зафиксированы в блокчейне, не означает, что они не следовали по полностью жизнеспособному и надежному пути на рынок, особенно учитывая правила и строгое законодательство, связанное с алмазной торговлей.

Еще одним препятствием является отслеживание камней категории «меле», особенно принимая во внимание размер рынка «меле» и того, какое их количество используется в ювелирных изделиях.

Хотя было бы целесообразно использовать более крупные бриллианты, поскольку их путь от рудника к рынку более простой, более мелкие товары из разных источников часто смешиваются для создания необходимого ассортимента.

Это означает, что «по-моему, невозможно определить происхождение 80 процентов товаров», - сказал Фишлер.