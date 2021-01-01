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Смогут ли долги людей молодого и юношеского возраста нанести ущерб китайскому рынку предметов роскоши?

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Экспертиза

Автор: Адина-Лаура Ахим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) - Что произошло: За последнее десятилетие в Китае резко выросла задолженность домохозяйств. А поколение Z, известное своей любовью к предметам роскоши, накапливает долги быстрее, чем любое предыдущее поколение.

По данным South China Morning Post, представители поколения Z покупают 15 процентов всех предметов класса «люкс», продаваемых в Китае. Более того, по данным опроса, проведенного OC&C, китайское поколение Z тратит около 13 процентов от общего дохода своей семьи на предметы роскоши по сравнению с 3 процентами в Великобритании и 4 процентами в США.

Исследование также показывает, что Китай занимает последнее место среди опрошенных стран по «наличию сбережений» (72 процента по сравнению с 89 процентами во Франции); это доказывает, что покупательские привычки китайцев из поколения Z отличаются от привычек таких покупателей в других странах.

Между тем, исследование HSBC, проведенное в 2019 году, показало, что у китайских потребителей, родившихся в 1990-х годах, отношение задолженности к доходу достигло колоссальных 1 850 процентов.

Комментарий Jing: По данным Национального института финансов и развития (National Institution for Finance and Development), в 2020 году задолженность домохозяйств увеличилась до 62,2 процента ВВП Китая. Но ожидается, что из-за пандемии COVID-19 этот долг увеличится еще больше. Более того, социальное расслоение, сложный рынок недвижимости для молодых покупателей и замедление роста рынка труда повлияли на будущее финансовое состояние представителей поколения Z.

В прошлом месяце правительство Китая начало решать проблему долга, приняв более активное участие в ограничении кредитования на доступных условиях из-за опасений, что финансово-технологические компании и микрофинансовые организации применяют хищнические методы и подвергают молодых потребителей риску.

«Некоторые микрофинансовые организации нацелены на университетские городки и в сотрудничестве с технологическими фирмами проводят вовлекающий маркетинг, - говорится в совместном заявлении пяти государственных ведомств, включая Комиссию по регулированию банковского дела и страхования Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC), Народный банк Китая (People’s Bank of China) и Министерство общественной безопасности. - Эти методы побудили студентов колледжей к чрезмерному потреблению на интернет-платформах, а некоторые студенты попали в долговые ловушки».

Пандемия COVID-19 сделала индустрию предметов роскоши более зависимой от китайских тинейджеров - людей молодого и юношеского возраста. Но со временем отрасль может испытать глубокое разочарование.

Чрезмерная опора на поколение Китая, имеющее самые большие долги, - это верный путь к катастрофе не только потому, что люксовые бренды были вынуждены удовлетворять прихоти несовершеннолетних потребителей, но и потому, что структура потребления этой молодежи может резко измениться. Эти потребители предметов роскоши из числа тинейджеров по-прежнему полагаются на свою семью в плане экономической поддержки, поэтому их располагаемый доход является неопределенным и может существенно сократиться.

В комментарии Jing (Jing Take) освещаются главные новости и представлен анализ ключевых последствий для индустрии предметов роскоши, проведенный нашей редакционной группой. В этой постоянной колонке мы анализируем все, начиная от падения спроса на товар и слияний компаний и заканчивая жаркими дебатами, разгорающимися в китайских социальных сетях.

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