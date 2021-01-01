Diamond Foundry оценивается в $1,8 млрд после инвестиций в размере $200 млн

Автор: Анна Версэй (Anna Versai)

(technowize.com) - Компания Diamond Foundry, стартап из Кремниевой долины, которая производит выращенные в лаборатории драгоценные камни, была оценена в $1,8 млрд после инвестиций Fidelity в размере $200 млн.

Компания планирует использовать новые инвестиции для конкуренции со всемирно известными алмазодобывающими компаниями, такими как De Beers. Она производит безупречные, идентичные бриллианты, которые, как она утверждает, более экологически безопасные.

Компания считает своими спонсорами Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio), Тони Фаделла (Tony Fadell), бывшего генерального директора компании по производству умных домов Nest, и Марка Пинкуса (Mark Pincus), основателя группы видеоигр Zynga. К концу 2022 года она хочет увеличить производство на своей фабрике в штате Вашингтон до 5 млн каратов в год. Это по-прежнему будет составлять всего четверть объема производства De Beer в 2020 году. «Впервые алмазы такого качества производятся в масштабах горной добычи», - сказал генеральный директор Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen) изданию Financial Times.

Diamond Foundry хочет работать на зарубежных рынках. Компания хочет выйти на рынок дорогостоящих предметов роскоши. Она продает свои бриллианты напрямую потребителям через свой бренд Vrai & Oro, а также занимается розничной продажей камней через партнеров. Продукция Diamond Foundry находит применение и для производства полупроводников.

За последние четыре года объем производства увеличился вдвое. По данным Bain, добыча природных алмазов переживает спад, и в 2020 году объем производства снизился на 20 процентов, до 111 млн каратов, по сравнению с пиковым значением в 152 млн каратов в 2017 году.

По словам Рошайзена, в связи с тем, что не вводятся в эксплуатацию новые алмазные рудники, на рынке «сейчас наступил переломный момент». Diamond Foundry продает свои драгоценные камни в среднем по $282 за карат, что немного выше цены некоторых камней, добытых из недр.

По словам Пола Зимниски (Paul Zimnisky), аналитика алмазного рынка, выращенные в лаборатории бриллианты обычно продаются по более низким ценам, чем камни, добытые естественным путем. Зимниски сообщает, что выращенный в лаборатории камень весом в полкарата в настоящее время продается по цене около $615 по сравнению с $1 395 за природный камень.

Diamond Foundry будет расширяться до производства 200-миллиметровых монокристаллических алмазных пластин, предназначенных для использования в полупроводниках. Замена кремния на алмазы улучшает их характеристики, потому что алмазы являются хорошими проводниками тепла. Полупроводники из алмазных пластин используются в различных целях в центрах обработки данных, электромобилях и технологиях 5G.

Рошайзен сказал: «Все крупнейшие технологические компании мира занимаются изготовлением алмазных пластин. Получить полный алмаз для микросхем довольно сложно. . . мы еще не решили этот вопрос полностью».

Diamond Foundry привлекла в общей сложности $315 млн с момента запуска в 2012 году и не имеет долгов. Она получила прибыль в 2020 году.

Хотя изготовленные в лаборатории алмазы и бриллианты набирают популярность, им все еще трудно конкурировать с добытыми из недр камнями, несмотря на то, что они рекламируются как экологически безвредные.

Их долгосрочная стоимость не гарантируется. Их промышленное происхождение не придает такое очарование, какое имеют уникальные природные камни. Наконец, их претензии на этичность и углеродно-нейтральный характер можно получить за счет использования солнечной энергии.

Но они выигрывают за счет того, что производятся полностью в лаборатории и на 100 процентов аутентичны, а процесс их производства прозрачен. Местным жителям не причиняется вред и не вырубаются леса. Они доступны по цене. Лабораторное производство делает их универсальными для использования в других отраслях промышленности.

Diamond Foundry составляет определенную конкуренцию компании De Beers, выпускающей свои собственные выращенные в лаборатории камни под брендом Lightbox. Courbet, парижский ювелирный салон класса люкс, использующий выращенные в лаборатории бриллианты, планирует выйти на китайский рынок при поддержке Chanel, выступающей в качестве акционера. Kimai - это еще один бренд, который вошел в этот сегмент.